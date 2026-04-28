Η πολιτική αντιπαράθεση στην Αθήνα αναφορικά με τους εξοπλισμούς και τις διεθνείς συμμαχίες φαίνεται πως αποτελεί πηγή ικανοποίησης για την Τουρκία. Με αφορμή την παρουσία του Εμανουέλ Μακρόν στην Ελλάδα και την ανανέωση της ελληνογαλλικής αμυντικής συμφωνίας, τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης εστιάζουν στις τριβές μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης.

Το CNN Turk έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη στάση που τηρούν τα κόμματα της αριστεράς, υπογραμμίζοντας σε σχετική ανάλυση πως:

«τα κόμματα της ελληνικής Αριστεράς δεν θέλουν την αμυντική ομπρέλα της Γαλλίας και τη συνεργασία με το Ισραήλ», όπως μετέδωσε ο Μανώλης Κωστίδης από την Κωνσταντινούπολη στην πρωινή εκπομπή του ΣΚΑΪ, Σήμερα.

Η «πυρηνική ομπρέλα» και το χάσμα των κομμάτων

Σύμφωνα με την οπτική του τουρκικού δικτύου, η στρατηγική επιλογή της ελληνικής πλευράς να ταυτιστεί με τα γαλλικά συμφέροντα δημιούργησε ένα βαθύ ρήγμα στο εγχώριο πολιτικό σύστημα.

Το τηλεοπτικό δίκτυο της γείτονος συνδέει τη σημερινή κατάσταση με τη συνεργασία που έχει αναπτύξει η χώρα μας με το Ισραήλ, επισημαίνοντας ότι το ίδιο σκηνικό έντασης είχε επαναληφθεί και στο παρελθόν. Όπως σημειώνουν οι Τούρκοι αναλυτές:

Ικανοποίηση για το «ανάστημα» της αντιπολίτευσης

Η Άγκυρα παρακολουθεί με ενδιαφέρον την κριτική που δέχεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θεωρώντας πως οι εσωτερικές πιέσεις δυσκολεύουν τους κυβερνητικούς χειρισμούς. Η τουρκική πλευρά αναδεικνύει το γεγονός ότι οι αντιδράσεις δεν προέρχονται από εξωτερικούς παράγοντες, αλλά από την ίδια την ελληνική πολιτική σκηνή.

Οι αναφορές στη γειτονική χώρα καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι αριστερές δυνάμεις στην Αθήνα:

«Λένε ότι καλώς αντιδρούν στον Μητσοτάκη, ότι η ελληνική αντιπολίτευση ύψωσε ανάστημα στον Μητσοτάκη για τη συμφωνία με τη Γαλλία», ανέφερε ο ανταποκριτής της τηλεόρασης του ΣΚΑΪ.