Ένα αποτρόπαιο έγκλημα έγινε γνωστό στη Σλοβενία, σοκάροντας την τοπική κοινότητα – και όχι μόνο. Η νεαρή beauty influencer, Στέφανι Πίπερ, μόλις 31 ετών, βρέθηκε νεκρή σε απομονωμένο δάσος, υπό συνθήκες που αποκαλύπτουν τη βία και τον τρόμο που μπορεί να κρύβεται πίσω από τη λάμψη και τις αναρτήσεις των social media.

Οι Αρχές αναφέρουν ότι η τραγική ανακάλυψη ήρθε μετά την ομολογία του πρώην συντρόφου της, ο οποίος οδήγησε τους ερευνητές στο σημείο όπου είχε κρύψει τη σορό της. Όταν έφτασαν, οι αστυνομικοί αντίκρισαν το αδιανόητο: η Στέφανι ήταν μέσα σε μια βαλίτσα και έφερε πολλαπλές μαχαιριές στο σώμα της.

Σύμφωνα με την αυστριακή εφημερίδα «Kronen Zeitung», οι αστυνομικοί εντόπισαν τη σορό της Πίπερ, αφού ο πρώην σύντροφός της παραδέχτηκε ότι τη στραγγάλισε.

Οι κινήσεις της influencer τις ημέρες πριν την εξαφάνισή της ερευνώνται εκτενώς, καθώς αποκαλύφθηκε ότι ο πρώην σύντροφός της διέσχιζε επανειλημμένα τα σύνορα Αυστρίας-Σλοβενίας.

Η Πίπερ είχε εξαφανιστεί την Κυριακή 23 Νοεμβρίου, αφού είχε παραστεί σε μια εορταστική εκδήλωση, και οι φίλοι της ανησύχησαν όταν δεν εμφανίστηκε στο προγραμματισμένο φωτογραφικό γύρισμα την επόμενη μέρα. Τελευταία φορά εθεάθη νωρίς το πρωί της Κυριακής, όταν βγήκε από ταξί με φίλο της έξω από το σπίτι της στην Γκρατς, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Αυστρίας.

Όταν οι συνεργάτες της διαπίστωσαν την απουσία της, άρχισαν να ανησυχούν έντονα και κάλεσαν την αστυνομία. Ελέγχοντας το διαμέρισμά της, βρήκαν τον σκύλο της μόνο του και διαπίστωσαν ότι το κινητό της ήταν απενεργοποιημένο, σύμφωνα με την αυστριακή εφημερίδα Kurier.

Ο πρώην σύντροφός της, 31 ετών, Πίτερ Μ., που δηλώνει ότι εργαζόταν ως φύλακας μερικής απασχόλησης, συνελήφθη τη Δευτέρα στη Σλοβενία μετά την πυρπόληση του αυτοκινήτου του σε χώρο καζίνο.

Οι αστυνομικοί βρήκαν το αυτοκίνητο, ένα κόκκινο Volkswagen Golf, καμένο κοντά στο Mond Casino στο Σέντιλ, ακριβώς στα σύνορα. Ο ύποπτος δεν έδωσε εξηγήσεις για την πυρπόληση.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, αποκαλύφθηκαν τα τελευταία, ανησυχητικά μηνύματα της Πίπερ σε φίλο της: «Υπάρχει ένας περίεργος στο κλιμακοστάσιο», έγραφε στο WhatsApp, περιγράφοντας μια «σκοτεινή φιγούρα» που είδε καθώς γύριζε από τη βόλτα με τον σκύλο της. Αυτά ήταν τα τελευταία λόγια της.

Η μητέρα της, Τσίλα Λέγκενσταϊν -σύμφωνα με την DailyMail– είχε απευθύνει έκκληση καθώς οι έρευνες εντείνονταν: «Η κόρη μου αγνοείται από το πρωί της Κυριακής. Οποιαδήποτε χρήσιμη πληροφορία θα αμειφθεί. Σας παρακαλώ βοηθήστε με να βρω την κόρη μου».

Ο ύποπτος έχει ήδη μεταφερθεί από τη Σλοβενία στην Αυστρία, ενώ έχουν τεθεί υπό κράτηση τόσο ο αδελφός όσο και ο πατριός του, καθώς οι έρευνες διευρύνονται, όπως μεταδίδει η New York Post.