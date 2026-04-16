Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως μετά τη σοκαριστική υπόθεση θανάτου της 19χρονης στο Αργοστόλι, με μαρτυρίες που φαίνεται να ενισχύουν τις υποψίες γύρω από τον 26χρονο που βρίσκεται ανάμεσα στους συλληφθέντες.

Μια νεαρή γυναίκα κατήγγειλε στις Αρχές ότι είχε γνωρίσει στο παρελθόν τον συγκεκριμένο άνδρα σε νυχτερινό μαγαζί της Κεφαλονιά.

Όπως περιγράφει, παρότι κατανάλωσε μόλις δύο ποτά, η επόμενη μέρα τη βρήκε στο σπίτι της χωρίς καμία ανάμνηση από όσα προηγήθηκαν.

«Ξύπνησα στο κρεβάτι μου χωρίς να θυμάμαι πώς βρέθηκα εκεί ή τι είχε συμβεί το προηγούμενο βράδυ», φέρεται να ανέφερε στην κατάθεσή της.

Η ίδια εκφράζει την πεποίθηση ότι ενδέχεται να της χορηγήθηκαν ουσίες χωρίς τη γνώση της, κάτι που –όπως λέει– της προκάλεσε απώλεια συνείδησης και μνήμης. Μάλιστα, υποστηρίζει ότι πριν ακόμη δημοσιοποιηθούν στοιχεία για την υπόθεση της 19χρονης, το μυαλό της πήγε αμέσως στον συγκεκριμένο άνδρα.

Στην καταγγελία της, η νεαρή γυναίκα αναφέρει ότι ο 26χρονος –ο οποίος φέρεται να είχε ρόλο διακίνησης ουσιών στην υπόθεση– ήταν ήδη γνωστός στην τοπική κοινωνία για τη συμπεριφορά του.

«Μόλις άκουσα για το περιστατικό, σκέφτηκα αμέσως αυτόν. Έχει κακή φήμη στο νησί», φέρεται να είπε, προσθέτοντας ότι από φόβο δεν προχώρησε τότε σε επίσημη καταγγελία.

Η ίδια εξηγεί ότι δεν είχε καταγγείλει το περιστατικό στο παρελθόν, καθώς φοβήθηκε τις συνέπειες και την κοινωνική έκθεση, σημειώνοντας ότι προέρχεται από γνωστή οικογένεια στην περιοχή. Παράλληλα, περιγράφει ότι είχε χάσει τις αισθήσεις της μέσα στο μαγαζί και την επόμενη ημέρα ενημερώθηκε από τρίτους για το τι είχε συμβεί.

Η νέα αυτή μαρτυρία έρχεται να προστεθεί στα στοιχεία που εξετάζουν οι Αρχές για την υπόθεση στην Κεφαλονιά, η οποία έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία.