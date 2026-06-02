Η άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας απέτρεψε την περαιτέρω εξάπλωση της φωτιάς που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (2/6) σε εγκαταστάσεις επιχείρησης στο Μαρκόπουλο, θέτοντας την πυρκαγιά υπό έλεγχο έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση κατάσβεσης.

Για την αντιμετώπιση του περιστατικού κινητοποιήθηκαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, με 35 πυροσβέστες και 9 οχήματα να επιχειρούν στο σημείο. Παράλληλα, συμμετείχαν δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, ενισχύοντας τις προσπάθειες περιορισμού της φωτιάς.

Στην επιχείρηση συνέβαλαν ακόμη εθελοντές, καθώς και υδροφόρες των ΟΤΑ, οι οποίοι υποστήριξαν το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων με στόχο την ταχεία οριοθέτηση και πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς.