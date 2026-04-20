BEAST

Διαχείριση κρίσης

Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Η υπόθεση του Μακάριου Λαζαρίδη συνεχίζει να προκαλεί πολιτικούς κραδασμούς, παρά την παραίτησή του. Η αρχική στήριξη από το Μέγαρο Μαξίμου και η καθυστερημένη αντίδραση δημιούργησαν εσωτερικές τριβές και έντονη κριτική από την αντιπολίτευση. Η κυβέρνηση επιχειρεί πλέον να κλείσει το ζήτημα και μένει να φανεί σε ποιον βαθμό θα καταγράφει φθορά. Το περιστατικό ανέδειξε όμως και τα όρια της πολιτικής διαχείρισης κρίσεων και τη σημασία της άμεσης αντίδρασης, όπως μου έλεγε έμπειρος πρώην υπουργός.

Μήνυμα Μητσοτάκη για θεσμούς και Δικαιοσύνη

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε όλους τους τόνους θα συνεχίσει να στέλνει μήνυμα προς τους βουλευτές σχετικά με ζητήματα άρσης ασυλίας, επιχειρώντας να δείξει θεσμική προσήλωση. Δεν θέλει σε καμία περίπτωση να σέρνεται αυτή η υπόθεση ειδικά στον δρόμο προς το επικείμενο συνέδριο της ΝΔ. Ωστόσο, η αντιπολίτευση μιλά για επιλεκτική ευαισθησία, κατηγορώντας την κυβέρνηση για καθυστερήσεις σε κρίσιμες υποθέσεις. Η σύγκρουση αναδεικνύει το διαχρονικό πρόβλημα εμπιστοσύνης στους θεσμούς και τη Δικαιοσύνη και αυτό θα φανεί έντονα το επόμενο διάστημα.

Επενδύσεις και αναπτυξιακή ατζέντα

Για να ξεφύγει από την τοξικότητα, η κυβέρνηση θα προβάλλει την ανάπτυξη επενδυτικών προγραμμάτων και τη δημιουργία θέσεων εργασίας ως βασικό πυλώνα πολιτικής. Η οικονομική σταθερότητα παρουσιάζεται ως επιχείρημα υπέρ της συνέχειας της πολιτικής, με στόχο την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών. Παράλληλα ο πρωθυπουργός θα ξεκινήσει έναν κύκλο περιοδειών με πρώτο σταθμό σήμερα το Ηράκλειο.

Εκλογές στο τέλος της τετραετίας

Κυβερνητικά στελέχη ξεκαθαρίζουν ότι οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027, απορρίπτοντας σενάρια πρόωρης προσφυγής στις κάλπες. Αυτό έγινε χθες για μια ακόμα φορά σαφές από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, που ξεκαθάρισε ότι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Βεβαία κινήθηκε στο ίδιο πλαίσιο της προ ημερών παρέμβασης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτό θα γίνεται με μεγάλη ένταση το επόμενο διάστημα για να κλείσουν, όσο είναι εφικτό αυτό, τα διάφορα σενάρια. Οι δηλώσεις αυτές στοχεύουν στη σταθεροποίηση του πολιτικού κλίματος και στην αποφυγή πρόωρης πόλωσης. Παράλληλα, λειτουργούν ως μήνυμα προς τις αγορές και τους επενδυτές για πολιτική συνέχεια.

Η ανωνυμία στο διαδίκτυο και η δικαίωση Μαρινάκη

Όποιος κάνει ότι δεν καταλαβαίνει ότι η τοξικότητα τείνει να γίνει κανονικότητα κλείνει τα μάτια στην πραγματικότητα. Και όσο και αν τα πολιτικά κόμματα νομίζουν ότι τους εξυπηρετεί αυτό το κλίμα, τόσο κινδυνεύουν στο τέλος το «τέρας» που εκτρέφεται να στραφεί κάποια στιγμή εναντίον τους. Η αναφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη στην κυριακάτικη ανάρτησή του στην κατάσταση που διαμορφώνεται δεν πρέπει να περάσει απαρατήρητη ούτε και το μήνυμά του για τα ανώνυμα προφίλ του διαδικτύου και την ανάγκη να δημιουργηθεί ένα αρραγές μέτωπο απέναντι σε αυτή την τοξικότητα. Θα μπορούσαμε πάντως να μιλήσουμε στο σημείο αυτό και για δικαίωση του Παύλου Μαρινάκη που άνοιξε το θέμα της ανωνυμίας στο διαδίκτυο δεχόμενος, είναι η αλήθεια, επικρίσεις μέχρι και επιθέσεις την ώρα που, αν μη τι άλλο, ο ίδιος ως αρμόδιος υφυπουργός για τον Τύπο λαμβάνει διαρκώς μέτρα για την προστασία των δημοσιογράφων. Άλλο όμως η αυτονόητη ελευθερία του λόγου και άλλο η ασυδοσία, όπως χαρακτηριστικά είχε επισημάνει και στο Alitheia Forum στα μέσα Μαρτίου ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, όπου είχε θέσει «το δάχτυλο επί τον τύπον των ήλων» ανοίγοντας πρώτος τη συζήτηση για δράση απέναντι σε αυτό το φαινόμενο.

Ένας υπουργός που στηρίζει τις λαϊκές αγορές

Την Πέμπτη αναμένεται να ψηφιστεί το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης στη Βουλή. Πρόκειται για νομοθετική παρέμβαση που καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και δίνει λύσεις σε εκκρεμότητες ετών. Στο νομοσχέδιο υπάρχουν μεταξύ άλλων διατάξεις που αφορούν στη λειτουργία των λαϊκών αγορών και αποτελούν αποτέλεσμα ενός παραγωγικού και πολύμηνου διαλόγου μεταξύ του υπουργού Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκου, και των εκπροσώπων των λαϊκών αγορών. Ένας διάλογος που υπήρξε ουσιαστικός και ειλικρινής. Στα θετικά αποτελέσματα των συζητήσεων των δύο πλευρών αναφέρθηκε ο πρόεδρος της συνομοσπονδίας λαϊκών αγορών, Άγγελος Δερετζής, μιλώντας σε τηλεοπτικό κανάλι των Σερρών. Ο Δερετζής μίλησε με πολύ θερμά λόγια για τον Τάκη Θεοδωρικάκο, σημειώνοντας μεταξύ άλλων ότι το 90% των αιτημάτων τους έγινε αποδεκτό από τον υπουργό Ανάπτυξης, ευχαριστώντας τον δημοσίως για όσα έκανε για τον κλάδο τους. Όπως αποδεικνύεται, όταν υπάρχει καλή πίστη και ουσιαστικός διάλογος, τότε το αποτέλεσμα είναι θετικό για όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές.

Στιγμές χαλάρωσης για τον αρχηγό της ΕΥΠ

Στο νέο θέατρο «Κατερίνα Βασιλάκου» εθεάθη το Σάββατο ο διοικητής της ΕΥΠ, Θεμιστοκλής Δεμίρης, ο οποίος διακριτικά απόλαυσε με τη σύζυγό του και παρέα την παράσταση: «Εκείνος που έκλεψε τη μέρα και πλήρωσε τη νύχτα», με πρωταγωνιστές τους Ορφέα Αυγουστίδη και Ευγενία Σαμαρά. Παρατεταμένο ήταν το χειροκρότημα στο τέλος, καθώς πρόκειται για ένα αλληγορικό αριστούργημα του εξπρεσιονιστικού θεάτρου του Γκέοργκ Κάιζερ, σε νέα διασκευή και σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου. Τι να σκεφτόταν άραγε ο επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της χώρας μας παρακολουθώντας το ξέφρενο ταξίδι των ηθοποιών αναζητώντας μέσα από το χρήμα, τον έρωτα και τη θρησκεία κάποιο ίχνος αλήθειας ή λύτρωσης; Πάντως, η βραδιά έκλεισε με τον Θ. Δεμίρη και την παρέα του να απολαμβάνουν μεζεδάκια στον Κεραμεικό και ποιος ξέρει κατά πόσο στο μενού των συζητήσεων ήταν μόνο τα θεατρικά δρώμενα ή και οι πολιτικές εξελίξεις. Η παρουσία του πάντως ήταν άκρως διακριτική.

ΣΥΡΙΖΑ και πολιτική αντιπαράθεση

Ο ΣΥΡΙΖΑ εντείνει την πίεση προς την κυβέρνηση, ζητώντας αλλαγές σε δομές επικοινωνίας και κατηγορώντας τη για έλλειψη διαφάνειας. Η στρατηγική του κόμματος φαίνεται να στοχεύει στην ανάδειξη θεμάτων θεσμικής λειτουργίας, επιχειρώντας να επανακτήσει πολιτικό έδαφος. Αν και αυτό είναι δύσκολο, καθώς η πίεση είναι μεγάλη λόγω των κινήσεων του Αλέξη Τσίπρα.

Ο Τσίπρας οργανώνεται

Την ίδια στιγμή ο Αλέξης Τσίπρας οργανώνει την επάνοδό του και όλο και πιο κοντά έρχεται το νέο κόμμα. Ήταν ενδεικτικό το άρθρο του στην Εφημερίδα των Συντακτών το περασμένο Σάββατο που συζητήθηκε σε όλο τον ΣΥΡΙΖΑ και στον ευρύτερο χώρο, καθώς έδειξε πως η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει. Το μανιφέστο του Ινστιτούτου Τσίπρα που επιμελήθηκε ο Γιώργος Σιακαντάρης είναι έτοιμο σχεδόν και θα δημοσιευθεί εντός των επόμενων ημερών.

Εμφανίσεις Τσίπρα

Παράλληλα ο Αλέξης Τσίπρας ετοιμάζεται να «πυκνώσει» αισθητά τις δημόσιες παρεμβάσεις του, επιχειρώντας να σηματοδοτήσει έμπρακτα την επάνοδό του στο πολιτικό προσκήνιο. Η συνέχεια δίνεται την Τρίτη, με την παρουσία του στην παρουσίαση του βιβλίου του Λεωνίδα Μακρή, «Γιάννης Μπουτάρης: Η Πολιτική Αλλιώς», σε μια εκδήλωση με σαφείς πολιτικές αναφορές, δίπλα στον δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, και τον δήμαρχο Πειραιά, Γιάννη Μώραλη. Αμέσως μετά, το βλέμμα στρέφεται στους Δελφούς, όπου θα συμμετάσχει στο Delphi Forum, σε μια συγκυρία με ιδιαίτερο διεθνές αποτύπωμα, καθώς προηγείται η παρέμβαση της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, Λάουρα Κοβέσι. Ο κύκλος των παρεμβάσεων αναμένεται να συνεχιστεί με τις παρουσιάσεις της «Ιθάκης» σε Ηράκλειο και Καλαμάτα, ενώ στο τραπέζι βρίσκεται και η διοργάνωση εκδήλωσης του Ινστιτούτου στον Βόλο.

ΠΑΣΟΚ και διεθνείς επαφές

Η εικόνα του Νίκου Ανδρουλάκη με διεθνείς ηγέτες ενισχύει το προφίλ του κόμματος ως ευρωπαϊκού παίκτη. Αυτό φάνηκε έντονα το Σαββατοκύριακο που πέρασε με την παρουσία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στη Βαρκελώνη στη σύναξη της Παγκόσμιας Προοδευτικής Κινητοποίησης. Εκεί συναντήθηκε με τον Ισπανό πρωθυπουργό και πρόεδρο της Σοσιαλιστικής Διεθνούς, Πέδρο Σάντσεθ, άλλους σοσιαλιστές ηγέτες και εκπροσώπους κομμάτων και κινημάτων. Το ΠΑΣΟΚ επιδιώκει να διαφοροποιηθεί από τη διπολική σύγκρουση, προβάλλοντας μια πιο θεσμική και διεθνώς δικτυωμένη πολιτική ταυτότητα. Στη Βαρκελώνη βρέθηκε και ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, που συμμετείχε στην εναρκτήρια συνάντηση της Παγκόσμιας Προοδευτικής Κινητοποίησης των Ευρωπαίων Σοσιαλδημοκρατών, (Global Progressive Mobilisation).

Ο Νίκος Τσιλιμίγκας το σκέφτεται για τη Θεσσαλία

Μπορεί οι επόμενες εθνικές κάλπες να αργούν θεωρητικά, αλλά στο ΠΑΣΟΚ της Θεσσαλίας οι μηχανές έχουν αρχίσει να ζεσταίνονται για τα καλά. Και το όνομα που «παίζει» δυνατά στους διαδρόμους της Χαριλάου Τρικούπη δεν είναι άλλο από αυτό του Νίκου Τσιλιμίγκα. Οι παλαιότεροι θα θυμάστε ότι είχε κατέβει στις περιφερειακές εκλογές της Θεσσαλίας ως ανεξάρτητος όπου είχε χάσει από τον Κώστα Αγοραστό. Αν και είχε στηριχθεί και από τον ΣΥΡΙΖΑ όπως και από το ΠΑΣΟΚ. Βέβαια ως καρδιοχειρουργός διαθέτει μια δεξαμενή ψηφοφόρων που δεν επηρεάζεται από κομματικές γραμμές, με συνέπεια να γίνει σκληρή μάχη για την έδρα την οποία την έχει η Ευαγγελία Λιακούλη και η οποία είναι αρκετά μάχιμη στα έδρανα της Βουλής. Από την άλλη, όμως, γιατί οι γιατροί παραμένουν οι «πρωταθλητές» του σταυρού; Η εξήγηση είναι απλή: Στην Ελλάδα, αν ένας γιατρός έχει κάνει καλά κάποιον από την οικογένειά σου ή εσένα τον ίδιο, ο σταυρός στο ψηφοδέλτιο δεν είναι απλώς πολιτική επιλογή, είναι κάτι σαν υποχρέωση.

Ο Καλιακμάνης και τα πασχαλινά αυγά

Οι πολιτικοί βρίσκουν ευφάνταστους τρόπους για να προσεγγίσουν τους ψηφοφόρους, με συνέπεια πολλές φορές μία «έξυπνη και ανθρώπινη κίνηση», όπως πιστεύουν και οι ίδιοι, να καταλήγει να είναι μία κίνηση γραφικότητας που θυμίζει παλιές, παραδοσιακές εποχές προεκλογικής εκστρατείας. Με ενημέρωσαν, και δεν έχω κάποιο λόγο να μην το πιστέψω, ότι ο Γιώργος Καλιακμάνης, ο οποίος θα είναι υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ στην Αιτωλοακαρνανία, εθεάθη στην κεντρική πλατεία του Αγρινίου τη Μεγάλη Πέμπτη και των Βαΐων στο Μεσολόγγι να μοιράζει πασχαλινά αυγά. Ποιος ξέρει τα επόμενα Χριστούγεννα μπορεί να τον δούμε να μοιράζει κουραμπιέδες.

Διαρροές ψηφοφόρων για την Κωνσταντοπούλου

Μπορεί το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης να στρέφεται συχνά σε ονόματα όπως του Αλέξη Τσίπρα ή της Μαρίας Καρυστιανού, αλλά όσον αφορά τις δημοσκοπήσεις δεν μπορούν να μετρηθούν επισήμως, αν δεν δηλωθούν τα κόμματά τους στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και όχι σε Πρωτοδικείο, όπως πολλοί πιστεύουν. Βέβαια οι δημοσκόποι τούς περιλαμβάνουν σε όλες τις μετρήσεις χωρίς να βγάζουν προς τα έξω τα επίσημα ποσοστά τους και πάνω κάτω γνωρίζουμε ότι για τη δεύτερη θέση θα γίνει μάχη. Μπορώ όμως να σας μεταφέρω το τι λένε οι αρχιτέκτονες της κοινής γνώμης και αναφέρομαι στους δημοσκόπους για το κόμμα που τις τελευταίες ημέρες χάνει αισθητά. Αναφέρομαι στο κόμμα της Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία έχει αρκετές διαρροές και αυτό θα φανεί τις επόμενες ημέρες.

Η αυτο-πρόταση και οι άκρες

Έμαθα πως τηλεοπτικός δημοσιογράφος, που σήμερα παρουσιάζεται ως εκδότης, πήγε και τέθηκε αυτοβούλως στη διάθεση του πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά. Στο γραφείο του Μεσσήνιου πολιτικού τού έδωσαν τον χρόνο που ζήτησε, αλλά οι συνεργάτες του Σαμαρά που τον είδαν θορυβήθηκαν με αυτά που άκουγαν. Ακολούθως έκαναν μια σύντομη έρευνα και έμαθαν πως το συγκεκριμένο πρόσωπο διατυμπάνιζε στις επιχειρήσεις που προσέγγιζε ότι έχει γερή άκρη μέσα στο Μαξίμου – κάτι σαν να λύνει και να δένει, δηλαδή. Σε επικοινωνία που είχαν με τη φερόμενη ως άκρη του μέσα στο Μαξίμου προς επιβεβαίωση της πληροφορίας, δεν έλαβαν απλά αρνητική απάντηση αλλά ένα απαξιωτικό σχόλιο.

Ανοίγει το Conrad Hilton Athens The Ilisian με ενδυμασία Zeus+Dione

Με στολές Zeus+Dione μαθαίνω ότι θα ντυθεί το προσωπικό του Conrad Hilton Athens The Ilisian. Το εμβληματικό πρώην Hilton ανοίγει αυλαία στις 23 Απριλίου και σε φουλ ρυθμούς την Πρωτομαγιά. Η έναρξη λειτουργίας του σηματοδοτεί την επαναλειτουργία ενός τοπόσημου της Αθήνας. Πρόκειται για επένδυση που υπερφαλάγγισε το ποσό των 340 εκατ. ευρώ από τον όμιλο ΤΕΜΕΣ και τον Olayan Group, αποτελώντας μία από τις μεγαλύτερες αστικές αναπτύξεις στην Αθήνα τα τελευταία χρόνια. Τώρα για το members club House of NYNN που βρίσκεται στη μία πλευρά του The Ilisian μου είπαν ότι κατηφορίζει στο παλιό Ακρωτήρι στην Παραλία. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι έρχεται ως η πρώτη έκφραση ενός πολύ μεγαλύτερου οράματος για ένα νέο brand φιλοξενίας, ψυχαγωγίας και wellbeing, που ήδη ετοιμάζει τα επόμενά του βήματα στο hospitality στη χώρα μας και φιλοδοξεί εν καιρώ να βγει και εκτός ελληνικών συνόρων.

Στον «πάγο» το νέο δημαρχείο Αγίας Παρασκευής

Σε «γεφύρι της Άρτας» έχει εξελιχθεί η κατασκευή του νέου δημαρχείου Αγίας Παρασκευής. Γιατί παρά το γεγονός ότι το έργο είχε διακοπεί, με τον προηγούμενο εργολάβο να διακόπτει τις εργασίες και να καταγγέλει τη σύμβαση, το καλοκαίρι του 2025, έως τώρα δεν έχει υπάρξει καμία νεότερη εξέλιξη. Ο δήμαρχος της περιοχής είχε προαναγγείλει τη διενέργεια νέου διαγωνισμού για τη συνέχιση του έργου από το περασμένο καλοκαίρι, κάτι που έως και τώρα δεν έχει συμβεί. Με αποτέλεσμα το έργο να παραμένει ημιτελές. Για την ιστορία, σας αναφέρω ότι ένας από τους κύριους λόγους διάλυσης της σύμβασης με τον προηγούμενο ανάδοχο ήταν το λανθασμένο τοπογραφικό διάγραμμα, στοιχείο που είχε θέσει προς εξέταση η διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής στο πλαίσιο του διαχειριστικού ελέγχου που ξεκίνησε να πραγματοποιεί για το έργο. Η σύμβαση κατασκευής για το δημαρχείο υπογράφηκε το 2017, ενώ το 2018 δημοπρατήθηκε το έργο. Με βάση την αρχική σύμβαση, το χρονοδιάγραμμα προέβλεπε την ολοκλήρωση του έργου εντός του 2024.

Εταιρεία πάρκινγκ από Σαββίδη

Στη δημιουργία εταιρείας χώρων στάθμευσης προχώρησε η Dimera, συμφερόντων του Ιβάν Σαββίδη. Έδρα της είναι η οδός Μικράς Ασίας 1 στη Θεσσαλονίκη και επικεφαλής της διοίκησης της εταιρείας είναι ο Αρτούρ Νταβιντιάν, εξ απορρήτων και πρόσωπο απολύτου εμπιστοσύνης του επιχειρηματία. Να σας πως εδώ ότι βασικός μέτοχος της εταιρείας εμφανίζεται η εταιρεία διαχείρισης ακινήτων, Dimera Land and Property Investments, συμφερόντων του ομίλου Dimera.

Ταμπέλες για την πολυεθνική «New Yorker» στη Σταδίου

Στη θέση που βρισκόταν το κατάστημα της Zara πριν πάει στο Μινιόν ανέβασε ταμπέλες η πολυεθνική New Yorker, η οποία ανοίγει το πρώτο της κατάστημα στην Ελλάδα. Για να σας δώσω όμως και περισσότερες πληροφορίες, πρόκειται για το κτίριο στην οδό Σταδίου 59, στην περιοχή της Ομόνοιας. Το ακίνητο ανήκει στο χαρτοφυλάκιο που διαχειρίζεται η Grivalia Management, η οποία έχει αναλάβει και τη διαχείριση ακινήτων της Eurobank. Η συνολική επιφάνεια του κτιρίου ανέρχεται σε περίπου 3.273 τετραγωνικά μέτρα, γεγονός που το καθιστά ιδιαίτερα ελκυστικό για τη φιλοξενία ενός μεγάλου καταστήματος όπως το συγκεκριμένο. Να σας πω ότι η Grivalia διαχειρίζεται χαρτοφυλάκιο ακινήτων αξίας άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Χαμένες επενδύσεις εκατομμυρίων στη Λέσβο;

Με αφορμή την εξάπλωση της ευλογιάς το προηγούμενο διάστημα, μεγάλες εταιρείες επεξεργασίας κρέατος προχώρησαν σε επενδύσεις στο νησί, προκειμένου να αποφύγουν την μετατοδικότητα της νόσου στην ηπειρωτική Ελλάδα. Για να γίνω συγκεκριμένος, η εταιρεία επεξεργασίας κρέατος Γαλίκας με έδρα τη Βέροια και η Κασίδης με έδρα την Ελασσόνα έχουν μισθώσει και αποκτήσει αντίστοιχα, εγκαταστάσεις στη Λέσβο. Ωστόσο, φαίνεται ότι υπολόγισαν χωρίς την έλευση του αφθώδους πυρετού στο νησί, που φέρνει νέα δεδομένα για την κτηνοτροφική παραγωγή. Άνθρωπος με τον οποίο μιλάω, μου έλεγε ότι η κατάσταση πλέον έχει βγει εκτός ελέγχου με απανωτές κρίσεις να μαστίζουν την κτηνοτροφία, αρχής γενομένης από την πανώλη, στη συνέχεια με την ευλογιά και πλέον με τον αφθώδη πυρετό.

Το Πλαίσιο πάει Χαλκίδα

Μαθαίνω από τα τις κινήσεις που γίνονται στην αγορά λιανικής ότι το Πλαίσιο δρομολογεί ακόμα μία κίνηση ενίσχυσης του φυσικού του δικτύου καταστημάτων, αυτή τη φορά στη Χαλκίδα, όπου προχωρούν πλέον οι διαδικασίες για τη δημιουργία νέου καταστήματος. Η αλυσίδα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών σχεδιάζει την εγκατάστασή της στην οδό Αρεθούσης, σε ακίνητο που έχει χαρακτηριστεί νεότερο μνημείο. Για τον λόγο αυτό απαιτήθηκε η έγκριση του υπουργείου Πολιτισμού και η εξέταση του σχετικού φακέλου από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων. Η γνωμοδότηση του Συμβουλίου ήταν ομόφωνη και άνοιξε τον δρόμο για την υλοποίηση του σχεδίου, καθώς κρίθηκε ότι οι παρεμβάσεις που προβλέπονται για τη μετατροπή του ακινήτου σε εμπορικό χώρο «δεν αλλοιώνουν ουσιωδώς τον μνημειακό του χαρακτήρα».

Έρχεται στην Ελλάδα το BBC

Στην Ελλάδα ετοιμάζεται να έρθει η δημοφιλής τηλεοπτική εκπομπή του BBC, των «Rob and Rylan». Πληροφορούμαι μάλιστα ότι κατατέθηκε αίτημα της βρετανικής εταιρείας Zinc Television London προς το ελληνικό υπουργείο Πολιτισμού για άδεια χρήσης απεικονίσεων αρχαιολογικού περιεχομένου από μια σειρά εμβληματικών χώρων και μνημείων στην Ελλάδα. Το αίτημα αφορά περιοχές αρμοδιότητας των Εφορειών Αρχαιοτήτων Αθηνών, Κορινθίας, Λακωνίας, Φωκίδας και Κυκλάδων, καθώς και της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας και Σπηλαιολογίας. Σας θυμίζω ότι η εκπομπή παρουσιάζεται από το δίδυμο των Rob Rinder και Rylan Clark, τους δύο Βρετανούς ταξιδιώτες και τηλεπερσόνες, που πρωταγωνιστούν. Η πιο γνωστή από τις εκπομπές έως τώρα είναι το «Rob and Rylan’s Grand Tour», όπου ταξίδεψαν στην Ιταλία, εξερευνώντας την τέχνη, την ιστορία και την κουλτούρα της χώρας. Κατά τις πληροφορίες μου, το γύρισμα στην Ελλάδα θα έχει τίτλο «Rob and Rylan’s Greek Odyssey».