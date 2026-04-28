Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα φέρονται να αποχωρούν από τον ΟΠΕΚ και τον ΟΠΕΚ+, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Reuters, προκαλώντας έντονες αναταράξεις στον παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια εξαιρετικά κρίσιμη περίοδο για την αγορά πετρελαίου, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν έχει ήδη πυροδοτήσει ισχυρούς κραδασμούς στις τιμές της ενέργειας και έχει εντείνει την αβεβαιότητα στην παγκόσμια οικονομία.

Η πιθανή έξοδος των ΗΑΕ από τους δύο βασικούς οργανισμούς παραγωγών πετρελαίου εκλαμβάνεται ως σοβαρό πλήγμα για τη συνοχή του μπλοκ και ειδικά για τη Σαουδική Αραβία, που λειτουργεί ως ο de facto ηγέτης του.

Τα ΗΑΕ αποτελούν διαχρονικά έναν από τους πιο ισχυρούς και σταθερούς πυλώνες του ΟΠΕΚ. Η αποχώρησή τους ενδέχεται να ανοίξει τον δρόμο για νέες ισορροπίες στην παραγωγή και τη διαμόρφωση των τιμών του πετρελαίου, ενώ παράλληλα αυξάνει τον κίνδυνο εσωτερικών εντάσεων μεταξύ των μελών που παραμένουν.

Αναλυτές εκτιμούν ότι μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να αποδυναμώσει τη δυνατότητα του ΟΠΕΚ και του ΟΠΕΚ+ να διατηρούν ενιαία στρατηγική, ειδικά σε ζητήματα όπως οι ποσοστώσεις παραγωγής και η διαχείριση κρίσεων. Παρά τις διαχρονικές διαφωνίες στο εσωτερικό των οργανισμών, η εικόνα ενότητας ήταν μέχρι σήμερα κρίσιμη για την επιρροή τους στις διεθνείς αγορές.

Εάν επιβεβαιωθεί, η αποχώρηση των ΗΑΕ ενδέχεται να σηματοδοτήσει μια νέα εποχή για την παγκόσμια αγορά ενέργειας, με απρόβλεπτες συνέπειες τόσο για τις τιμές του πετρελαίου όσο και για τη γεωπολιτική σταθερότητα.