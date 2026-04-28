Στην Κύπρο έχει μεταβεί ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, για να συμμετάσχει σήμερα ως κεντρικός ομιλητής στην Υπουργική Διάσκεψη για τους Ναυτικούς (Seafarer’s High Level Ministerial Conference) στη Λεμεσό, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου ΕΕ, καθώς επίσης και στο Άτυπο Υπουργικό Συμβούλιο της ΕΕ για τις Θαλάσσιες Μεταφορές αύριο στη Λευκωσία.

Στο πλαίσιο της Υπουργικής Διάσκεψης στη Λεμεσό, θα συμμετάσχει ως κεντρικός ομιλητής στην εναρκτήρια Σύνοδο μαζί με την υφυπουργό Ναυτιλίας της Κύπρου, Μαρίνα Χατζημανώλη, τον Ευρωπαίο Επίτροπο Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολο Τζιτζικώστα και την ευρωβουλευτή, Ελίζα Βόζεμπεργκ. Επιπλέον, θα παρευρεθεί στην τελετή βράβευσης του Καπετάν Παναγιώτη Τσάκου, ιδρυτή της Tsakos Group of Companies.

Αύριο, θα συμμετάσχει στις συζητήσεις που θα διεξαχθούν στο πλαίσιο του Άτυπου Υπουργικού Συμβουλίου ΕΕ στη Λευκωσία, με θεματική «Investing in people for a resilient and competitive European Maritime Sector», όπου θα καταλήξουν στην υιοθέτηση της Διακήρυξης της Λευκωσίας που εστιάζει στην ενίσχυση της εκπαίδευσης και ασφάλειας των ναυτικών, καθώς και στην ανάγκη προώθησης των ναυτικών επαγγελμάτων στην ΕΕ, δεδομένης της διασύνδεσης με την ανταγωνιστικότητα του ναυτιλιακού τομέα συνολικά. Τέλος, η Διακήρυξη θέτει το θέμα της ισότιμης πρόσβασης των γυναικών στα ναυτικά επαγγέλματα.

Στο περιθώριο του Άτυπου Συμβουλίου -σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ- ο Βασίλης Κικίλιας θα πραγματοποιήσει διμερείς συναντήσεις με ομολόγους του υπουργούς (Γαλλίας, Λιθουανίας κ.ά.).