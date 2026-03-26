Δύο μυστηριώδη βίντεο που αναρτήθηκαν στους επίσημους λογαριασμούς του Λευκού Οίκου στα social media το βράδυ της Τετάρτης 25 Μαρτίου προκάλεσαν έντονο προβληματισμό, καθώς αρκετοί χρήστες συνέδεσαν τα αινιγματικά αυτά αποσπάσματα με σενάρια περί επικείμενης στρατιωτικής επίθεσης των ΗΠΑ, τροφοδοτώντας κύμα εικασιών και ανησυχίας στο διαδίκτυο.

Το πρώτο βίντεο, που αναρτήθηκε περίπου στις 9:15 μ.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ), φαίνεται να έχει τραβηχτεί με κινητό, με την κάμερα στραμμένη προς τα πόδια κάποιου.

Στο βίντεο διάρκειας τεσσάρων δευτερολέπτων, ακούγεται μια γυναικεία φωνή να ρωτά: «Ξεκινάει σύντομα, σωστά;», ενώ αναγράφεται η φράση «sound on» (ενεργοποιήστε τον ήχο). Το βίντεο διαγράφηκε από τους λογαριασμούς του Λευκού Οίκου περίπου 90 λεπτά μετά τη δημοσίευσή του.

Strange video posted earlier by the White House on X, possibly accidentally, in which a female individual, potentially Press Secretary Karoline Leavitt, can be heard saying, “It’s launching soon right?” pic.twitter.com/D3XUhUNxAQ — OSINTdefender (@sentdefender) March 26, 2026

Το δεύτερο σύντομο βίντεο, που αναρτήθηκε στις 10 μ.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής ΗΠΑ), δείχνει μια μαύρη οθόνη με έντονα pixels και ένας ήχος ειδοποίησης τηλεφώνου. Σε ένα καρέ διακρίνεται μια αμερικανική σημαία.

Δεν ήταν σαφές αν δημοσιεύτηκαν σκόπιμα, σύμφωνα με το CNBC. Δεν υπήρχε καμία ένδειξη για το πλαίσιο των αναρτήσεων, οι οποίες συγκέντρωσαν εκατομμύρια προβολές, με πολλούς χρήστες στο διαδίκτυο να υποθέτουν ότι οι λογαριασμοί μπορεί να είχαν παραβιαστεί ή ότι κάποιος αξιωματούχος υπαινισσόταν κάποια γεωπολιτική εξέλιξη με μυστηριώδη τρόπο.

Another cryptic video just posted by the White House, featuring static obscuring a drooping American Flag. pic.twitter.com/ObPlDTL8dy — OSINTdefender (@sentdefender) March 26, 2026

Μέσα σε ένα ήδη τεταμένο διεθνές περιβάλλον, τέτοιου είδους ασαφείς αναρτήσεις είναι αρκετές για να πυροδοτήσουν σενάρια και εικασίες, με ορισμένους να συνδέουν το περιεχόμενο με μια ενδεχόμενη εκ νέου επίθεση με το Ιράν. Ωστόσο, δεν υπάρχουν επίσημες διευκρινίσεις.