Το Γιβραλτάρ, στο νοτιότερο άκρο της Ιβηρικής χερσονήσου, αναδεικνύεται σε περιβαλλοντική βόμβα για τη Μεσόγειο, καθώς τα ακατέργαστα λύματα περίπου 40.000 κατοίκων και επιχειρήσεων καταλήγουν καθημερινά απευθείας στη θάλασσα. Για δεκαετίες, τα απόβλητα διοχετεύονται στο σημείο Europa Point, στο νότιο άκρο της χερσονήσου, όπου η κυβέρνηση του θύλακα υποστηρίζει ότι «τα υψηλά επίπεδα φυσικής διασποράς» περιορίζουν τις συνέπειες. Ωστόσο, οι εικόνες με υγρά μαντηλάκια και πλαστικά μπλεγμένα σε άλγες και σκορπισμένα στους βράχους έρχονται σε πλήρη αντίθεση με το υποτιθέμενο καθεστώς προστασίας της περιοχής για την άγρια ζωή.

Η ανεπεξέργαστη εκροή λυμάτων μπορεί να προκαλέσει τοξικές ανθίσεις φυκών, που αφαιρούν το οξυγόνο από το νερό και πνίγουν τη θαλάσσια ζωή, ενώ εκθέτει ψάρια και θαλάσσια θηλαστικά σε ένα κοκτέιλ χημικών και πλαστικών που διαταράσσουν την αναπαραγωγή και βλάπτουν την υγεία τους. Ταυτόχρονα, οι άνθρωποι κινδυνεύουν από παθογόνους μικροοργανισμούς και γονίδια ανθεκτικά στα αντιβιοτικά, που ταξιδεύουν ανεμπόδιστα στη στήλη του νερού. Το παράδοξο είναι ότι η ίδια η κυβέρνηση του Γιβραλτάρ ισχυρίζεται πως τα υγρά μαντηλάκια που εντοπίζονται στις παραλίες προέρχονται «από εκροές στη γειτονική Ισπανία», επιχειρώντας να μεταφέρει μέρος της ευθύνης εκτός των ορίων της επικράτειάς της.

Γιβραλτάρ: δεκαετίες παραβίασης και αποτυχημένα έργα

Σε αντίθεση με το Ηνωμένο Βασίλειο, το Γιβραλτάρ διαθέτει σύστημα αποχέτευσης που χρησιμοποιεί θαλασσινό νερό, ενώ το πόσιμο νερό προέρχεται από αφαλάτωση, μια ιδιαιτερότητα που, σύμφωνα με την τοπική κυβέρνηση, καθιστά δυσκολότερο τον σχεδιασμό και τη λειτουργία μονάδας επεξεργασίας λυμάτων λόγω της υψηλής αλατότητας. Το 2017, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο παραβιάζει την ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα λύματα, καθώς δεν διασφαλίζει την επεξεργασία των λυμάτων του Γιβραλτάρ, όμως μετά το Brexit η Κομισιόν έχασε κάθε δυνατότητα επιβολής κυρώσεων. Έτσι, μια υπόθεση με σαφές νομικό υπόβαθρο μετατράπηκε σε ακόμη ένα «κενό» λογοδοσίας στην εποχή μετά την αποχώρηση του Λονδίνου από την ΕΕ.

Το πρώτο μεγάλο σχέδιο για την αντιμετώπιση του προβλήματος ανακοινώθηκε το 2018, όταν η κυβέρνηση του Γιβραλτάρ ανέθεσε σύμβαση σε κοινοπραξία των NWG Commercial Services (Northumbrian Water) και Modern Water για τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία μονάδας επεξεργασίας λυμάτων. Η σύμβαση κατέρρευσε όταν θυγατρική της Modern Water οδηγήθηκε σε εκκαθάριση, με τις τοπικές αρχές να κάνουν λόγο για «σημαντική επίπτωση» στην υλοποίηση του κρίσιμου έργου. Παράλληλα, και οι προκαταρκτικές συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για πιθανή χρηματοδότηση «ναυάγησαν», όπως αναφέρει η κυβέρνηση, «ως άμεσο αποτέλεσμα της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση».

Γιβραλτάρ: σχέδιο για νέα μονάδα, αλλά η θάλασσα πληρώνει ήδη το τίμημα

Μόλις τον Ιούνιο του 2025 το Γιβραλτάρ προχώρησε τελικά στην ανάθεση 25ετούς σύμβασης στην εταιρεία Eco Waters για την κατασκευή μονάδας επεξεργασίας λυμάτων στο Europa Point. Σύμφωνα με την κυβέρνηση, έχουν ξεκινήσει «προχωρημένες εργασίες» για τον σχεδιασμό και τις γεωτεχνικές μελέτες του έργου, ενώ η αίτηση για πολεοδομική άδεια κατατέθηκε τον Μάρτιο του 2026 – ένα χρονοδιάγραμμα που δείχνει ότι η λειτουργία της μονάδας απέχει ακόμη. Την ίδια στιγμή, η AquaGib –η κοινή επιχείρηση με τη Northumbrian Water που συνεργάστηκε με την κυβέρνηση από το 2003 έως το 2024– σπεύδει να αποσυνδέσει το όνομά της από το σκάνδαλο, υπογραμμίζοντας ότι η εμπλοκή της περιοριζόταν στην παροχή πόσιμου νερού και στη λειτουργία αντλιοστασίων, όχι στη διαχείριση ή ρύθμιση των λυμάτων.

Το ίδιο το δίκτυο αποχέτευσης βρίσκεται σε κακή κατάσταση: το αντιπολιτευόμενο κόμμα Gibraltar Social Democrats έχει καταγγείλει ότι δημοφιλείς τουριστικές περιοχές «υφίστανται ντροπιαστικά τη δυσοσμία ακατέργαστων λυμάτων», ενώ αναφέρει περιστατικά όπου απόβλητα «διέρρεαν απευθείας μέσα από τα τείχη της πόλης, προκαλώντας ζημιά στο θαλάσσιο οικοσύστημα». Η κυβέρνηση αντιτείνει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη «μεγάλο έργο» για την αντικατάσταση τμημάτων του κεντρικού αγωγού σε φάσεις, επενδύοντας 15 εκατ. λίρες στην υποδομή αποχέτευσης, καθώς και σε εργασίες επένδυσης του κύριου αγωγού που –όπως υποστηρίζει– έχουν ενισχύσει και βελτιώσει το δίκτυο εντός των τειχών. Όσον αφορά τις παραλίες, οι αρχές διαβεβαιώνουν ότι η βακτηριολογική ποιότητα του νερού παρακολουθείται συστηματικά και ότι «οι τελευταίες μετρήσεις δείχνουν πως όλες οι περιοχές κολύμβησης στο Γιβραλτάρ διαθέτουν άριστη ποιότητα νερού», παρά την αδιάκοπη εκροή λυμάτων στη θάλασσα.

Την ίδια ώρα, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις υπενθυμίζουν ότι το πρόβλημα της ρύπανσης από λύματα δεν περιορίζεται στο Γιβραλτάρ: στην Αγγλία, οι εταιρείες ύδρευσης απελευθέρωσαν το 2025 ανεπεξέργαστα λύματα σε ποτάμια, λίμνες και θάλασσες σχεδόν 300.000 φορές, παρότι διαθέτουν μονάδες επεξεργασίας. Ο Χούγκο Τάγχολμ, διευθυντής της Oceana UK, κάνει λόγο για κοινή οργή της κοινωνίας απέναντι στη μετατροπή ποταμών και θαλασσών σε «χωματερές», μιλώντας για «περιβαλλοντική και οικονομική αδικία με τα αποτυπώματα των μεγάλων επιχειρήσεων παντού» και καλώντας τις κυβερνήσεις να σταματήσουν την απόρριψη ανεπεξέργαστων λυμάτων στη Μεσόγειο και αλλού.