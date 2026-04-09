BEAST

Καλή Ανάσταση

Καλημέρα. Εν μέσω της πολιτικής σύγκρουσης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, θα ξεκινήσω με ευχές. Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση, με υγεία!

Κλείδωσε η ημερομηνία για τις άρσεις ασυλίας

H Βουλή μπορεί να παραμένει ανοιχτή μέχρι και σήμερα Μεγάλη Πέμπτη δίνοντας την δυνατότητα στους εκπροσώπους των κομμάτων και στα εμπλεκόμενα πρόσωπα με τις δικογραφίες του ΟΠΕΚΕΠΕ να λαμβάνουν γνώση του περιεχομένου τους ωστόσο, το ενδιαφέρον βαίνει μειούμενο. Κάτι το Πάσχα, αλλά και το γεγονός ότι δεν εμπεριέχονται στις δικογραφίες συνταρακτικά στοιχεία, έχουν οδηγήσει στην απώλεια του σασπένς. Πάντως στις 22 Απριλίου τελικά κλείδωσε η ημερομηνία που θα συζητηθούν στην ολομέλεια οι άρσεις ασυλίας.

Εσωτερικοί κραδασμοί στη ΝΔ

Να δούμε τι γίνεται στη ΝΔ μετά τις τελευταίες εξελίξεις. Μπορεί να πιέζεται λόγω των αποκαλύψεων για τον ΟΠΕΚΕ, αλλά η ΝΔ παραμένει ο κυρίαρχος πόλος του πολιτικού συστήματος. Βέβαια, όπως έλεγε στη στήλη χθες κεντρικός υπουργός, πίσω από τη βιτρίνα της κυβερνητικής κανονικότητας, τα πράγματα δεν είναι τόσο γραμμικά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχίζει να ελέγχει το παιχνίδι, όμως η φθορά της εξουσίας αρχίζει να γίνεται αισθητή και στην κοινωνία όσο στο εσωτερικό του κόμματος.

Τα επόμενα βήματα

Ως εκ τούτου γίνονται συσκέψεις στο Μέγαρο Μαξίμου πως θα κινηθούν το επόμενο διάστημα. Τι έμαθα με βάση όσα άκουσα από την πηγή μου; Η ΝΔ θα κινηθεί σε δύο παράλληλους άξονες, από τη μια πλευρά θα προσπαθήσει να διατηρήσει την εικόνα αποτελεσματικότητας στην οικονομία και στα μεγάλα projects και από την άλλη θα επιχειρηθεί να διαχειριστεί εσωτερικά πολλές ισορροπίες. Δεν είναι και εύκολο όταν τόσα άτομα φέρονται στο στόχαστρο λόγω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εκεί βρίσκεται και το πραγματικό στοίχημα.

Εκλογές το 2027

Και να πάμε τώρα στα σενάρια περί εκλογών. Όσα διαβάζετε ισχύουν και δεν είναι παραμύθια. Μόνο που αυτά που διαβάζετε είναι εισηγήσεις και επιθυμίες διαφόρων υπουργών και βουλευτών και όχι αποφάσεις ή σκέψεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν αμφιβάλλω ότι ίσως υπάρχουν κάποιοι και στο ευρύτερο πρωθυπουργικό επιτελείο που θέλουν πρόωρες εκλογές, αλλά ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν είναι σε αυτή τη λογική. Έμαθα από καλή πηγή ότι έχει ζητήσει τη γνώμη τουλάχιστον 3-4 υπουργών για το θέμα, αλλά έως εκεί.

Η δεξιά πίεση

Μου έλεγε άλλος υπουργός ότι υπάρχει η «δεξιά πτέρυγα» που δεν έχει εξαφανιστεί και μου το επεσήμανε, καθώς νωρίτερα είχε δει την Αφροδίτη Λατινοπούλου της Φωνής Λογικής. Και μου επεσήμανε ότι οι πλάκες στη δεξιά κινούνται και δεν είναι μόνο η Λατινοπούλου, αλλά και ο Κυριάκος Βελόπουλος παρά την πτώση που έχει καταγράψει τελευταία η Ελληνική Λύση. Έρχεται το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού που το τοποθετούν στα δεξιά του πολιτικού φάσματος οι βουλευτές της ΝΔ και υπάρχει ακόμα και η Νίκη με τις ευλογίες ορισμένων Μονών του Αγίου Όρους.

Στη γραμμή Άδωνι ο Λαζαρίδης

Στη γραμμή Γεωργιάδη κινήθηκε χθες και ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μακάριος Λαζαρίδης. Με ανάρτησή του στα social media ο Λαζαρίδης κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ και τον αρχηγό του ότι έχουν χάσει την ψυχραιμία τους μετά τις αποκαλύψεις του Άδωνι Γεωργιάδη για τα ρουσφέτια που του έχουν ζητήσει και πράσινα στελέχη. Και ενημέρωσε ότι έχει και ο ίδιος τέτοια αιτήματα από τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ τα οποία όπως σημείωσε δεν προώθησε ποτέ. Και καταλήγει: «Επομένως στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάνε για σχοινί. Ειδικά, το ΠΑΣΟΚ των πρασινοφρουρών!». Σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης ο Μ. Λαζαρίδης αναφέρεται σε ρουσφέτια που έχουν να κάνουν με την στρατιωτική θητεία αλλά και τον χώρο της υγείας.

Αποφασισμένο να τινάξει τη συνταγματική αναθεώρηση το ΠΑΣΟΚ

Την ίδια ώρα, βγήκε το ΠΑΣΟΚ να σχολιάσει τις αναφορές του Παύλου Μαρινάκη σχετικά με την πρόταση του πρωθυπουργού για το ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή και να υποστηρίξει ένα αφήγημα περί «αναδίπλωσης» του Μεγάρου Μαξίμου μιλώντας για κουβά. Τι λένε στο ΠΑΣΟΚ; Ότι το Μέγαρο Μαξίμου τα μαζεύει. Γιατί; Διότι, υποστηρίζουν, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε σε απάντηση του σχετικά με την πρόταση τη φράση «αν γίνει» και «αν προχωρήσει». Το αφήγημα στήθηκε άμεσα μόνο που τελικά μάλλον η Χαριλάου Τρικούπη και πάει κουβά και εκτίθεται. Εκτίθεται διότι ενώ είναι το ίδιο το ΠΑΣΟΚ που δηλώνει πως στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης θα φροντίσει να μην περάσει καμία πρόταση με 180 ψήφους ώστε να ληφθούν οι αποφάσεις στην επόμενη Βουλή και την ίδια στιγμή έχει την απαίτηση από τον Παύλο Μαρινάκη να μαντέψει τι θα γίνει και να θα καταστεί εφικτό να μαζευτούν οι 180 ψήφοι. Με απλά λόγια. Το ΠΑΣΟΚ και εμφανίζεται αποφασισμένο να τινάξει στον αέρα τη συνταγματική αναθεώρηση και εγκαλεί τα στελέχη της Κυβέρνησης διότι δεν διαθέτουν γυάλινη σφαίρα για να βλέπουν τα μελλούμενα.

145 εταιρείες έχουν επιστρέψει 110 εκατ. ευρώ

Τις τελευταίες ημέρες στην κορυφή της δημόσιας ατζέντας είναι η είναι η συζήτηση περί διαφάνειας – και όχι άδικα. Καλό είναι λοιπόν να εντοπίσουμε μία πτυχή της λεγόμενης «χρηστής διοίκησης» που ασκείται ήδη, γιατί όλα δεν είναι μαύρα. Όπως υπενθύμισε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, από τα εκατοντάδες επενδυτικά σχέδια παλαιότερων αναπτυξιακών νόμων που δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ, το υπουργείο έχει ήδη πάρει πίσω 110 εκατ. ευρώ από 145 εταιρείες, προκειμένου να κατευθυνθούν σε πραγματικές επενδύσεις. Με τέτοιες πρακτικές είναι σίγουρο ότι ο πολίτης αντιλαμβάνεται ότι τα χρήματα του δεν πάνε χαμένα, κάτι που τόσο το έχει ανάγκη το πολιτικό μας σύστημα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ σε αναζήτηση ταυτότητας

Να μετακινηθώ στο ΣΥΡΙΖΑ που δεν βρίσκεται απλά σε μια φάση που δεν είναι απλώς μεταβατική αλλά είναι εξόχως υπαρξιακή. Η αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα άφησε ένα κενό που δεν έχει ακόμη καλυφθεί πολιτικά, όσο κι αν έχουν αλλάξει τα πρόσωπα. Το βασικό πρόβλημα δεν είναι η ηγεσία. Είναι η γραμμή. Το κόμμα, όπως μου είπαν τουλάχιστον τέσσερα κεντρικά στελέχη, καλείται να απαντήσει σε τρία κρίσιμα ερωτήματα: α) Είναι ξανά κόμμα εξουσίας ή επιστρέφει σε ριζοσπαστική αντιπολίτευση; β) Θα επιδιώξει κεντροαριστερή διεύρυνση ή ιδεολογική καθαρότητα και γ) Μπορεί να πείσει ότι έχει κυβερνητικό σχέδιο; Η απάντηση μέχρι στιγμής είναι ασαφής. Και αυτό κοστίζει και το βλέπουν όλοι.

Ο Τσίπρας ως «παρών – απών»

O Αλέξης Τσίπρας μεθοδικά ετοιμάζει την επιστροφή του. Δεν παρεμβαίνει καθημερινά. Αλλά όταν το κάνει, επηρεάζει. Στο παρασκήνιο, αρκετοί στον ΣΥΡΙΖΑ θεωρούν ότι η τελική κατεύθυνση του κόμματος θα εξαρτηθεί από το πότε ο πρώην πρωθυπουργός θα ανακοινώσει το κόμμα. Μέχρι τότε, η εικόνα θα παραμένει ρευστή.

Η υπομονή του ΠΑΣΟΚ

Το ΠΑΣΟΚ κινείται διαφορετικά. Χωρίς μεγάλες κορώνες, χωρίς απότομες κινήσεις, προσπαθεί να χτίσει ένα αφήγημα σταθερότητας και αξιοπιστίας. Ο στόχος είναι ξεκάθαρος: να καταστεί ο βασικός αντίπαλος της ΝΔ στον χώρο του κέντρου. Το συνέδριο προ ημερών έχει βοηθήσει αρκετά. Αυτό όμως δεν είναι εύκολο. Γιατί: Πιέζεται από τη ΝΔ προς το κέντρο. Πιέζεται από τον ΣΥΡΙΖΑ προς τα αριστερά. Άρα, σύμφωνα με καλές πηγές, η στρατηγική του επόμενου διαστήματος θα βασιστεί σε τρία σημεία: α) θεσμικός λόγος και σοβαρότητα, β) ανάδειξη κοινωνικών θεμάτων (ακρίβεια, υγεία, καθημερινότητα) και γ) διακριτή απόσταση και από ΝΔ και από ΣΥΡΙΖΑ. Το ερώτημα είναι αν αυτό αρκεί για να δημιουργήσει ρεύμα ή απλώς θα συντηρήσει ποσοστά. Μένει να φανεί.

Η σχέση Ανδρουλάκη – Βενιζέλου

Στον πολιτική οι σχέσεις συχνά πυκνά έχουν τα σκαμπανεβασματά τους, αλλά στην περίπτωση του Νίκου Ανδρουλάκη και του Βαγγέλη Βενιζέλου, αυτή τη στιγμή είναι στο πικ τους. Μαθαίνω πως η επικοινωνία τους βρίσκεται στην καλύτερη φάση της, θυμίζοντας κάτι από την παλιά στενή τους συμπόρευση, όπου το μακρινό 2007 ο Ανδρουλάκης είχε στηρίξει με θέρμη την υποψηφιότητα του Βενιζέλου για την προεδρία του ΠΑΣΟΚ. Από τότε, βέβαια, το νερό που κύλησε στο αυλάκι πέρασε από σαράντα κύματα, με περιόδους ψυχρότητας, αποστάσεων, αλλά και αμοιβαίου σεβασμού. Όπως μου ανέφερε άνθρωπος που γνωρίζει εκ των έσω την σχέση τους, οι δύο άνδρες έχουν βρει έναν κοινό κώδικα επικοινωνίας, με τον έμπειρο πρώην πρόεδρο να αποτελεί έναν πολύτιμο συνομιλητή για τη Χαριλάου Τρικούπη. Η στρατηγική τους σύμπλευση σε κρίσιμα θεσμικά ζητήματα και η χημεία που έχει αποκατασταθεί, δείχνουν ότι το παρελθόν του 2007 λειτουργεί πλέον ως συνεκτικός δεσμός, με συνέπεια η σχέση των δυο αντρών να είναι καλύτερη από ποτέ.

Οι συγκρούσεις που έρχονται

Το πολιτικό σκηνικό δεν θα μείνει στάσιμο. Υπάρχουν τρία πεδία όπου αναμένονται συγκρούσεις και αυτά είναι η οικονομία και κοινωνική πίεση, καθώς η ακρίβεια και το εισόδημα θα καθορίσουν την πολιτική ένταση. Η ΝΔ θα υπερασπιστεί την πορεία της οικονομίας, αλλά η αντιπολίτευση θα επιμείνει στο «κόστος ζωής». Τα εθνικά θέματα καθώς εδώ ενεργοποιείται και η δεξιά της ΝΔ. Οποιαδήποτε εξέλιξη μπορεί να αναδείξει εσωτερικές διαφοροποιήσεις. Υπάρχει και ο κεντροαριστερός χώρος όπου η μάχη μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ θα είναι κρίσιμη, ενώ εδώ θα μπει και ο παράγοντας κόμμα Τσίπρα.

Οι επόμενες κινήσεις

Σημασία έχει τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Η ΝΔ θα επιδιώξει να «κλειδώσει» την πολιτική κυριαρχία. Θα επενδύσει σε έργα, επενδύσεις και διεθνή εικόνα. Ταυτόχρονα, θα προσπαθήσει να περιορίσει εσωτερικές φωνές χωρίς να τις συγκρουστεί ανοιχτά. Όμως, έχει την πίεση εκ δεξιών και εκεί με επίκεντρο τον Α. Σαμαρά, η δεξιά δεν θα κινηθεί βιαστικά. Θα περιμένει την κατάλληλη στιγμή και θα θέσει ζητήματα ταυτότητας και κατεύθυνσης της παράταξης. Από την άλλη πλευρά, ο Αλ. Τσίπρας ετοιμάζεται για ανακοινώσεις ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει να αναζητά ισορροπία. Αν δεν καταφέρει να αποκτήσει καθαρή γραμμή, κινδυνεύει να παγιωθεί σε ρόλο δεύτερης δύναμης χωρίς δυναμική επιστροφής. Είναι ξεκάθαρο, όπως μου λένε και πρώην υπουργοί των κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ, ότι ο Αλ. Τσίπρας θα παραμείνει παράγοντας καθοριστικός και το πότε και πώς θα επανέλθει πιο ενεργά θα επηρεάσει και τα πολιτικά δεδομένα και κυρίως την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ.

Στο καφενείο της Βουλής

Στη Βουλή ακόμα κι αν δεν σου εκμυστηρευτεί κάποιος μια είδηση, οι εικόνες μιλούν από μόνες τους. Επειδή μια εικόνα αξίζει όσο χίλιες λέξεις, θα σας μεταφέρω μια γλαφυρή εικόνα της προηγούμενης εβδομάδας από το καφενείο της Βουλής. Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Μιχαηλίδης διάβαζε με σπουδή άρθρο με τίτλο «Πολιτικό μανιφέστο από την Μαρία Καρυστιανού». Δεν ξέρω αν έγινε σοφότερος μετά απ’ αυτό το μανιφέστο αλλά εγώ ασχολήθηκα με το διπλανό τραπέζι όπου υπήρχε τετ α τετ των Αλέξανδρου Αυλωνίτη, Βαγγέλη Γιαννακούρα και Γιώργου Παπαηλιού, με τον Βασίλη Κόκκαλη ο οποίος σχολιάστηκε θετικά από τον ανεξάρτητο πλέον βουλευτή Αλέξανδρο Αυλωνίτη για την γραβάτα που φορούσε. Ο τελευταίος απάντησε στη στιλιστικής πρόκληση, αποκαλύπτοντας με αφοπλιστική πως το αξεσουάρ του κόστισε 150 ευρώ – που μεταξύ μας δεν είναι και λίγα για γραβάτα. Κάπου εκεί βέβαια πήρε τον λόγο και ο Γιώργος Παπαηλιού ο οποίος δήλωσε ότι ο βουλευτής από την Λάρισα είναι ο πιο κομψός βουλευτής του κοινοβουλίου. Τι ακούνε και αυτές οι καρέκλες στο καφενείο της Βουλής. Όχι τίποτα άλλο δεν μπορούν να απαντήσουν κιόλας.

Πού θα τσουγκρίσουν αυγά Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, Φάμελλος

Η Μεγάλη Εβδομάδα επιβάλλει κατάνυξη, αλλά για τους πολιτικούς αρχηγούς η ξεκούραση είναι μάλλον σχετική, αφού οι χειραψίες και οι ευχές στις εκκλησιές μετρούν διπλά. Να σας ενημερώσω πού θα τσουγκρίσουν αυγά οι πρωταγωνιστές της πολιτικής σκηνής Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ψηφίζει παραδοσιακά και οικογενειακά και θα περάσει το Πάσχα του στα αγαπημένα του Χανιά. Στον αντίποδα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, φαίνεται πως επιλέγει το κλεινόν άστυ και δεν θα μεταβεί τελικά στην Κρήτη. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα βρεθεί στη βάση του, δηλαδή στη Θεσσαλονίκη, όπου μαθαίνω ότι το πρόγραμμα περιλαμβάνει και μια μίνι περιοδεία στους όμορους νομούς. Όσον αφορά τους εκπρόσωπους Τύπου ο Κώστας Τσουκαλάς θα είναι ο άνθρωπος που θα φυλάει Θερμοπύλες στα κεντρικά του ΠΑΣΟΚ, άρα όπως καταλάβατε θα μείνει στην πρωτεύουσα. Αντίθετα, ο Κώστας Ζαχαριάδης επέλεξε το «νησί των Ιπποτών», δηλαδή στη Ρόδο όπου θα περάσει λίγες ημέρες οικογενειακά.

H «ειδική» εταιρεία του Βαρδινογιάννη για το project του μισού δισ.

Ξεχωριστή εταιρεία για να αναλάβει τη διαχείριση των εγκαταστάσεων δημιούργησε όπως πληροφορούμαι ο όμιλος Βαρδινογιάννη. Ο λόγος για τη Hydra Rock Facility Management. Σας θυμίζω εδώ ότι o Γιάννης Βαρδινογιάννης επενδύει συνολικά 474 εκατομμύρια ευρώ, με το project να έχει ενταχθεί στις στρατηγικές επενδύσεις. Το επενδυτικό σχέδιο «Serenity Village» προωθείται απέναντι από την Ύδρα στην Πελοπόννησο, με στόχο τη δημιουργία αειφορικού τουριστικού θέρετρου. Η επένδυση θα εκτείνεται σε 1.751 στρέμματα και περιλαμβάνει Σύνθετο Τουριστικό Κατάλυμα και Παραθεριστικό Τουριστικό Χωριό. Η συνολική δόμηση ανέρχεται σε 90.701 τ.μ. με μέγιστη δυναμικότητα 1.133 κλινών και μέγιστο πληθυσμό 2.250 ατόμων. Παράλληλα όμως με την εταιρεία διαχείρισης των εγκαταστάσεων που σας προανέφερα, πριν λίγες ώρες συστάθηκε και μία ακόμα εταιρεία, η Hydra Rock Residences, με σκοπό τη διαχείριση κατοικιών του συγκροτήματος.

Ο διαγωνισμός για 25.161 καρέκλες υπουργείων

Σε φάση υλοποίησης μπαίνει η προμήθεια 25.161 καρεκλών γραφείου με προϋπολογισμό που υπερβαίνει τα 3 εκατομμύρια ευρώ, με διάρκεια της σύμβασης που θα υπογραφεί να ανέρχεται στα δύο χρόνια. Τον διαγωνισμό τρέχει η Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του υπουργείου Ανάπτυξης. Και αναμένεται να τραβήξει το ενδιαφέρον όλων των μεγάλων παικτών εξοπλισμού γραφείου το επόμενο διάστημα. Οι καρέκλες θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες όλων των υπουργείων της χώρας, από το υπουργείο Οικονομικών, Εξωτερικών και Άμυνας, έως το Πολιτισμού, το Αγροτικής Ανάπτυξης, Κοινωνικής Συνοχής, Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Εργασίας, Υγείας, Υποδομών. Και η προμήθεια θα γίνει σε τρεις φάσεις. Για να είμαι απολύτως ακριβής, το συνολικό κόστος προμήθειας ανέρχεται στα 3,4 εκατομμύρια ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Κινητικότητα ξανά για τη Spar στην Ελλάδα

Από πολλά και διαφορετικά κύματα έχει περάσει η ολλανδική αλυσίδα σούπερ μάρκετ Spar στην Ελλάδα, στην μετά Βερόπουλου εποχή. Γιατί όσοι ακολούθησαν, απέτυχαν να επαναφέρουν την πολυεθνική στη χώρα μας. Πλέον, την ανάπτυξη της Spar έχει αναλάβει η Bazaar του επιχειρηματία Γιώργου Βερούκα. Μάλιστα, βλέπω ότι υπάρχει και κινητικότητα καθώς μόλις πριν από λίγες μέρες άνοιξε καινούργιο κατάστημα στην οδό Κορνάρου, κοντά στην πλατεία Συντάγματος, μετά από μακρά περίοδο στασιμότητας που προηγήθηκε.

Η Πειραιώς ανακατασκευάζει το «φιλέτο» στο Κολωνάκι

Μαθαίνω ότι ένα από τα πιο προνομιακά ακίνητα που κάποτε στέγαζε το κεντρικό κατάστημα της Timberland στην Ελλάδα, όταν μεσουρανούσε ο άλλοτε κραταιός επιχειρηματίας και αντιπρόσωπός της, Ρίτσι Φράνσες στην Ελλάδα, βρίσκεται σε φάση ανακατασκευής. Πρόκειται για το κτίριο που βρίσκεται στον πεζόδρομο της Τσακάλωφ 17, στο Κολωνάκι. Ήδη έχουν μπει σκαλωσιές με σκοπό να προχωρήσει η αξιοποίησή του, δεδομένου ότι παρέμενε κλειστό και για αρκετά χρόνια αναξιοποίητο.

Η Ten Brinke και η μεγάλη αλυσίδα στην Κρήτη

Σε εξέλιξη μου είπε άνθρωπος με τον οποίο μιλάω, ότι βρίσκεται η επένδυση που ετοιμάζει η Ten Brinke στην Κρήτη, εξασφαλίζοντας αυτή τη φορά την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων για την ανάπτυξη μεγάλου εμπορικού ακινήτου στη Νέα Αλικαρνασσό. Το ενδιαφέρον, ωστόσο, δεν περιορίζεται μόνο στην έγκριση των περιβαλλοντικών όρων. Αυτό που συζητείται στην αγορά είναι ότι πίσω από το project βρίσκεται μεγάλη αλυσίδα σούπερ μάρκετ με παρουσία στο cash & carry, γεγονός που δίνει στο συγκεκριμένο εγχείρημα ιδιαίτερη βαρύτητα για τον ευρύτερο χάρτη του οργανωμένου λιανεμπορίου στην Κρήτη.

Πόσο ακρίβυνε το καλάθι των σούπερ μάρκετ

Ανοδικά συνεχίζει να κινείται και το 2026 η αξία του καλαθιού των Ελλήνων καταναλωτών στα σούπερ μάρκετ, τόσο στα επώνυμα προϊόντα όσο και στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, με τα στοιχεία να δείχνουν ότι η απόσταση τιμής ανάμεσα στις δύο κατηγορίες παραμένει σταθερά σημαντική. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Circana για τις 60 σημαντικότερες κατηγορίες προϊόντων, η αξία του επώνυμου καλαθιού διαμορφώνεται φέτος στα 212,25 ευρώ έως και τις 22 Μαρτίου, έναντι 211,04 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Την ίδια στιγμή, το καλάθι των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας ανέρχεται στα 145,87 ευρώ, από 144,95 ευρώ πέρυσι. Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνει ότι, παρά τις κατά καιρούς διακυμάνσεις, η ιδιωτική ετικέτα εξακολουθεί να αποτελεί σαφώς φθηνότερη επιλογή για το ελληνικό νοικοκυριό. Η σύγκριση σε βάθος χρόνου αποτυπώνει ακόμη πιο καθαρά την πορεία των τιμών. Στα επώνυμα προϊόντα, η αξία του καλαθιού από 181,97 ευρώ το 2021 αυξήθηκε στα 197,82 ευρώ το 2022, για να φτάσει στα 210,60 ευρώ το 2023, να παραμείνει ουσιαστικά σταθερή στα 210,61 ευρώ το 2024 και να ανέλθει στα 211,00 ευρώ το 2025. Αντίστοιχα, στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, το καλάθι από 121,83 ευρώ το 2021 πήγε στα 134,50 ευρώ το 2022, στα 144,61 ευρώ το 2023, στα 145,54 ευρώ το 2024 και στα 146,12 ευρώ το 2025. Πρακτικά, μέσα σε μια πενταετία το κόστος αγοράς βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών σούπερ μάρκετ έχει αυξηθεί αισθητά. Ειδικά στα επώνυμα προϊόντα, η συνολική επιβάρυνση από το 2021 έως το 2025 ξεπερνά τα 29 ευρώ, ενώ στα private label προϊόντα η αύξηση φτάνει περίπου τα 24 ευρώ. Παράλληλα, η διαφορά ανάμεσα στο επώνυμο και το ιδιωτικής ετικέτας καλάθι παραμένει κοντά στα 65 ευρώ, γεγονός που εξηγεί γιατί ολοένα και περισσότεροι καταναλωτές στρέφονται στις πιο οικονομικές επιλογές.