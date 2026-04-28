Σημαντική αύξηση κατέγραψαν τα κέρδη της BP στο πρώτο τρίμηνο του έτους, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από το 2023 και ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών, καθώς οι δραστηριότητες εμπορίας πετρελαίου επωφελήθηκαν από τη μεταβλητότητα που προκάλεσε ο πόλεμος στο Ιράν.

Η βρετανική ενεργειακή εταιρεία ανακοίνωσε την Τρίτη προσαρμοσμένα κέρδη ύψους 3,2 δισ. δολαρίων για το πρώτο τρίμηνο, έναντι πρόβλεψης 2,7 δισ. δολαρίων από τους αναλυτές και 1,38 δισ. δολαρίων που είχε καταγράψει στο αντίστοιχο διάστημα του 2025. Στα πρώτα αποτελέσματα μετά την ανάληψη της θέσης της διευθύνουσας συμβούλου από τη Μεγκ Ο’Νιλ, η BP έκανε λόγο για «εξαιρετική» επίδοση του τμήματος εμπορίας πετρελαίου.

Τα υποκείμενα κέρδη της μονάδας διύλισης και εμπορίας εκτοξεύθηκαν στα 2,2 δισ. δολάρια στο πρώτο τρίμηνο, από 469 εκατ. δολάρια την ίδια περίοδο πέρυσι, σύμφωνα με τους Financial Times. Οι traders συνήθως ωφελούνται από τη μεταβλητότητα, καθώς οι έντονες διακυμάνσεις των τιμών δημιουργούν μεγαλύτερα περιθώρια μεταξύ αγοραστών και πωλητών, περισσότερες ευκαιρίες arbitrage και αυξημένη ζήτηση για αντιστάθμιση κινδύνου από πελάτες όπως εταιρείες κοινής ωφέλειας και αεροπορικές εταιρείες. Τα υψηλότερα κέρδη από την εμπορία συνέβαλαν επίσης στη μείωση του πραγματικού φορολογικού συντελεστή της BP από 43% σε 32% κατά το τρίμηνο.

Η μετοχή της BP ενισχύθηκε κατά 2,7% στις πρώτες συναλλαγές, με τα συνολικά της κέρδη να ξεπερνούν το 20% από τα τέλη Φεβρουαρίου, όταν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν την επίθεσή τους στο Ιράν.

Ο Μάθιου Λόφτινγκ, αναλυτής της JPMorgan, δήλωσε ότι, παρότι η αγορά «τείνει να παραβλέπει» αποτελέσματα που βασίζονται στην εμπορία, αναμένει άνοδο της μετοχής λόγω «μιας συνολικά ισχυρής ενημέρωσης». Το Brent, το διεθνές σημείο αναφοράς για το πετρέλαιο, εκτοξεύθηκε από κάτω από τα 60 δολάρια το βαρέλι στις αρχές του έτους έως και τα 119 δολάρια στο αποκορύφωμα της οκτά εβδομάδων σύγκρουσης, καθώς το Ιράν σχεδόν ανέστειλε τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ και επιτέθηκε σε ενεργειακές εγκαταστάσεις στον Κόλπο.

Την Τρίτη, το Brent έφτασε τα 110 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από τις αρχές Απριλίου, καθώς οι ΗΠΑ και το Ιράν φαίνεται να σημειώνουν μικρή πρόοδο προς μια ειρηνευτική συμφωνία. Η Μεγκ Ο’Νιλ δήλωσε ότι η BP «εργάζεται αδιάκοπα» για να διατηρήσει αξιόπιστη παραγωγή και να βοηθήσει τις χώρες «να εξασφαλίσουν καύσιμα όπου χρειάζεται», προκειμένου να περιοριστούν οι επιπτώσεις της σύγκρουσης.

Η εταιρεία ανέφερε επίσης ότι παρακολουθεί τον αντίκτυπο του πολέμου στις εγκαταστάσεις παραγωγής της στο Άμπου Ντάμπι, το Ομάν και το Ιράκ, οι οποίες παράγουν συνολικά περίπου 309.000 βαρέλια αργού ημερησίως, δηλαδή περίπου το 17% της συνολικής παραγωγής της. Η εισηγμένη στο Λονδίνο εταιρεία εκτίμησε ότι η ετήσια παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου θα είναι χαμηλότερη λόγω της σύγκρουσης, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Το χρέος της BP, το οποίο παρακολουθούν στενά οι επενδυτές, αυξήθηκε κατά 3,1 δισ. δολάρια και ανήλθε στα 25,3 δισ. δολάρια στο πρώτο τρίμηνο, καθώς οι λειτουργικές ταμειακές ροές μειώθηκαν και το μεταβλητό λειτουργικό κόστος αυξήθηκε κατά 46% στα 7,2 δισ. δολάρια. Η εταιρεία τόνισε ότι παραμένει προσηλωμένη στον στόχο μείωσης του καθαρού χρέους μεταξύ 14 δισ. και 18 δισ. δολαρίων έως το 2027, ενώ διευκρίνισε ότι δεν θα προχωρήσει σε αναχρηματοδότηση υβριδικών ομολόγων άνω των 4 δισ. δολαρίων κατά τη λήξη τους.