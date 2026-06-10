Οι «Σούπερ Ήρωες», η νέα κωμική σειρά του ΑΝΤ1, έρχονται απόψε στις 20:00, και θα μας χαρίσουν μοναδικές στιγμές γέλιου.

Τι θα δούμε στο επεισόδιο 28:

Ο Βασίλης προσπαθεί να στήσει κρυφά μια υπηρεσία ντελίβερι και αποφασίζει να βάλει στο κόλπο την Έφη και τον Σπύρο. Στην ίδια βάρδια, η μαμά του Ζαχαρία, η κύρια Τούλα, κάνει μια αιφνίδια επίσκεψη στον γιο της για να του φέρει μερικά τάπερ και για να ανακατευτεί στον χωρισμό του με τη Σταυρούλα. Στο μανάβικο, ο Αντώνης κάνει κρυφά συνεντεύξεις για υποψήφιους συγκατοίκους μέχρι που καταλήγει με μια απρόσμενη συγκάτοικο. Τέλος, στο χασάπικο η Χαριστέλλα προσπαθεί να αναζωπυρώσει τη σχέση μίσους και πάθους που έχει με τον Δημήτρη με αφορμή μια χαλασμένη μηχανή κιμά.

Δείτε sneak previews:

Η μαμά του Ζαχαρία εμφανίζεται απροειδοποίητα στο ΣΟΥΠΕΡ

O Αντώνης ψάχνει απεγνωσμένα συγκάτοικο

Δείτε το trailer:

Guest: Αλεξάνδρα Παντελάκη