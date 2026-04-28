Εννέα χρόνια μετά την προηγούμενη επέμβασή του, ξανά για πρόβλημα στον μηνίσκο, ο Κώστας Σλούκας πέρασε και πάλι την πόρτα του χειρουργείου, προκειμένου να αντιμετωπίσει το ζήτημα στο γόνατό του και να επιστρέψει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα στη δράση.

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού στάθηκε άτυχος στην τελευταία προπόνηση της ομάδας, όμως αποφάσισε να μην χάσει χρόνο και να προχωρήσει άμεσα στην αποκατάσταση του προβλήματος, μπαίνοντας εσπευσμένα στο χειρουργείο.

Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε νωρίς το πρωί, λίγο πριν τις 8, από τον επικεφαλής του ιατρικού επιτελείου της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, κ. Τριανταφυλλόπουλο, με την παρουσία και του προσωπικού του γιατρού, κ. Χύσσα, ο οποίος από το καλοκαίρι του 2025 βρίσκεται στο ιατρικό τιμ της ΠΑΕ Παναθηναϊκός.

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε χωρίς το παραμικρό πρόβλημα, καθώς επρόκειτο ουσιαστικά για έναν αρθροσκοπικό καθαρισμό, μια επέμβαση που θεωρείται ρουτίνας στον ιατρικό χώρο. Το σημαντικό είναι πως ο χρόνος αποκατάστασης υπολογίζεται περίπου στις τρεις εβδομάδες.

Αυτό σημαίνει πως, με εντατική φυσιοθεραπεία από τις επόμενες κιόλας ημέρες, ο Σλούκας αναμένεται να προλάβει το Final Four, εφόσον φυσικά ο Παναθηναϊκός ξεπεράσει το εμπόδιο της Βαλένθια και εξασφαλίσει την παρουσία του στη μεγάλη διοργάνωση.