Το θέμα των φωτογραφιών της εκτέλεσης της Καισαριανής την Πρωτομαγιά του 1944, που συγκίνησαν τον κόσμο και επαναπατρίζονται μετά από δεκαετίες στην Ελλάδα, έπειτα από ενέργειες του υπουργείου Πολιτισμού, έρευνα η εκπομπή «365 Στιγμές» με τη Σοφία Παπαϊωάννου που θα μεταδοθεί από το ΕΡΤnews την Πέμπτη 30 Απριλίου 2026, στις 23:00.

Η εκπομπή ακολουθεί όλη την πορεία των τραγικών ημερών πριν την εκτέλεση. Ερευνά στην Λακωνία την ενέδρα στον Γερμανό στρατηγό Φραντς Κρεχ που οδήγησε στα αντίποινα. Κινηματογραφεί το δύσβατο σημείο της ενέδρας και βρίσκει στο χωριό Κροκεές τους απογόνους των ανταρτών που έκαναν την ενέδρα και που για δεκαετίες δεν ήθελαν να αποκαλυφθούν.

Αναπαριστά, με την βοήθεια ιστορικών που έχουν μελετήσει την περίοδο εκείνη, τις δραματικές στιγμές της εκτέλεσης στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής, μέσα από όσα αποκαλύπτονται από τις φωτογραφίες που αγοράστηκαν από τον Βέλγο συλλέκτη.

Ποιοι ήταν οι 200 αγωνιστές που εκτελέστηκαν στην Καισαριανή και γιατί οι φωτογραφίες, που κανείς δεν πίστευε ότι υπήρχαν, εμφανίστηκαν 82 χρόνια μετά; Τι δείχνουν οι φωτογραφίες που δεν έχουν ακόμα δημοσιοποιηθεί και ποια η σημασία τους;

Η εκπομπή φέρνει στο φως σημαντικά γερμανικά ντοκουμέντα και σπάνιες φωτογραφίες άλλων εκτελέσεων της Γερμανικής Κατοχής. Μιλούν ιστορικοί, συλλέκτες και απόγονοι των εκτελεσθέντων.