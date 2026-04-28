Οι ημιτελικοί του Champions League αρχίζουν την Τρίτη (28/4) με την Παρί Σεν Ζερμέν να υποδέχεται τη Μπάγερν Μονάχου και ο υπερυπολογιστής της εταιρείας αναλύσεων Opta έβγαλε τα ποσοστά της κάθε ομάδας για κατάκτηση του τροπαίου.

Οι Παριζιάνοι, οι οποίοι είναι και οι κάτοχοι του τίτλου, οι Βαυαροί, η Άρσεναλ και η Ατλέτικο Μαδρίτης είναι οι τέσσερις ομάδες που έχουν φτάσει στους ημιτελικούς και όλα τα ενδεχόμενα είναι πιθανά πλέον, σε ό,τι αφορά την κούπα.

Σύμφωνα με τον υπερυπολογιστή της Opta πάντως, έχοντας αναλύσει τα πάντα, το πιο πιθανό είναι αυτό της κατάκτησης του τροπαίου από τη Μπάγερν Μονάχου, η οποία έχει 67,1% πιθανότητες πρόκρισης στον τελικό και 36,6% για να στεφθεί πρωταθλήτρια Ευρώπης.

Δεύτερο φαβορί, σύμφωνα με την Opta πάντα, είναι η Άρσεναλ με 71,5% πιθανότητες πρόκρισης στον τελικό και 35,7% για κατάκτηση του τροπαίου, ακολουθεί η Παρί Σεν Ζερμέν με 38,3% για πρόκριση στον τελικό και 19% για επανάληψη του περσινού θριάμβου της ενώ η Ατλέτικο Μαδρίτης έχει 28,3% για πρόκριση στον τελικό και 8,7% για κατάκτηση του τροπαίου.