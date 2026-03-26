Μια influencer μητέρα συνελήφθη με την κατηγορία ότι σκηνοθέτησε την ίδια της την απαγωγή για να αυξήσει τους ακολούθους της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ ακόμη και ο σύζυγός της, που φέρεται να κρατήθηκε όμηρος, δεν γνώριζε τίποτα για το διεστραμμένο σχέδιο, σύμφωνα με την αστυνομία.

Όπως αναφέρει η New York Post, η 27χρονη Βραζιλιάνα δημιουργός περιεχομένου Μόνικα Φράγκα συνελήφθη την Τρίτη, σχεδόν έναν χρόνο αφότου είχε πει στους 48.000 ακολούθους της ότι εκείνη και ο σύζυγός της, Λούκας, δέχθηκαν επίθεση από τρεις ένοπλους ληστές μέσα στο αυτοκίνητό τους έξω από το σπίτι τους, πριν μεταφερθούν σε δάσος, κρατηθούν όμηροι και αναγκαστούν να πληρώσουν λύτρα.

Η Μόνικα Φράγκα είχε δηλώσει ότι ο σύζυγός της δέχθηκε επίθεση, ενώ οι δράστες απαιτούσαν τα υπάρχοντά τους, ωστόσο οι αστυνομικοί πιστεύουν ότι σκηνοθέτησε την απαγωγή για λόγους δημοσιότητας, μετά την έναρξη έρευνας, σύμφωνα με το βραζιλιάνικο μέσο Globo.

«Καθώς η έρευνα προχωρούσε, διαπιστώθηκαν ενδείξεις ότι η φερόμενη απαγωγή με σκοπό λύτρα δεν ήταν παρά ένα σχέδιο μεταξύ του υποτιθέμενου θύματος και ενός από τους δράστες», δήλωσε ο ντετέκτιβ Κλέι Άντερσον. Ο ντετέκτιβ ανέφερε ότι ο σύζυγος της Μόνικα Φράγκα δεν γνώριζε το σχέδιο. «Σε όλη τη διάρκεια, υποστήριζε ότι πίστευε πραγματικά πως επρόκειτο για αληθινή απαγωγή», είπε.

Em abril de 2025, Monniky Fraga denunciou ter sido vítima de um sequestro. À época, ela publicou um vídeo contando detalhes do crime



Τρεις άνδρες και η Μόνικα Φράγκα φέρονται να εμπλέκονται στο σχέδιο. Ένας άνδρας βρίσκεται στη φυλακή για άλλα εγκλήματα, ενώ ένας άλλος δολοφονήθηκε πριν εκδοθεί ένταλμα σύλληψης.

Ο τρίτος άνδρας, που φέρεται να έλαβε τα χρήματα των λύτρων, είδε το σπίτι του στη Várzea Paulista να ερευνάται από τις αρχές. Η Μόνικα Φράγκα αντιμετωπίζει πλέον κατηγορίες για εκβιασμό, παρεμπόδιση της δικαιοσύνης και σπατάλη αστυνομικών πόρων. Οι δικηγόροι της ζήτησαν να τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό, καθώς έχει μικρά παιδιά.