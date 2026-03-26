Συναγερμός έχει σημάνει στο Λουτράκι, καθώς γύρω στις 07:45 το πρωί σημειώθηκε ένοπλη ληστεία στο κατάστημα των ΕΛΤΑ, την ώρα που χρηματαποστολή τοποθετούσε μετρητά στο ΑΤΜ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δράστες ήταν δύο: ένας οπλισμένος με καλάσνικοφ που ακινητοποίησε τους υπαλλήλους την ώρα που τοποθετούσαν τα χρήματα κι ένας σε ρόλο οδηγού οχήματος – τσιλιαδόρου.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι άρπαξαν 32.000 ευρώ και διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση, με την ΕΛ.ΑΣ. να έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό τους.