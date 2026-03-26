Η Γερμανία δηλώνει ότι θέλει να καταστήσει τα πορνογραφικά deepfakes ποινικό αδίκημα, μετά τις κατηγορίες τηλεοπτικής σταρ ότι ο πρώην σύζυγός της διέδιδε σεξουαλικοποιημένες εικόνες της στο διαδίκτυο.

Η 44χρονη ηθοποιός Κολίν Φερνάντες κατέθεσε καταγγελία στην Ισπανία κατά του πρώην συζύγου της, του 50χρονου ηθοποιού Κρίστιαν Ούλμεν, όπως αναφέρει το BBC.

Η υπόθεση, που αποκαλύφθηκε από το Der Spiegel την περασμένη εβδομάδα, προκάλεσε μεγάλη συζήτηση στη Γερμανία σχετικά με τη ψηφιακή βία στο διαδίκτυο. Περισσότερες από 250 γνωστές Γερμανίδες κάλεσαν την κυβέρνηση να προστατεύσει τους πολίτες από τη «ψηφιακή σεξουαλικοποιημένη βία».

The allegations of German actress Collien Fernandes of digital sexualized abuse against her ex‑husband have ignited a nationwide political debate — pushing lawmakers to fast‑track a new law criminalizing digital violence, such as sexualized AI deepfakes. pic.twitter.com/v92NK3a9lD — DW Politics (@dw_politics) March 23, 2026

Ο δικηγόρος του Κρίστιαν Ούλμεν δήλωσε ότι το ρεπορτάζ του Der Spiegel ήταν «παράνομο για διάφορους λόγους» και ότι θα κινηθούν νομικά. Μεγάλο μέρος της κάλυψης αποτέλεσε «μη επιτρεπτή δημοσίευση βασισμένη σε υποψίες», ανέφερε ο δικηγόρος. «Δεύτερον, διαδίδονται αναληθή γεγονότα βάσει μιας μονόπλευρης αφήγησης», πρόσθεσε.

Ο Κρίστιαν Ούλμεν δεν αντιμετωπίζει κατηγορίες και θεωρείται αθώος μέχρι αποδείξεως του εναντίου.

Οι καταγγελίες της Κολίν Φερνάντες και η νομική διάσταση της υπόθεσης

Σε ανάρτησή της στο Instagram, η Κολίν Φερνάντες δήλωσε ότι για περίπου 10 χρόνια εμφανίζονταν ψεύτικοι λογαριασμοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με πορνογραφικές εικόνες της, επαναλαμβάνοντας τις κατηγορίες της κατά του πρώην συζύγου της.

Σε συνέντευξή της στο γερμανικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο ARD, η Κολίν Φερνάντες είπε ότι θέλει «να αναδείξει τα κενά στη νομοθεσία». Η Γερμανία, όπως είπε, είναι «ένα απόλυτο καταφύγιο για τους δράστες».

Δήλωσε επίσης ότι προχώρησε σε νομικές ενέργειες στην Ισπανία, όπου ζούσαν μαζί, «επειδή τα δικαιώματα των γυναικών είναι σημαντικά καλύτερα εκεί απ’ ό,τι στη Γερμανία. Αυτό ισχύει τόσο για την διαδικτυακή κακοποίηση όσο και για την ενδοοικογενειακή βία. Και σε αυτή την περίπτωση, μόλις εντοπίσαμε τον δράστη, διαπιστώσαμε ότι το αδίκημα είχε διαπραχθεί στην Ισπανία», πρόσθεσε.

Πολιτική πίεση και κοινωνική αφύπνιση στη Γερμανία

Η υπόθεση έχει αγγίξει ευαίσθητες χορδές στη Γερμανία. Μεταξύ των δέκα προτάσεων που κατέθεσαν 250 γυναίκες από την πολιτική, τον πολιτισμό και τις επιχειρήσεις είναι η καθιέρωση της αρχής «ναι σημαίνει ναι» στη γερμανική νομοθεσία, ώστε κάθε σεξουαλική πράξη χωρίς ρητή συναίνεση να αποτελεί ποινικό αδίκημα. Ζητούν επίσης να ενταχθεί ο όρος «γυναικοκτονία» στον ποινικό κώδικα.

Πρόσφατη μελέτη της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Εγκληματολογικής Αστυνομίας έδειξε ότι μία στις πέντε γυναίκες και ένας στους επτά άνδρες έχουν βιώσει ψηφιακή βία τα τελευταία πέντε χρόνια. Τα θύματα «είναι συνήθως σχετικά νεαρής ηλικίας, πάνω από το 60% των κοριτσιών 16-17 ετών και περίπου το 33% των αγοριών της ίδιας ηλικίας έχουν υπάρξει θύματα ψηφιακής βίας τα τελευταία πέντε χρόνια». Μόλις το 2,4% των περιστατικών ψηφιακής βίας καταγγέλλονται στην αστυνομία.

Η υπουργός Δικαιοσύνης Στέφανι Χούμπικ ανακοίνωσε σχέδια για νομοσχέδιο που θα αντιμετωπίζει τα σεξουαλικοποιημένα deepfakes, ιδιαίτερα όταν στρέφονται κατά γυναικών. Σε δήλωσή της ανέφερε ότι πρόκειται για «μια συζήτηση που αφορά ολόκληρη την κοινωνία, όχι μόνο τις γυναίκες. Οι άνδρες πρέπει επίσης να είναι μέρος της συζήτησης». «Σκοπεύουμε να καταστήσουμε την παραγωγή και τη διανομή πορνογραφικών deepfakes ποινικό αδίκημα στο μέλλον», είπε. «Θέλουμε επίσης να διευκολύνουμε τα θύματα να υπερασπίζονται τον εαυτό τους στα δικαστήρια και να αποδίδεται δικαιοσύνη πιο γρήγορα, ώστε η ταπείνωση και η υποβάθμιση που υφίστανται να μην συνεχίζουν να διαδίδονται στο διαδίκτυο», πρόσθεσε.

Την Κυριακή, αρκετές χιλιάδες άνθρωποι πραγματοποίησαν διαδήλωση στο Βερολίνο κατά της σεξουαλικοποιημένης ψηφιακής βίας και σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τα θύματα. Η Κολίν Φερνάντες δεν παρευρέθηκε αυτοπροσώπως, όμως υποστηρικτές της διάβασαν δήλωσή της στην Πύλη του Βρανδεμβούργου, όπου κάλεσε να γκρεμιστούν «οι τοίχοι της σιωπής».

Η υπόθεση προκάλεσε έντονη αντίδραση και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Τζόζεφιν Μπαλούν διευθύνουσα σύμβουλος της HateAid, μη κερδοσκοπικού οργανισμού που στηρίζει θύματα ψηφιακής βίας, δήλωσε στο BBC ότι η τεχνολογία για την παραγωγή deepfakes είναι εύκολα προσβάσιμη. «Τώρα έχουμε γεννήτριες εικόνων με AI παντού, εφαρμογές “απογύμνωσης” που διατίθενται δωρεάν σε app stores και ακόμη και μέσω browser».

«Αν έχουμε ποινικό νόμο που πράγματι ποινικοποιεί αυτή τη συμπεριφορά, μπορούμε επίσης να πούμε ότι αυτές οι εφαρμογές δεν επιτρέπονται πλέον, επειδή προσφέρουν παράνομες υπηρεσίες». Η Τζόζεφιν Μπαλούν πρόσθεσε ότι η ποινικοποίηση τέτοιων πράξεων είναι το ελάχιστο «που μπορούμε να κάνουμε, γιατί δείχνει ότι ως κοινωνία έχουμε αξίες, έχουμε κανόνες, έχουμε ανθρώπινη αξιοπρέπεια».