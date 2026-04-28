Μικρή ανάκαμψη από την επιβράδυνση που προκάλεσε στη δυναμική των κρατήσεων για διακοπές στην Ελλάδα η κρίση στη Μέση Ανατολή παρατηρείται κατά τις τελευταίες δύο εβδομάδες, με αποτέλεσμα να προβλέπεται ότι η φετινή θερινή σεζόν θα είναι παρόμοια ή και ελαφρώς βελτιωμένη σε σχέση με την περσινή.

Την παραπάνω εκτίμηση διατύπωσαν ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδοχείων Χαλκιδικής, Γρηγόρης Τάσιος και άλλοι παράγοντες της ξενοδοχειακής αγοράς, μιλώντας σε εκδήλωση που διοργάνωσε στη Θεσσαλονίκη η Επιτροπή Τουρισμού του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, με αντικείμενο την ανθεκτικότητα του ελληνικού τουρισμού εν μέσω γεωπολιτικών εξελίξεων. Συνολικά, οι φορείς του τουρισμού εξέφρασαν συγκρατημένη αισιοδοξία για θετική έκβαση της φετινής τουριστικής περιόδου, επισημαίνοντας πως η δυναμική των κρατήσεων επανέρχεται, κάτι που οφείλεται και στις προσφορές, αλλά και ότι τα μεγάλα ξενοδοχειακά brands της Ελλάδας δείχνουν να μην έχουν επηρεαστεί ιδιαίτερα από την αβεβαιότητα που προκαλούν οι πολεμικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή.

Τέσσερα «ατού» για την Ελλάδα

Στην ημερίδα υπογραμμίστηκε επίσης ότι η γενικότερη ανθεκτικότητα του ελληνικού τουρισμού οφείλεται στο γεγονός ότι η Ελλάδα παρουσιάζεται ασφαλής ως προορισμός για τη μεσογειακή λεκάνη, έναντι χωρών που βρίσκονται εγγύτερα της περιοχής των συγκρούσεων. Όσο για το κόστος των καυσίμων, αναφέρθηκε πως αυτό επηρεάζει το σύνολο των μεταφορικών κινήσεων, ιδιαίτερα στις αεροπορικές συνδέσεις, καθορίζοντας πλέον σε μεγάλο βαθμό την τιμολογιακή πολιτική των κρατήσεων.

Παρουσιάζοντας στοιχεία ειδικά για τη γερμανική αγορά, ο εκπρόσωπος της εταιρείας «Travel Data & Analytics», Ρόλαντ Γκάσνερ (Roland Gassner), ανέφερε ότι το αρχικό «μούδιασμα» δείχνει να υποχωρεί, τα τουριστικά πακέτα και «all inclusive» προϊόντα είναι ήδη στο 80% σε σχέση με πέρυσι, ενώ επανέρχονται σε καθεστώς κανονικότητας και οι κρουαζιέρες. Κατά τον κ. Γκάσνερ, η Ελλάδα δείχνει ανθεκτικότητα διατηρώντας το μερίδιο αγοράς της, με επάνοδο του κανονικού ρυθμού κρατήσεων κατά τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Η ελληνική τουριστική αγορά μπορεί να επωφεληθεί από τη συγκυρία, προσελκύοντας περισσότερους Γερμανούς επισκέπτες λόγω τεσσάρων σημαντικών παραγόντων: της ασφαλούς απόστασης από την εμπόλεμη ζώνη, της πληθώρας εναλλακτικών και ελκυστικών προορισμών, της συνδεσιμότητας και των αναβαθμισμένων υποδομών και, τέλος, της συνήθειας των Γερμανών να ταξιδεύουν όλους τους μήνες του χρόνου, πρόσθεσε.

Το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο οργανώνει τον Νοέμβριο στην Κρήτη Ελληνογερμανικό Φόρουμ Τουρισμού και fam trip (ταξίδι εξοικείωσης) Γερμανών τουριστικών πρακτόρων, ενώ σχεδιάζει αντίστοιχη δράση το 2027 στην Κεντρική Μακεδονία.