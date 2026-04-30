Στα 5 δισ. ευρώ αναμένεται να φτάσουν τα έσοδα της UEFA με νέες τηλεοπτικές συμφωνίες, όπως αναφέρει σε σχετικό ρεπορτάζ το Bloomberg News.

Η ευρωπαϊκή ποδοσφαιρική ομοσπονδία έχει αποδείξει, εδώ και χρόνια, πως ο πρώτος στόχος είναι να ισχυροποιείται συνεχώς σε οικονομικό επίπεδο και μπορεί να φτάσει πλέον και σε έσοδα ύψους 5 δισ. ευρώ.

Αυτό, όπως αναφέρει το Bloomberg, μπορεί να το πετύχει με νέες τηλεοπτικές συμφωνίες, καθώς φέρεται να έχει κλείσει deal για τα δικαιώματα μετάδοσης ανδρικών τουρνουά, συμπεριλαμβανομένου του Champions League, σε 20 χώρες σε Ευρώπη και ΗΠΑ, εξαιρουμένων των ΗΠΑ.

Πρόκειται για συμφωνίες που προβλέπει αύξηση των εσόδων της UEFA κατά 40% και συνολικά αναμένεται να φτάσει, με αυτό τον τρόπο, στα 5 δισ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας πως οικονομικά πάει από το καλό στο καλύτερο.