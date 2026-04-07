Ποιοι πρότειναν στον πρωθυπουργό το ασυμβίβαστο

Καλημέρα. Σαν κεραυνός έπεσε η πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη για το ασυμβίβαστο με τη χθεσινή του δημόσια δήλωση, στον απόηχο των νέων δικογραφιών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αναζήτησα τι έγινε και προέκυψε αυτή η πρόταση και έμαθα διάφορα ενδιαφέροντα. Μου είπε καλή πηγή ότι αυτή η πρωθυπουργική εξαγγελία περί ασυμβιβάστου μεταξύ βουλευτή και υπουργού έχει άρωμα Γαλλίας. Εκεί βέβαια υπάρχει διαφορετική αρχιτεκτονική στο κοινοβουλευτικό σύστημα, καθώς διαθέτει δυο Σώματα, δηλαδή Εθνοσυνέλευση και Γερουσία. Υπάρχει επίσης και αυστηρό ασυμβίβαστο που προβλέπει ότι «η ιδιότητα του μέλους της κυβέρνησης είναι ασυμβίβαστη με την κατοχή οποιουδήποτε κοινοβουλευτικού αξιώματος, οποιασδήποτε θέσης επαγγελματικής εκπροσώπησης σε εθνικό επίπεδο, οποιασδήποτε δημόσιας απασχόλησης ή οποιασδήποτε επαγγελματικής δραστηριότητας». Ποιοι του το πρότειναν; Έγινε μεγάλη εσωτερική συζήτηση με στενούς του συνεργάτες, όπως π.χ. τον υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο, τον γ.γ. της κυβέρνησης, καθηγητή Δημοσίου Δικαίου Στέλιο Κουτνατζή, κ.α. που του πρότειναν και το συγκεκριμένο μοντέλο όπως μου είπαν.

Μεγάλη μουρμούρα στην ΚΟ

Όμως αυτή η πρόταση δεν άρεσε σε μεγάλο τμήμα της γαλάζιας ΚΟ καθώς όπως μου έλεγαν χθες βλέπουν πίσω από αυτή μία διάθεση τιμωρίας των βουλευτών για τις εξυπηρετήσεις στα αιτήματα των ψηφοφόρων. Η πρόταση όμως του Κυριάκου Μητσοτάκη είχε και υποστηρικτές, αφού μέσα από αυτήν μερικοί είδαν ενίσχυση του ρόλου του βουλευτή. Αν δηλαδή εφαρμοστεί ένα μοντέλο Κύπρου, όπου οι βουλευτές φέρνουν νομοσχέδια και τα υποστηρίζουν στη Βουλή, ενώ τα αιτήματα των πολιτών γίνονται αντικείμενο συζήτησης στο κοινοβούλιο, τότε για κάποιους η πρόταση είναι θετική. Γαλάζια πηγή, μου είπε πάντως ότι δεν αποκλείει να ζητηθεί από μερίδα βουλευτών η σύγκλιση της ΚΟ της ΝΔ, ώστε όλα αυτά να συζητηθούν.

Απουσία «γέφυρας»

Τι άλλο ενδιαφέρον όμως άκουσα χθες στους διαδρόμους της Βουλής μετά την πρόταση Μητσοτάκη. Μου είπαν τουλάχιστον πέντε βουλευτές με μακρά κοινοβουλευτική διαδρομή ότι το Μέγαρο Μαξίμου έχει ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να λύσει και αφορά την Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ. «Δεν έχει την κατάλληλη γέφυρα για να διαθέτει καλή πληροφόρηση περί των όσων λένε οι βουλευτές». Και αυτό είναι ένα ζήτημα που πιθανότατα θα δει σύντομα ο πρωθυπουργός.

Πέρασαν από το μυαλό του Μητσοτάκη οι πρόωρες εκλογές;

Πέρασε από το μυαλό του πρωθυπουργού να πάει σε πρόωρες εκλογές – δηλαδή πολύ άμεσα;

Όπως θα γνωρίζετε και όπως σας έχει ενημερώσει η στήλη το ερώτημα «μήπως να πάμε σε πρόωρες τώρα;» δεν έμεινε μόνο στη σφαίρα της φαντασίας αφού στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού έριξε στο τραπέζι την ιδέα για έναν αιφνιδιασμό «εδώ και τώρα». Πέρασε από το μυαλό του πρωθυπουργού; Φευγαλέα. Δηλαδή μία στιγμή ήταν, πέρασε και πάει. Επικράτησε η ορθολογική του πλευρά, η οποία επικράτησε πανηγυρικά. Τη στιγμή που υπάρχει ένα είδος ασάφειας όσον αφορά στο θέμα της αυτοδυναμίας, λίγοι θα μπουν στην διαδικασία να στηρίξουν. Την ώρα, που η μόνιμη επωδός του στους συνομιλητές του είναι, εκλογές το 2027, ποντάροντας ότι μέχρι τότε το «χαρτί» θα έχει γυρίσει και η φθορά θα έχει ξεθωριάσει. Ο «Κανένας» εξακολουθεί να είναι ο ισχυρότερος αντίπαλός του, την ώρα που η αντιπολίτευση μοιάζει να κυνηγάει την ουρά της.

Κάμψη της ΝΔ, τσιμπάει το ΠΑΣΟΚ και το διψήφιο της Καρυστιανού

Η χθεσινή δημοσκόπηση του Alpha έδειξε ότι η εικόνα της Νέας Δημοκρατίας δείχνει μια μικρή κάμψη, διόλου τυχαία, αν αναλογιστεί κανείς τη βόμβα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Την ίδια ώρα, το ΠΑΣΟΚ δείχνει να τσιμπάει πόντους, εκμεταλλευόμενο το κενό αλλά απέχει πολύ μέχρι να θεωρηθεί απειλή προς την Νέα Δημοκρατία. Ήρθαν στα χέρια μου δύο δημοσκοπήσεις, διενεργηθείσες λίγο πριν το μπάχαλο με τις αγροτικές επιδοτήσεις όπου σε αυτές μετρήθηκε και η Μαρία Καρυστιανού. Τα νούμερα στην απλή πρόθεση ψήφου είναι 12% στη μία και 13,7% στην άλλη, αλλά με το κλίμα να είναι αρκετά ρευστό. Πριν βιαστείτε όμως να βγάλετε συμπεράσματα, θα σας πω τι μου ανέφεραν οι άνθρωποι των δύο εταιρειών στην ερώτηση μου αν αυτό το ποσοστό είναι «μπετόν». «Το κλίμα είναι εξαιρετικά ρευστό» μου απάντησαν και οι δύο. Η εκτίμησή τους είναι πως αν η Καρυστιανού συνεχίσει τα πολιτικά ολισθήματα και τα λάθη τακτικής, αυτό το διψήφιο νούμερο μπορεί να μετατραπεί σε πολιτική ελεύθερη πτώση. Επίσης ο δεύτερος με τον τρίτο είναι σε απόσταση αναπνοής.

Με υπόμνημα στην Επιτροπή

Σε εβδομάδα των πολιτικών παθών εξελίσσεται η Μεγάλη Εβδομάδα, με το κοινοβούλιο να παραμένει ανοιχτό μέχρι και την Μεγάλη Πέμπτη και τους βουλευτές αντί να «ζεσταίνουν» τις επαφές τους με τις εκλογικές τους περιφέρειες να βρίσκονται στην Αθήνα κινούμενοι σε ρυθμούς ΟΠΕΚΕΠΕ. Κεκλεισμένων των θυρών θα είναι σήμερα η συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας και όπως όλα δείχνουν στην πλειοψηφία τους αν όχι όλοι, θα επιλέξουν οι «11» να καταθέσουν με υπόμνημα. Από τη μία θα αποφύγουν έτσι τη βάσανο των ερωτήσεων από τα μέλη της διακομματικής επιτροπής από την άλλη θα επαναλάβουν όσα έχουν υποστηρίξει στις ανακοινώσεις τους – δηλαδή ότι είναι στη διάθεση των αρχών- με την Κατερίνα Παπακώστα να είναι η τελευταία που έκανε δήλωση χθες το βράδυ, ζητώντας την άρση της ασυλίας της αλλά και προαναγγέλλοντας ότι δεν θα είναι υποψήφια στις επόμενες εκλογές, όπως το έπραξε πρώτος ο Κώστας Καραμανλής. Η επιτροπή ωστόσο γνωμοδοτεί, παραπέμποντας στην Ολομέλεια, η οποία θα συνεδριάσει μετά την Κυριακή του Θωμά. Μέχρι τότε οι πληροφορίες λένε ότι έρχονται και άλλα.

Παρών από τον Μηταράκη

Πάντως ένας θα είναι παρών σίγουρα. Αυτός είναι ο πρώην υπουργός Νότης Μηταράκης που ήταν έως και την περασμένη Παρασκευή κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ. Ο Ν. Μηταράκης έχει διάθεση να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις των συναδέλφων του, μελών της Επιτροπής Δεοντολογίας της Βουλής.

Μπορεί το ΠΑΣΟΚ να κουνάει το δάχτυλο;

Άστραψε και βρόντηξε ο Παύλος Μαρινάκης για τη στάση του ΠΑΣΟΚ και την προσπάθειά του να εμφανίσει τους βουλευτές της ΝΔ ως υπόδικους για να στήσει αφήγημα σε βάρος της κυβερνητικής πλειοψηφίας. «Το ότι δηλαδή θα καλέσουν κάποιους ανθρώπους σημαίνει ότι είναι υπόδικοι, ότι είναι εγκληματίες και ότι δεν είναι δυνατόν να στηρίζουν μια κυβέρνηση; Πού τα έχει δει αυτά το ΠΑΣΟΚ;» αναρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σπεύδοντας να επισημάνει ότι όσοι θα κληθούν για εξηγήσεις, έχουν το τεκμήριο της αθωότητας και ότι θα κριθούν από τη Δικαιοσύνη. Δεν δίστασε να ανεβάσει τους τόνους, μιλώντας για το «μπόι» του ΠΑΣΟΚ -και όσο να πεις από μπόι ξέρει ο «ψηλός» λέγοντας ότι δεν μπορεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ «που τη δεκαετία του ‘80 δίδαξε τι σημαίνει διορισμός με “κάρτα μέλους ΠΑΣΟΚ”, να κουνάει το δάχτυλο για κάποιες υποθέσεις βουλευτών, που ο καθένας έχει να πει κάτι και θα αξιολογηθεί απ’ τη Δικαιοσύνη».

Αντιπολιτευτικό αίτημα για εκλογές

Και να πάω και στην αντιπολίτευση που μαθαίνω ότι θα ζητάει όλο και πιο έντονα εκλογές το επόμενο διάστημα. Τα όσα έχουν γίνει με επίκεντρο τον ΟΠΕΚΕΠΕ δίνουν την ευκαιρία να ανέβουν οι τόνοι και μου λένε ότι από εδώ και πέρα θα τίθεται με μεγάλη ένταση το αίτημα να στηθούν κάλπες. Αυτό που δεν βλέπω, πάντα με τα δεδομένα που υπήρχαν έως χθες το βράδυ, είναι να υπάρξει συμφωνία για κατάθεση πρότασης μομφής, αν και γίνονται παρασκηνιακές κινήσεις.

Ο υπερδραστήριος Ανδρουλάκης

Τα ρέστα του παίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης αυτές τις ημέρες, καθώς οι εξελίξεις που προκαλούν κυβερνητικές αναταράξεις τον ευνοούν. Έτσι, είτε μέσω TikTok, είτε με δηλώσεις, είτε μέσω της συνέντευξης που θα παραχωρήσει σήμερα το πρωί στον ΣΚΑΪ ζητά πρόωρες εκλογές κάνοντας λόγο για παρακράτος.

Ο διάλογος της Μιμής και του Τασούλα

Να αλαφρύνω λίγο την ατμόσφαιρα και να σας πάω στο Μεσολόγγι, στις εορταστικές εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο την Κυριακή των Βαΐων. Εκεί έγινε συνάντηση του Νίκου Αλιάγα με τη Μιμή Ντενίση που είχε σύντομο διάλογο με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, στο γεύμα που παρέθεσε ο δήμαρχος της πόλης Σπύρος Διαμαντόπουλος. Τι άλλο έμαθα; Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν έφυγε με άδεια χέρια, αφού ο δήμαρχος Μεσολογγίου, του δώρισε ένα αντίγραφο του Ύμνου εις την Ελευθερίαν του Σολωμού, έργο του 1823 και ο ίδιος φρόντισε να δώσει τιμητική άδεια στο άγημα της Προεδρικής Φρουράς.

Πάσχα στα Χανιά

Η νευρικότητα και η πολιτική φόρτιση των τελευταίων ημερών λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ απαιτεί ξεκούραση και ανασύνταξη δυνάμεων. Έτσι, σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης ο πρωθυπουργός αναμένεται να επισκεφθεί τη γενέτειρά του τα Χανιά για να περάσει οικογενειακά το Πάσχα και να επιστρέψει πίσω στο Μαξίμου για τις επόμενες κοινοβουλευτικές και όχι μόνο μάχες.

Το δράμα της Φωτίου

Μια τραγική είδηση έγινε γνωστή χθες και συγκλόνισε όλο το πολιτικό σύστημα. Ο ξαφνικός θάνατος, από ανακοπή καρδιάς, του 48χρονου γιου της Θεανώ Φωτίου δημιούργησε βαρύ κλίμα χθες στη Βουλή. Συγκινητικός ήταν ο λόγος του Θοδωρή Δρίτσα, βουλευτή της Νέας Αριστεράς, από το βήμα της Ολομέλειας απευθυνόμενος προς τη «μάνα Θεανώ Φωτίου» της ευχήθηκε «κουράγιο». Ειλικρινή συλλυπητήρια.

Έρχεται δελτίο στα καύσιμα στην Ελλάδα;

Αρκετά ορατό είναι το ενδεχόμενο μετά το Πάσχα, να επιβληθεί για μία ακόμα φορά στην ελληνική ιστορία, δελτίο στα καύσιμα, όπως μου έλεγε στέλεχος της αγοράς καυσίμων με το οποίο μιλούσα. Σας θυμίζω ότι αντίστοιχη πρακτική είχε εφαρμοστεί στην Ελλάδα και το 1974, κατά τη μεγάλη πετρελαϊκή κρίση της εποχής. Εφόσον λοιπόν γίνει πράξη το δελτίο, αυτό σημαίνει ότι ο καθένας από εμάς θα έχει περιορισμό αναφορικά με την ποσότητα των καυσίμων που θα μπορεί να αγοράζει, επί παραδείγματι, σε εβδομαδιαία βάση. Επίσης, δεν πέρασαν λίγες μέρες από τη στιγμή που έγινε σχετική αναφορά περί δελτίου με σκοπό τη διατήρηση της επάρκειας των καυσίμων και σε επίπεδο Κομισιόν από τον αρμόδιο επίτροπο Ενέργειας, Νταν Γιόργκενσεν.

Στο τραπέζι πωλήσεις θυγατρικών στη Συνεταιριστική Χανίων

Σενάρια αξιοποίησης περιουσιακών στοιχείων, ακόμη και μέσω πώλησης ορισμένων θυγατρικών, φαίνεται πως επεξεργάζεται η διοίκηση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων, στο πλαίσιο των κινήσεων που καλείται να κάνει για τη σταδιακή αποκλιμάκωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Οι πληροφορίες μου αναφέρουν ότι στο εσωτερικό της τράπεζας εξετάζονται εναλλακτικές που θα μπορούσαν να ενισχύσουν τη συνολική εικόνα του ομίλου και να διευκολύνουν την προσαρμογή στις εποπτικές απαιτήσεις για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Το ενδιαφέρον εστιάζεται στις θυγατρικές που έχει αναπτύξει η τράπεζα τα τελευταία χρόνια, σχηματίζοντας ένα χαρτοφυλάκιο με παρουσία σε ετερόκλητους αλλά δυνητικά αξιοποιήσιμους τομείς. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται εταιρείες στον χώρο των ακινήτων, συμμετοχές στον κλάδο των εμφιαλωμένων νερών με τα σήματα Samaria και Λευκά Όρη, αλλά και η Prime Energy, που δραστηριοποιείται στον τομέα των φωτοβολταϊκών πάρκων. Στο ίδιο πακέτο περιουσιακών στοιχείων περιλαμβάνονται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, και δύο άδειες βιοαερίου.

Τι έκαναν οι Γάλλοι στο Βόλο

Το εργοστάσιο της γαλακτοβιομηχανίας SHM Hellas στο Βόλο δεν το ξέρουν πολλοί. Σίγουρα όμως θα ξέρετε τον γαλλικό πολυεθνικό κολοσσό, Lactalis. Μαθαίνω ότι πριν λίγες ώρες πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στελεχών της γαλλικής πολυεθνικής στο εργοστάσιο της SHM Hellas, το οποίο έχει περάσει στον έλεγχό του γαλλικού ομίλου από το 2018 με κύριο αντικείμενο την παραγωγή και εξαγωγή φέτας. Σας θυμίζω εδώ εργοστάσιο του Βόλου αποτελεί για τη Lactalis ένα κομβικό παραγωγικό σημείο στην Ελλάδα. Η μονάδα απασχολεί 157 εργαζομένους, κατέγραψε κύκλο εργασιών 90 εκατ. ευρώ το 2024 και έχει δεχθεί επενδύσεις που ξεπερνούν τα 22 εκατ. ευρώ, με έμφαση στην παραγωγή και εξαγωγή φέτας σε 19 χώρες. Από αυτά που έμαθα από τους καλούς μου πληροφοριοδότες, είναι ότι συζητήθηκαν τα επόμενα επενδυτικά σχέδια αλλά και το πρόγραμμα V.I.E της Business France, που δίνει την δυνατότητα ανταλλαγής στελεχών για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Στη συνάντηση ήταν παρόντες τόσο μέλη της διοίκησης της ελληνικής θυγατρικής, όσο και της γαλλικής μητρικής εταιρείας.

Ποια προϊόντα τροφοδοτούν τις ανατιμήσεις στα σούπερ μάρκετ

Ανοδικά κινείται ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ, με συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων να ασκούν τις μεγαλύτερες πιέσεις στο καταναλωτικό καλάθι και να επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Ενδεικτικά είναι τα στοιχεία για το φετινό Μάρτιο σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2025. Οι αριθμοί δείχνουν ότι οι σημαντικότερες αυξήσεις καταγράφονται σε βασικές κατηγορίες καθημερινής κατανάλωσης, γεγονός που αποτυπώνει τη συνεχιζόμενη ένταση στις τιμές τροφίμων. Τη μεγαλύτερη άνοδο εμφανίζουν τα ορεκτικά, τα αλίπαστα και άλλα συναφή είδη, με αύξηση 12,7%. Ακολουθούν τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά με άνοδο 10,45%, σε μια εξέλιξη που αγγίζει άμεσα το καθημερινό τραπέζι, καθώς πρόκειται για προϊόντα πρώτης ανάγκης με υψηλή συχνότητα αγοράς. Σημαντικές ανατιμήσεις καταγράφονται και στα φρέσκα κρέατα, όπου η αύξηση φτάνει το 9,89%, ενισχύοντας τις πιέσεις σε μία από τις πιο βασικές κατηγορίες δαπάνης για τα νοικοκυριά. Αυξημένες είναι οι τιμές και στα αλλαντικά, με άνοδο 5,73%, αλλά και στις βρεφικές και παιδικές τροφές, όπου η αύξηση διαμορφώνεται στο 5,71%, στοιχείο που αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα για τις οικογένειες με μικρά παιδιά.

Πώς το παγωτό έγινε προϊόν σούπερ μάρκετ

Πριν από μερικά χρόνια, εάν κάποιος μου έλεγε ότι θα έφτανε η στιγμή που τα σούπερ μάρκετ θα πουλάνε περισσότερα παγωτά από τα σημεία μικρής λιανικής, περίπτερα και σημεία ψιλικών, μάλλον θα γελούσα. Πλέον όμως ήρθε η στιγμή που αυτό συμβαίνει. Γιατί εκτός των άλλων τα σούπερ μάρκετ έχουν την δυνατότητα να «επιδοτούν» τις πωλήσεις παγωτών με καλύτερες τιμές σε σχέση με τα μικρά σημεία, ακόμα και εάν αυτό τα καθιστά ζημιογόνα από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Ωστόσο, αρκεί να τα έχουν στη γκάμα τους για να προσελκύουν καταναλωτές, να ψωνίζουν και άλλα προϊόντα. Και ιδιαίτερα σε τουριστικές περιοχές, όπου είναι και η «κρυφή» δύναμη των αλυσίδων κατά την εκτεταμένη πλέον τουριστική περίοδο. Με κάποιον τρόπο λοιπόν, από εκεί που κάποτε αγοράζαμε οικογενειακό παγωτό από τα σούπερ μάρκετ, σήμερα τα καταστήματά τους έχουν μετατραπεί και σε «παγωτατζίδικα».

Οι παρόντες στα αποκαλυπτήρια του Ωνάση

Τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος του Ωνάση στην Πλατεία Ολυμπιακής Αεροπορίας στο Ελληνικό, δίπλα στο Boeing 727, συγκέντρωσαν κόσμο. Αρκετό κόσμο. Ανάμεσά τους πολιτικοί και επιχειρηματίες. Και όπως λέει το ρεπορτάζ μου το ενδιαφέρον ήταν αρκετά μεγάλο. Ανάμεσά τους ήταν ο Τάκης Θεοδωρικάκος, ο Στυλιανός Σακαρέτσιος ως εκπρόσωπος του πρωθυπουργού, ο Παύλος Χρηστίδης από το ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Βρεττός από τη Νίκη, ο Χρήστος Θεοδωρόπουλος εκπροσωπώντας τον Νίκο Χαρδαλιά, η Αλεξάνδρα Πάλλη ως αντιπεριφερειάρχης προγραμμάτων ΕΣΠΑ, ο επιχειρηματίας και ιδιοκτήτης της αεροπορικής εταιρείας, Zela Aviaton, Ανδρέας Χριστοδουλίδης αλλά και ο διευθυντής του Ιδρύματος «Αλέξανδρος Ωνάσης», Δημήτρης Θεοδωρόπουλος.