Ο Μάικλ Τζόρνταν φαίνεται πως βρήκε στο NASCAR την επιτυχία που δεν μπόρεσε ποτέ να κατακτήσει ως ιδιοκτήτης ομάδας στο ΝΒΑ.

Λίγα χρόνια μετά την πώληση των Χόρνετς, μια κίνηση που του απέφερε τεράστιο οικονομικό κέρδος αλλά όχι αθλητική δικαίωση, ο θρύλος του παγκόσμιου μπάσκετ απολαμβάνει πλέον μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα ως συνιδιοκτήτης της ομάδας 23XI Racing στο κορυφαίο πρωτάθλημα stock car της Αμερικής.

Η ομάδα του, που προφέρεται “Twenty-Three Eleven”, διαγράφει εντυπωσιακή πορεία τόσο εντός πίστας όσο και εκτός αυτής. Με πέντε νίκες στις δέκα πρώτες κούρσες της σεζόν και τον Τάιλερ Ρέντικ να βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας, η 23XI έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο δυναμικές παρουσίες του πρωταθλήματος.

Η εικόνα αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη θητεία του Τζόρνταν στους Χόρνετς, όπου σε 13 χρόνια παρουσίας ως ιδιοκτήτης, η ομάδα συμμετείχε μόλις δύο φορές στα Playoffs χωρίς να καταφέρει ούτε μία πρόκριση στον επόμενο γύρο.

Ο ίδιος δείχνει πλέον πιο ανοιχτός και πιο ήρεμος από ποτέ. Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο CBS, μίλησε με σπάνια ειλικρίνεια για τη σχέση του με το μπάσκετ και το βάρος που κουβαλούσε όλα αυτά τα χρόνια.

«Στον κόσμο του μπάσκετ κουβαλούσα ένα βάρος. Υπήρχε πάντα η ανάγκη να ζω με έναν συγκεκριμένο τρόπο και κάποια στιγμή κουράστηκα από αυτό. Στο NASCAR αυτό το βάρος δεν υπάρχει», παραδέχθηκε.

Michael Jordan’s 23XI Race car driven by Tyler Reddick (45) on pit row before a NASCAR Cup Series auto race at Phoenix Raceway, Sunday, March 8, 2026, in Avondale, Ariz. (AP Photo/Darryl Webb)

Για τον Τζόρνταν, το NASCAR δεν είναι απλώς μια επιχειρηματική δραστηριότητα. Είναι μια προσωπική επιστροφή στις ρίζες του. Μεγαλωμένος στη Βόρεια Καρολίνα, την “καρδιά” του αθλήματος, έζησε από μικρός τη λατρεία για τους αγώνες μέσω του πατέρα του, Τζέιμς, που ήταν φανατικός υποστηρικτής του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Η δημιουργία της 23XI Racing ξεκίνησε σχεδόν τυχαία. Ο Ντένι Χάμλιν, επίσης συνιδιοκτήτης και ενεργός οδηγός στο NASCAR, είχε γνωρίσει τον Τζόρνταν σε αγώνα των Xόρνετς. Η σχέση τους εξελίχθηκε μέσα στα χρόνια, μέχρι που ένα λανθασμένο δημοσίευμα που ανέφερε πως οι δυο τους ετοιμάζονταν να αγοράσουν ομάδα NASCAR, έγινε τελικά… πραγματικότητα.

Η πανδημία του 2020 επιτάχυνε τις εξελίξεις και το πρότζεκτ πήρε επίσημη μορφή. Η πρώτη συμμετοχή ήρθε το 2021, ενώ λίγους μήνες αργότερα ήρθε και η πρώτη νίκη.

Παρότι ο Τζόρνταν δεν εμπλέκεται στην καθημερινή λειτουργία της ομάδας, η επιρροή του θεωρείται καθοριστική.

«Μας εμπνέει απίστευτα. Θα περνούσαμε μέσα από τοίχο για εκείνον», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τάιλερ Ρέντικ. «Όταν ένας άνθρωπος με τη δική του ιστορία, τη νοοτροπία και το επίπεδο νικητή σου μιλά, καταλαβαίνεις πως ο στόχος δεν είναι τόσο μακριά όσο νομίζεις».

Ο ίδιος ο Τζόρνταν εξηγεί πως ο βασικός του ρόλος είναι να μεταφέρει τη νοοτροπία της νίκης.

«Αυτό που προσφέρω είναι η κατανόηση του τρόπου σκέψης που χρειάζεται για να κερδίσεις. Προκαλώ συνεχώς τους ανθρώπους της ομάδας να σκεφτούν σαν πρωταθλητές».

Η επιτυχία του, όμως, δεν περιορίζεται μόνο στις πίστες. Ο Τζόρνταν πρωτοστάτησε και σε νομική μάχη απέναντι στη διοίκηση του NASCAR, κατηγορώντας τη για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης. Η υπόθεση έκλεισε τελικά με συμφωνία, η οποία βελτίωσε σημαντικά τους οικονομικούς όρους για όλες τις ομάδες του πρωταθλήματος.

Για πολλούς, αυτή η κίνηση ενίσχυσε ακόμη περισσότερο τον σεβασμό προς το πρόσωπό του, καθώς θεωρήθηκε μια προσπάθεια να γίνει το άθλημα πιο δίκαιο για όλους.

Στα 63 του, ο Μάικλ Τζόρνταν μοιάζει πιο ήρεμος, πιο γεμάτος και ίσως πιο συμφιλιωμένος με τον εαυτό του από ποτέ.

Το NBA του χάρισε τη δόξα. Το NASCAR, όμως, φαίνεται πως του χάρισε κάτι διαφορετικό: την αίσθηση της προσωπικής ισορροπίας.