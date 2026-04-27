Πολλαπλά τα οφέλη από την επίσκεψη Μακρόν

Καλημέρα σε όλους και καλή εβδομάδα. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο για την μηνιαία, καθιερωμένη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα με αρκετά καλύτερη διάθεση από τις προηγούμενες ημέρες που είχε να αντιμετωπίσει την εσωτερική γκρίνια και μουρμούρα για τους συνεργάτες του. Η επίσκεψη του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν, Παρασκευή και Σάββατο στην Αθήνα, που κρίνεται από το Μέγαρο Μαξίμου, άκρως επιτυχημένη, έδωσε ανάσες στην ελληνική κυβέρνηση, όπως μου έλεγαν ανώτερα κυβερνητικά στελέχη, αλλά το θέμα είναι αυτά να καταγραφούν και στις δημοσκοπήσεις ώστε να εμφανιστεί και ανάκαμψη της ΝΔ.

Άριστο κλίμα στη συμμαχία

Παρακολούθησα όλη την επίσκεψη του Γάλλου Προέδρου στην Αθήνα και είδα ότι πραγματικά έχει χτιστεί μια ειλικρινής σχέση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, μια σχέση που αποδίδει για την χώρα. Το κλασσικό σύνθημα «Ελλάς – Γαλλία – συμμαχία» που αναφώνησε και μάλιστα και στα Ελληνικά ο Μακρόν είναι αυτό που εκφράζει τις σχέσεις των δυο χωρών. Υπογράφηκαν εννέα συμφωνίες μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας και αρχή έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου με την υπογραφή της ενισχυμένης Συνολικής Στρατηγικής Σχέσης από τους δυο ηγέτες. Επίσης, υπεγράφη συμφωνία για την ανανέωση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης για τη συνεργασία σε άμυνα και ασφάλεια, αλλά και πολλές άλλες συμφωνίες για διάφορα πεδία, στην οικονομία, στην παιδεία, στον πολιτισμό. Για τα περί αμυντικής συνεργασίας είναι γνωστά πολλά, αλλά ιδιαίτερη σημασία είχε το Ελληνογαλλικό επιχειρηματικό φόρουμ που πραγματοποιήθηκε στον Θόλο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Η ανοικτή γραμμή Μητσοτάκη – Μακρόν

Μου λένε ότι πλέον υπάρχει ανοικτή, κυριολεκτικά, γραμμή μεταξύ του Μητσοτάκη και του Μακρόν. Η σχέση τους είναι άριστη μου ειπώθηκε από άνθρωπο που ξέρει πολύ καλά τα διπλωματικά θέματα. Παράλληλα μου επισημάνθηκε ότι είναι τέτοιο το επίπεδο της σχέσης των δυο ηγετών που κάτι αντίστοιχο είχε να συμβεί από την εποχή του Κωνσταντίνου Καραμανλή και του Βαλερί Ζισκάρ Ντ’ Εστέν.

Οι ευχές στη Μαρέβα

Η απουσία της Μαρέβας Μητσοτάκη, της συζύγου του πρωθυπουργού, δεν πέρασε απαρατήρητη, από το ζεύγος Μακρόν. Μάλιστα, έμαθα ότι ρώτησαν για την απουσία της και μόλις πληροφορήθηκαν ότι νοσηλευόταν στον Ευαγγελισμό, απ’ όπου εξήλθε το Σάββατο με θετικά νέα για την μετεγχειρητική πορεία της, ρώτησαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη τι συνέβη. Ο πρωθυπουργός που συνοδευόταν στην δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο από την κόρη του Σοφία (το Σάββατο στην φρεγάτα Κίμων ήταν μαζί του ο υιός του Κωνσταντίνος) δέχθηκε τις θερμές ευχές για περαστικά και ταχεία ανάρρωση.

Τα καρέ του Προεδρικού

Κατάφερα και τρύπωσα στο Προεδρικό Μέγαρο την Παρασκευή κατά τη διάρκεια του δείπνου που παρατέθηκε προς τιμήν του προεδρικού ζεύγους της Γαλλίας Μακρόν. Οι προσκεκλημένοι ήταν 120 άτομα μεταξύ αυτών υπουργοί, διπλωμάτες, επιχειρηματίες, εφοπλιστές αλλά και προσωπικότητες που ξεχωρίζουν όπως ο διάσημος παρουσιαστής Νίκος Αλιάγας- ο οποίος είχε πηγαδάκι με τον δημοσιογράφο Αλέξη Παπαχελά.

Για αρκετή ώρα πριν την έλευση του Κωνσταντίνου Τασούλα στην αίθουσα δεξιώσεων, ο οποίος συνοδευόταν από τη σύζυγό του Φανή Σταθοπούλου – Τασούλα, το μάτι μου στάθηκε στο βάθος σε ένα τετ α τετ ανάμεσα στον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη -ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης είχε κληθεί εκ του πρωτοκόλλου- και τον υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο με τους δύο να συνομιλούν για ώρα, ενώ στην παρέα τους προστέθηκε αργότερα και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης. Το πιο πιθανό είναι να συζητούσαν για την οικονομία και τα νέα μέτρα αλλά ποιος ξέρει; Λέτε το γαλλικό μοντέλο εκλογικού συστήματος να ήρθε στην κουβέντα;

Δίπλα σε καλή διάθεση ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας με τον πρόεδρο του Eurogroup, Κυριάκο Πιερρακάκη, η ιστορική μείωση του χρέους φαίνεται έφερε χαμόγελα και στους δύο.

Ο εντυπωσιασμός για το Προεδρικό και για το μενού

Μου είπαν ότι το ζεύγος Μακρόν έμεινε εντυπωσιασμένο από το Προεδρικό Μέγαρο και κυρίως την αρχιτεκτονική του. Έμαθα ότι υπήρξαν και πολύ καλά σχόλια για το μενού της δεξίωσης που επιμελήθηκε ο σεφ της Προεδρίας Βασίλης Μπέκας και είχε, φυσικά, έντονο ελληνικό χρώμα. Αν έχετε απορία τι έφαγαν θα σας αναφέρω: σούπα βελουτέ σελινόριζας με τηγανητό πράσο και λάδι αρωματισμένο με τρούφα, φιλέτο καραβίδας με μους μελιτζάνας με χυμό φρέσκιας ντομάτας, φύλλα βασιλικού και κατίτι Δομοκού, Αιγαιοπελαγίτικο φαγκρί γεμιστό με σπανάκι, δυόσμο και σάλτσα από ανθό λεμονιού, χειροποίηση γαλατόπιτα Θεσσαλίας με σάλτσα βανίλιας, άρωμα κανέλας και σταφίδας, φρούτα εποχής. Τι ήπιαν; Η κάβα είχε ροζέ Domaine Costa Lazaridi, του 2025, λευκό Le Roi des Montagnes Assyrtiko και επιδόρπιο Vinsanto. Οσο για τη μουσική άκουσαν από την μπάντα του Πολεμικού Ναυτικού, ελληνικές και γαλλικές συνθέσεις των Εντίθ Πιάφ και Σαρλ Αζναβούρ. Συγκινητική στιγμή η ανάκρουση των εθνικών ύμνων Ελλάδας και Γαλλίας, ενώ την έναρξη του δείπνου μετά την προσφώνηση και αντιφώνηση κήρυξαν με τα τσουγκρίσματα των ποτηριών.

45 προσωπικότητες από το booth του Newsbeast στους Δελφούς

Σάββας Γουλόπουλος, Βίκτωρας Μοντζέλλι, Γεώργιος Σαρρής

Το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών είχε και φέτος το δικό του ξεχωριστό παλμό, με το booth του Newsbeast να μετατρέπεται σε ένα σταυροδρόμι πολιτικής και επιχειρηματικότητας. Οι έμπειροι δημοσιογράφοι του Newsbeast, με επικεφαλής τον διευθυντή, Βίκτωρα Μοντζέλλι, τους πολιτικούς συντάκτες Σάββα Γουλόπουλο, Γεώργιο Σαρρή και Αλεξία Τασούλη και τον οικονομικό συντάκτη Χάρη Ντιγριντάκη, σάς μετέφεραν μαζί μέσω των καλεσμένων τους τον παλμό των γεγονότων. Από τις κάμερες του Newsbeast, παρέλασαν 45 προσωπικότητες – υπουργοί, βουλευτές, καθηγητές, επιχειρηματίες, κορυφαία στελέχη επιχειρήσεων. Τα όσα ειπώθηκαν τα είδατε μέσω του τετραήμερου live blogging, στο κανάλι μας στο YouTube και στα social media. Εγώ θα σας μεταφέρω όσα δεν έδειξαν οι κάμερες – αυτά που μπορώ, τουλάχιστον.

Η παρακάμερα του Newsbeast

Η χαμογελαστή και πάντα ευγενής Σοφία Ζαχαράκη, όχι μόνο δεν αρνήθηκε σε κανέναν να μιλήσει αλλά πρόσφερε όσο χρόνο της ζητούσαν. Ο Νότης Μηταράκης πιστός στο γαλάζιο του ύφος με γραβάτα από την αγαπημένη του Thalassa Collection, όπως μας είπε. Με τον Δημήτρη Καιρίδη όσα είπαμε on camera, άλλα τόσα ειπώθηκαν και πριν τη συζήτηση. Ο Μιχάλης Κατρίνης, ο ορισμός του «ατσαλάκωτου», διατήρησε την απόλυτη τάξη στην εμφάνισή του, δημιουργώντας μου την απορία αν ήρθε όρθιος μέσα στο ΙΧ από την Αθήνα στους Δελφούς. Ο Σταύρος Καλαφάτης με πιο χαλαρό, tie-less look, κερδίζοντας τις εντυπώσεις με την κομψή του υπομονή, ενώ ο Κώστας Γκιουλέκας χαιρετούσε με ευγένεια κάθε εργαζόμενο στα δημοσιογραφικά booth, θυμίζοντάς πόσο σημαντικό στοιχείο είναι να είσαι ευγενής στη σήμερον ημέρα. Ο Παναγιώτης Δουδωνής αφού μοιράστηκε μαζί μας τις σκέψεις του στην κάμερα, αναχώρησε βιαστικά για τη γαστρονομική πρόκληση της Λιβαδειάς όπου τον περίμεναν. Ο Μάριος Θεμιστοκλέους ευθυτενής δεν έχασε καθόλου το χαμόγελό του. Στον αντίποδα ο καθηγητής Κώστας Καρτάλης αθόρυβος και ουσιαστικός στη συζήτησή μας.

Τα μαντήλια Hermès

Την παράσταση στο booth μας έκλεψαν δυο κυρίες, η μία από τον στίβο της πολιτικής και η άλλη από τον κόσμο του επιχειρείν που ανέβασαν τον πήχη της κομψότητας επιλέγοντας εμβληματικά μαντήλια Hermès. Μια διακριτική πινελιά πολυτέλειας που επιβεβαιώνει πως, στους Δελφούς, το στυλ παραμένει εξίσου «υψηλό» με τις συζητήσεις. Τα ονόματα των κυρίων μην περιμένετε να σας τα πω. Υπάρχει και διακριτικότητα.

«Τι να περιμένεις από τον άνθρωπο που έκλεισε τις τράπεζες»

Θα συνεχίσω με το περιστατικό δυο ανθρώπων που σχολίαζαν αρνητικά τον πρώην πρωθυπουργό στο Φόρουμ των Δελφών. Ο ένας, πασίγνωστος ως στέλεχος επιχειρήσεων αλλά και με πολιτική δράση. Ο δεύτερος, γνωστός δημοσιογράφος θα έλεγα στα όρια του αγέλαστου. Και οι δυο στάθηκα και σχολίασαν δηκτικά την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στους Δελφούς, με τον συνάδελφο δημοσιογράφο να λέει με έμφαση «τι να περιμένεις από τον άνθρωπο που έκλεισε τις τράπεζες».

Φοβάται τα λεφτά του

Μια που αναφέρθηκα στις τράπεζες, έμαθα πως ένας -«μπαλαδόρος»- επιχειρηματίας έχει τα χρήματά του εκτός τραπεζών επειδή φοβάται. Μου είπαν ότι μέχρι το τρίτο πόδι της Χαλκιδικής έχει φτάσει η χάρη του ή αλλιώς τα λεφτά του.

O γλεντζές Λάμπρος Παπακωνσταντίνου

Ιδιαιτέρως κινητικός ήταν τις μέρες που πέρασε στους Δελφούς και την Αράχωβα, ο Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, πρόεδρος της Ideal Holdings, ο οποίος εθεάθη σε νυκτερινά μαγαζιά να απολαμβάνει τη μουσική στο περιθώριο του Delphi Forum. Αφενός στο Panagiota Plus της Αράχωβας, όπου έπαιζε μουσική η Μάγκυ Χαραλαμπίδου και ο Λάμπρος Παπακωνσταντίνου τα έδωσε όλα, ακολουθώντας το ρυθμό της μουσικής σε ένα από τα πάρτι, που διοργάνωσε η Εθνική Τράπεζα. Αφετέρου, λίγο αργότερα στο «Ε» και αυτό στην Αράχωβα όπου σε σύμπραξη της ΕΥ με την Endeavor, εμφανιζόταν ο Διονύσης Σχοινάς. Αποδεικνύοντας ότι εκτός από πολύ ικανός παίκτης στα χρηματοοικονομικά και τις επιχειρήσεις, απολαμβάνει και τη ζωή εκτός δουλειάς όταν του δίνεται η ευκαιρία.

Στην Λιβύη ο Γεραπετρίτης

Μια σημαντική επίσκεψη για γίνει σήμερα από τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη που θα βρεθεί στη Λιβύη, ένα ταξίδι που είχε αναβληθεί αρκετές φορές, αλλά έχει ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα για τις σχέσεις της στην ευρύτερη περιοχή και της προσπάθειάς της να περιορίσει την επιρροή της Τουρκίας. Σήμερα, λοιπόν ο Γ. Γεραπετρίτης θα βρεθεί στην Τρίπολη, όπου θα έχει χωριστές συναντήσεις με τον Πρόεδρο του Προεδρικού Συμβουλίου της Λιβύης, Μοχάμεντ αλ Μενφί, τον πρωθυπουργό της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της Λιβύης, Αμπντούλ Χαμίντ Ντεμπεϊμπέχ, τον ασκούντα χρέη Υπουργού Εξωτερικών, Al Taher Salem Al Baour, και τον ασκούντα χρέη Υπουργού Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, Khalifa Rajab Abdulsadek. Και όπως μαθαίνω θα γίνουν και επισκέψεις στην Αθήνα και σύντομα.

Η έκπληξη Ανδρουλάκη

«Πήγαμε όλοι στον κουβά». Αυτή τη φράση μου είπε κεντρικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ μετά την χθεσινή εκλογή του Γιάννη Βαρδακαστάνη στη θέση του γραμματέα του κόμματος μετά την πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη που εξέπληξε τους πάντες. Και αυτό διότι οι διαρροές έως και το μεσημέρι του Σαββάτου στους διαπιστευμένους πολιτικούς συντάκτες ήταν τελείως διαφορετική και το όνομα αυτό δεν υπήρχε στη λίστα. Βέβαια από χθες έλεγαν στενοί συνεργάτες του προέδρου του ΠΑΣΟΚ ότι πρόκειται για μια επιλογή με έντονο συμβολισμό αλλά και πολιτικό μήνυμα, καθώς αντανακλά την πρόθεση του κόμματος να δώσει προτεραιότητα στην κοινωνική πολιτική, την ισότητα και την ουσιαστική ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρία σε όλους τους τομείς της δημόσιας ζωής. Σύμφωνα με τον Ν. Ανδρουλάκη ο νέος γραμματέας συνδυάζει οργανωτική εμπειρία και κοινωνική ευαισθησία, στοιχεία που θεωρούνται κρίσιμα για την επόμενη περίοδο καθώς είναι πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.).

Το νέο Πολιτικό Συμβούλιο

Την ίδια στιγμή, ανακοινώνεται και η πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη για το νέο Πολιτικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελεί το βασικό πολιτικό όργανο του κόμματος. Τα μέλη είναι οι: Μιχάλης Αεράκης, Τόνια Αντωνίου, Μιλένα Αποστολάκη, Παύλος Γερουλάνος, Θανάσης Γλαβίνας, Μαρία Δαφέρμου, Άννα Διαμαντοπούλου, Χάρης Δούκας, Λευτέρης Καρχιμάκης, Μιχάλης Κατρίνης, Μάρα Κουκουδάκη, Όλγα Μαρκογιαννάκη, Νίκος Μήλης, Κώστας Παπαδημητρίου, Φίλιππος Σαχινίδης, Κώστας Σκανδαλίδης, Κατερίνα Σολωμού, Ανδρέας Σπυρόπουλος, Μιχάλης Τζελέπης, Κώστας Τσουκαλάς, Έφη Χαλάτση, Παύλος Χρηστίδης και Μανώλης Χριστοδουλάκης. Ex officio συμμετέχουν, όπως προβλέπει το καταστατικό: Ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, o Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, Δημήτρης Μπιάγκης και Γραμματέας Αυτό-οργάνωσης Δημήτρης Κωνσταντόπουλος. Με δικαίωμα λόγου μετέχουν: Οι εκπρόσωποι των κινήσεων κύριοι Μαργαρίτης και Πόντας, ο διευθυντής του κόμματος Νίκος Σαλαγιάννης, ο διευθυντής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Γιάννης Κουτσούκος, ο Γραμματέας Οργανωτικού Ηρακλής Δρούλιας και ο Γιώργος Τσούμας, αντιπρόεδρος των Νέων Ευρωπαίων Σοσιαλιστών.

Η κόντρα Δούκα – Κεφαλογιάννη

Μεγάλη κόντρα είναι σε εξέλιξη μεταξύ του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα και της υπουργού Τουρισμού Όλγας Κεφαλογιάννη σχετικά με την τουριστική ανάπτυξης της πρωτεύουσας. Η αρχή έγινε μετά την συνέντευξη του Χ. Δούκα στον Guardian με την υπουργό να επιμένει ότι η κυβέρνηση έχει λάβει σειρά αυστηρών μέτρων για την προστασία της πόλης και τη διαχείριση των επιπτώσεων του τουρισμού.

Νέο πεντάστερο 45 εκατομμυρίων στην Κρήτη

Το πράσινο φως για την ανάπτυξη της νέας πολυτελούς ξενοδοχειακής μονάδας «Fodele Hills» στην Κρήτη δείχνει πως ο τουριστικός χάρτης του Ηρακλείου συνεχίζει να εμπλουτίζεται με επενδύσεις υψηλών προδιαγραφών. Το έργο, ύψους περίπου 45 εκατ. ευρώ, προβλέπει τη δημιουργία ξενοδοχείου 5 αστέρων, δυναμικότητας 298 κλινών, στον όρμο Φόδελε του Δήμου Μαλεβιζίου. Πίσω από την επένδυση βρίσκεται η εταιρεία «Σ. Γιαννικάκης Α.Ε.», η οποία έχει ήδη παρουσία στην ξενοδοχειακή αγορά της Κρήτης. Το σχέδιο περιλαμβάνει κεντρικό κτίριο, χώρους εστίασης, καταστήματα, ανεξάρτητες κτιριακές ενότητες δωματίων, spa, χώρους στάθμευσης και σημαντικές υδάτινες εγκαταστάσεις. Το ενδιαφέρον, ωστόσο, στρέφεται και στην αυστηρή τήρηση των περιβαλλοντικών όρων, καθώς το project αναπτύσσεται σε έκταση άνω των 50 στρεμμάτων και σε περιοχή με έντονο τουριστικό ενδιαφέρον.

Στην αγορά μπαίνει το νερό του Mr Κουλουράδες

Μαθαίνω ότι το νερό του Δημήτρη Γρίβα, του ανθρώπου που δημιούργησε την αλυσίδα «Κουλουράδες», μπαίνει στην αγορά. Με την ονομασία Evritanian Water, έχει ήδη δημιουργηθεί στην ετικέτα και ξεκινάει η σταδιακή του τοποθέτηση στην αγορά. Θυμίζω εδώ ότι στους «Κουλουράδες» του Γρίβα, έχει αποκτήσει πλειοψηφία ο Ινδός, Taizoon Khorakiwhala του Switz Group. Αλλά ο Γρίβας κοιτάζει και άλλες δραστηριότητες πέρα από αυτή που τον καθιέρωσε και στην οποία διατηρεί μετοχές, αλλά ταυτόχρονα και τη διοίκηση. Το εμφιαλωμένο νερό λοιπόν είναι μέρος των καινούργιων του δραστηριοτήτων με έδρα το Καρπενήσι.

Το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαΐου το deal Κρητικού – Μασούτη

Στις καθυστερήσεις με πληροφορούν ότι θα κριθεί η συμφωνία Μασούτη – Κρητικού, καθώς η έγκριση της συμφωνίας από την Επιτροπή Ανταγωνισμού μετατίθεται χρονικά. Οι πληροφορίες μου αναφέρουν ότι το τελικό «Ok» θα δοθεί πιθανότατα μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαΐου. Θυμίζω εδώ ότι αναμένεται ότι σε συνδυασμό με τα καταστήματα που έχει ο Μασούτης, το δίκτυο μετά τη συνένωση με την Κρητικός θα εκτοξευθεί σε περίπου 1.200 καταστήματα, με το συνολικό τζίρο του Μασούτη συμπεριλαμβανομένης της «κοινοπραξίας» που διατηρεί με τον ΣΥΝΚΑ στην Κρήτη, θα αγγίξει τα 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού θα έχει ταυτόχρονα καίριο ρόλο στην τελική διαμόρφωση του δικτύου καθώς κάποια από τα υπάρχοντα καταστήματα θα χρειαστεί είτε να κλείσουν, είτε να πουληθούν στον ανταγωνισμό. Υπολογίζεται ότι αυτά θα είναι περίπου 30, αριθμός που θεωρείται αμελητέος σε σχέση με το μέγεθος του νέου σχήματος που δημιουργείται.

Mega deal 1,3 δισ. ευρώ για Κωνσταντακόπουλο

Στην Κίνα φαίνεται πως «κλείδωσε» μία από τις μεγαλύτερες ναυπηγικές κινήσεις της Costamare του Κωνσταντίνου Κωνσταντακόπουλου, με την ελληνικών συμφερόντων ναυτιλιακή να συνδέεται από την αγορά με παραγγελία 12 πλοίων μεταφοράς κοντέινερ. Το θέμα φαίνεται ότι δεν αποτελεί έκπληξη για τη ναυτιλιακή αγορά. Κι αυτό γιατί από όσα ακούγονται στην αγορά, από τις αρχές της χρονιάς υπήρχαν πληροφορίες ότι η εισηγμένη στις ΗΠΑ Costamare βρισκόταν σε συζητήσεις με την China State Shipbuilding Corp για ένα ναυπηγικό πρόγραμμα αντίστοιχης κλίμακας. Το ενδιαφέρον είναι ότι η China CSSC Holdings ανακοίνωσε στις 22 Απριλίου, μέσω γνωστοποίησης στο Χρηματιστήριο, πως η θυγατρική της Dalian Shipbuilding Industry Co έθεσε σε ισχύ σύμβαση για την κατασκευή 12 πλοίων, χωρίς όμως να κατονομάζει τον πλοιοκτήτη, επικαλούμενη σχετική συμφωνία εμπιστευτικότητας. Το ύψος της συμφωνίας εκτιμάται κοντά στα 1,3 δισ. δολάρια, δηλαδή περίπου 110 εκατ. δολάρια ανά πλοίο, με τις παραδόσεις να τοποθετούνται μεταξύ 2028 και 2030.

Επιστρέφει η λειτουργία της Κυριακές από το Σαββατοκύριακο

Ανοιχτά θα είναι και πάλι τα καταστήματα τις Κυριακές από αυτή την εβδομάδα και έως και το τέλος Οκτωβρίου. Κυρίως με σκοπό την εξυπηρέτηση των τουριστών σε περιοχές με κίνηση σε αυτόν τον τομέα αλλά και στο κέντρο της Αθήνας. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι τα εμπορικά καταστήματα θα είναι σε διαρκή λειτουργία όλες τις Κυριακές από την Κυριακή 3 Μαΐου έως και την Κυριακή 25 Οκτωβρίου, όταν και ολοκληρώνεται η δυνατότητα λειτουργίας με διευρυμένο ωράριο.