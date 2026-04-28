Μετά τις ισχυρές δονήσεις από το πρωί στη Σκιάθο, και μία νέα δόνηση έρχεται να εντείνει την ανησυχία, αλλά αυτή τη φορά το επίκεντρο ήταν η Σίφνος.

Ο σεισμός σημειώθηκε λίγο μετά τις 16:00 το μεσημέρι και είχε μέγεθος 3,9 Ρίχτερ.

Το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν στα 17,1 χιλιόμετρα και έγινε αισθητός στην ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου.

Αν και αρχικά όλοι νόμιζαν πως ο σεισμός αφορά τη Σκιάθο γιατί έγινε περί τα 50 δευτερόλεπτα μετά τον σεισμό των 4,8 Ρίχτερ στη Σκιάθο, τελιικά σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο το επίκεντρο ήταν η Σίφνος.