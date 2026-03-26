Αυξημένη είναι από νωρίς το πρωί σήμερα, Πέμπτη 26/3 η κίνηση στους δρόμους της Αττικής. Σημειωτόν κινούνται τα οχήματα στην Αττική Οδό μετά από σύγκρουση δύο φορτηγών ενώ προβλήματα παρατηρούνται και στον Κηφισό.

Ειδικότερα, λόγω σύγκρουσης δύο φορτηγών δυσχέρεια παρατηρείται στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Αττική Οδό στο ύψος της Φυλής στο ρεύμα προς Αεροδρομίο.

Τραυματίας είναι ένας οδηγός χωρίς όμως να κινδυνεύει η ζωή του.

Με αργές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, στο κέντρο της Αθήνας, στη Μεσογείων, στη Λεωφόρο Αθηνών αλλά και τους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

