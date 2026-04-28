Η κορυφαία εκδήλωση για τον κλάδο της ακίνητης περιουσίας, η 6η Premium Real Estate Expo, επιστρέφει πιο δυναμική από ποτέ, φιλοξενώντας το μέλλον του real estate στο Metropolitan Expo από τις 15 έως τις 17 Μαΐου 2026. Η έκθεση αποτελεί την ιδανική πλατφόρμα για όλους τους επαγγελματίες και τους επενδυτές που επιθυμούν να μείνουν μπροστά από τις εξελίξεις, συγκεντρώνοντας συμμετοχές από την Ελλάδα και το εξωτερικό που θα παρουσιάσουν τις νέες τάσεις και καινοτομίες στον τομέα. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν κορυφαίες εταιρείες του Real Estate, developers, επενδυτικά projects και καινοτόμες υπηρεσίες που διαμορφώνουν το μέλλον της αγοράς.

6ο Real Estate Forum

Παράλληλα με την έκθεση, διεξάγεται το 6ο Real Estate Forum. Περισσότεροι από 70 κορυφαίοι ομιλητές θα αναλύσουν τις τρέχουσες εξελίξεις, με τις θεματικές ενότητες να εστιάζουν στους εξής άξονες:

Επενδυτική Στρατηγική: Ανάλυση της δυναμικής της αγοράς και των νέων ευκαιριών.

Καινοτομία & Πράσινη Διαβίωση: Οι νέες τεχνολογίες που αλλάζουν τον τρόπο που ζούμε.

Σύγχρονη Διαχείριση: Διοίκηση ακινήτων με βάση τα διεθνή πρότυπα.

Μεγάλη Κλήρωση Σπιτιού

Η 6η Premium Real Estate Expo κάνει το όνειρο της απόκτησης σπιτιού πραγματικότητα. Σε μια αποκλειστική συνεργασία με τη Lux & Easy, ένας τυχερός επισκέπτης θα έχει τη μοναδική ευκαιρία να αποκτήσει ένα διαμέρισμα 96 τ.μ. με 3 υπνοδωμάτια στην καρδιά της Αθήνας, αξίας 221.000€, στην ειδική τιμή των 135.000€. Τα βήματα για τη συμμετοχή:

Ολοκληρώστε την online προ-εγγραφή σας.

Παραλάβετε το εισιτήριό σας κατά την είσοδο.

Επισκεφθείτε το περίπτερο της Lux & Easy για να ρίξετε το απόκομμα στην κληρωτίδα.

Συνεργασίες και Εμπειρία Επισκέπτη

Στο πλαίσιο των στρατηγικών συνεργασιών, ο Spitogatos και η Premium Real Estate Expo ενώνουν τις δυνάμεις τους προσφέροντας στους ενδιαφερόμενους:

Ενημέρωση για ακίνητα και νέα projects.

Δικτύωση με κορυφαίους επαγγελματίες του χώρου.

Πρώτη εκτίμηση της αξίας του ακινήτου τους.

Πρόσβαση σε εξειδικευμένες ομιλίες και παρουσιάσεις.

Επιπλέον, η ενότητα Green Home Experience προσφέρει μια μοναδική εμπειρία κατοικίας, αναδεικνύοντας:

Smart Home τεχνολογία: Προσαρμογή στις ανάγκες για απόλυτη ευεξία.

Modern Design: Αρχιτεκτονική λειτουργικότητα και αισθητική.

Sustainable Materials: Χρήση φυσικών και βιώσιμων υλικών για την επίτευξη ισορροπίας και καινοτομίας.

Η έκθεση είναι ειδικά σχεδιασμένη για να ενισχύσει τις B2B συναντήσεις και τη δικτύωση, προσφέροντας το ιδανικό περιβάλλον για ανάπτυξη συνεργασιών.

Σχετικά με την RM International Η RM International είναι μια κορυφαία εταιρεία στον τομέα της διοργάνωσης εκθέσεων και συνεδρίων, με πολυετή εμπειρία στη δημιουργία επιτυχημένων εκδηλώσεων που προωθούν την ανάπτυξη και την ανταλλαγή γνώσεων. Η Premium Real Estate Expo αποτελεί μία από τις εμβληματικές διοργανώσεις της, αναδεικνύοντας τη δέσμευσή της για την προώθηση του κλάδου ακινήτων.

