Σημαντικό πλήγμα για τον Παναθηναϊκός ενόψει των Play Offs της EuroLeague, καθώς ο Κώστας Σλούκας τίθεται εκτός μάχης για τη σειρά απέναντι στη Βαλένθια.

Ο αρχηγός των «Πρασίνων» τραυματίστηκε στην προπόνηση της Κυριακής (27/04), στο αριστερό γόνατο, προκαλώντας έντονη ανησυχία στο τεχνικό επιτελείο του Εργκίν Άταμαν. Οι εξετάσεις έδειξαν ρήξη έξω μηνίσκου, γεγονός που τον αναγκάζει να χάσει ολόκληρη τη σειρά με την ισπανική ομάδα.

Ο έμπειρος γκαρντ αναμένεται να υποβληθεί άμεσα σε αρθροσκόπηση, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα και να ξεκινήσει η διαδικασία αποκατάστασης, με τον Παναθηναϊκό να καλείται πλέον να διαχειριστεί μια ιδιαίτερα κρίσιμη απουσία.