Άτυχος αποδείχθηκε ο Κώστας Σλούκας λίγο πριν από την έναρξη της σειράς με τη Βαλένθια, καθώς ο Έλληνας γκαρντ υπέστη ρήξη έξω μηνίσκου στο αριστερό γόνατο.

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού υποβλήθηκε το πρωί της Τρίτης (28/4) σε αρθροσκόπηση, με την επέμβαση να ολοκληρώνεται με επιτυχία και χωρίς επιπλοκές.

Το ιατρικό επιτελείο εκτιμά πως ο χρόνος αποκατάστασης θα φτάσει περίπου τις τρεις εβδομάδες, γεγονός που κρατά ζωντανές τις ελπίδες για την επιστροφή του ενόψει του Final Four της EuroLeague.

Μετά το τέλος της επέμβασης, ο Σλούκας έστειλε το δικό του μήνυμα, δείχνοντας αποφασισμένος να επιστρέψει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και να προλάβει το κορυφαίο ραντεβού της σεζόν.

«Ήδη μετράω αντίστροφα για επιστροφή. Ενα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους γιατρούς μου που ανέλαβαν την επεμβαση, κ. Τριανταφυλλόπουλο Ιωάννη (υπεύθυνος ιατρικού επιτελείου ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ) και κ. Χίσσα Διονύση(υπεύθυνος ιατρικού επιτελείου ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ)

Όπως και σε όλο το προσωπικό του ΥΓΕΙΑ.

Τα μηνύματα ενδιαφέροντος και στήριξης άπειρα ,οπότε θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου σε όλους εσάς.

Δύσκολο πολύ να απέχω απ το πιο σημαντικό κομματι της χρονιάς. Όμως ετσι ειναι ο πρωταθλητισμος. Θα γυρίσω σύντομα. Θετική σκέψη, αισιοδοξία και πίστη στην ομάδα και σε ολη την αποστολή για μία σκληρή μάχη! ΚΟΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ ΕΝΑ οπως πάντα».