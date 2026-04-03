Στρατηγική αντιμετώπισης της κρίσης

Καλημέρα σε όλους. Μια πολύ δύσκολη περίοδος αυτή για την κυβέρνηση μετά και τις νέες δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το κλίμα είναι όντως βαρύ για το κυβερνών κόμμα και αυτό αναγνωρίζεται και στο Μέγαρο Μαξίμου. Ως εκ τούτου διαμορφώνονται σχέδια δράσης και χαράσσεται στρατηγική αντιμετώπισης της κρίσης που είναι η μεγαλύτερη από την ημέρα που εξελέγη ο πρωθυπουργός το καλοκαίρι του 2019.

Οι αποφάσεις Μητσοτάκη

Θα σας πάω τώρα στο Μέγαρο Μαξίμου και θα σας δώσω την πλήρη εικόνα για το τι γίνεται στο εσωτερικό με τις συνεχείς συσκέψεις επί της διαχείρισης της κρίσης ΟΠΕΚΕΠΕ Νο 2 με τις νέες δικογραφίες. Έμαθα ότι δεν θα ληφθούν αποφάσεις εν θερμώ. Καλή πηγή μού είπε ότι ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι στη λογική «εγώ ο ίδιος θα αποφασίσω, αφού δω τις δικογραφίες». Άρα, θα γίνει ποινική αξιολόγηση των δικογραφιών και θα υπάρξουν αποφάσεις όχι συνολικά, αλλά για κάθε περίπτωση ξεχωριστά.

Όλα ξεκίνησαν από εμάς

Το ενδιαφέρον είναι η επιχειρηματολογία του Μεγάρου Μαξίμου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τι λένε ανώτερες κυβερνητικές πηγές; Μα, ότι όλα αποκαλύπτονται διότι λειτουργεί το Κράτος επί πρωθυπουργίας Κυριάκου Μητσοτάκη. Μάλιστα επικαλούνται τη λειτουργία της Οικονομικής Αστυνομίας και πως όλα αυτά γίνονται και δεν κρύβονται όπως το παρελθόν, διότι υπάρχει Κράτος. Τώρα εάν αυτό το επιχείρημα θα πιάσει θα φανεί στην πορεία και ειδικά στις πρώτες μετρήσεις. Πάντως οι πηγές μου επιμένουν ότι όλα τα ονόματα που αναφέρονται δεν έχουν τον ίδιο βαθμό εμπλοκής και μένει να φανεί από το διαβιβαστικό τι ακριβώς σημειώνεται και γιατί κατηγορούνται.

Ανασχηματισμός

UPDATE: Οι εξελίξεις πρόλαβαν όλες τις πληροφορίες των προηγούμενων ωρών. Η Κυβέρνηση τελικά προχώρησε σε ανασχηματισμό. Προηγήθηκαν οι παραιτήσεις των Κώστα Τσιάρα, Γιάννη Κεφαλογιάννη, Δημήτρη Βαρτζόπουλο. Μεγάλος ανασχηματισμός δεν έγινε και απλά υπήρξαν αντικαταστάσεις. Μετά από απόφαση του πρωθυπουργού ανακοινώθηκαν αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Έτσι, υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναλαμβάνει ο Μαργαρίτης Σχοινάς με υφυπουργούς τον Μακάριο Λαζαρίδη και τον Γιάννη Ανδριανό. Υπουργός Πολιτικής Προστασίας θα είναι ο Ευάγγελος Τουρνάς, με υφυπουργό τον Κώστα Κατσαφάδο. Στο υπουργείο Υγείας, οι αρμοδιότητες του υφυπουργού Βαρτζόπουλου θα κατανεμηθούν στο υπουργείο. Η ορκωμοσία των νέων υπουργών θα γίνει αύριο Σάββατο στις 11 το πρωί. Παραιτήθηκε από τη θέση του Γραμματέα του κόμματος ο Κώστας Σκρέκας ενώ παραιτήθηκε και ο Νότης Μηταράκης από εκπρόσωπος Τύπου.

Ο χρόνος των εκλογών

Και επειδή σε αυτό το περιβάλλον και χθες ήταν κεντρικό θέμα συζήτησης στα πηγαδάκια των βουλευτών και τις συζητήσεις υπουργών και υφυπουργών εάν θα γίνουν ή όχι εκλογές, έχω νέες, φρέσκες, πληροφορίες. Τίποτα δεν μπορεί κανείς να αποκλείσει, ανεξάρτητα από όσα λέγονται. Υπάρχει όμως ένα ισχυρό επιχείρημα πλέον: σε αυτό το περιβάλλον που θα βγαίνουν διάφορες στιχομυθίες και διάλογοι από τις δικογραφίες, δεν είναι λογικό και υπέρ της ΝΔ να στηθούν κάλπες. Άρα, οι εκλογές δεν είναι σε πρώτο πλάνο, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι θα φθάσει η ΝΔ το καλοκαίρι του 2027. Και αυτό διότι, όπως μου είπε πολύ έμπειρος υπουργός, πλέον οι κάλπες έρχονται πιο κοντά, αλλά δεν τις βλέπει σύντομα. Και αυτό παρά το γεγονός ότι ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, είπε χθες στη Βουλή ότι ενίοτε τα αιτήματα γίνονται αποδεκτά, όταν ζήτησε πρόωρες εκλογές ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Πίεση για να στηθούν κάλπες

Θέλω να σας ενημερώσω, πάντως, ότι στο μυαλό του ο πρωθυπουργός είχε καρφιτσώσει τις εκλογές για το 2027. Το σκεπτικό του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν ξεκάθαρο και βασιζόταν στην απόλυτη κυριαρχία που καταγράφουν οι κρυφές και φανερές δημοσκοπήσεις. Με τη Νέα Δημοκρατία να παίρνει ξανά την «ανηφόρα» στις μετρήσεις και την αντιπολίτευση να μην έχει βρει τρόπο να τον απειλήσει. Με συνέπεια ο πρωθυπουργός να μην βιάζεται και δικαίως. Μαθαίνω όμως ότι από συνεργάτες του έχει ρίξει στο τραπέζι την άμεση προσφυγή στις κάλπες μετά και τη δεύτερη δικογραφία που αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Θα μάθουμε άμεσα αν το «τολμήστε» του αντιπροέδρου της κυβέρνησης ήταν μια απλή μπλόφα για να εκτεθεί το ΠΑΣΟΚ, η το «προπέτασμα καπνού» για πρόωρες εκλογές.

Το τέλος του Καραμανλή;

Η δεύτερη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ όμως φέρνει και πάλι στην επικαιρότητα, και μάλιστα ως αρνητικό πρωταγωνιστή, τον Κώστα Καραμανλή του Αχιλλέα. Ο πρώην υπουργός που έχει βρεθεί στο στόχαστρο και για την υπόθεση των Τεμπών αναφέρεται και στη δεύτερη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό λέει πολλά για τον γόνο της γνωστής οικογενείας που έχει το οικόσημο της κεντροδεξιάς παράταξης στην Ελλάδα που φαίνεται πως δεν θα έχει πολιτικό μέλλον. Λογικά, όπως έλεγαν τουλάχιστον τέσσερις υπουργοί με τους οποίους μίλησα χθες, δεν πρέπει να είναι στα ψηφοδέλτια της ΝΔ στις προσεχείς εκλογές. Θα σημάνει το τέλος του; Ίσως ναι, αν και μένει να φανεί πώς θα τον διαχειριστεί το Μέγαρο Μαξίμου, καθώς δεν είναι απλή περίπτωση. Το ενδιαφέρον είναι ότι στον νομό Σερρών, που εκλέγεται ο Κ. Καραμανλής, εμπλέκονται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ όλοι οι βουλευτές που εξελέγησαν από το 2019.

Πήρε φόρα και ο Σαμαράς και η κίνηση Τσίπρα

Και μέσα σε αυτό το σκηνικό, μετά και την κίνηση της Μαρίας Καρυστιανού να ανακοινώσει το νέο κόμμα, εμφανίστηκε και ο Αντώνης Σαμαράς, πήρε τον λόγο χθες στη Βουλή και επιτέθηκε με σφοδρότητα στη ΝΔ που κανένας βουλευτής της δεν τον χειροκρότησε όπως ήταν αναμενόμενο. Όμως ο Μεσσήνιος πρώην πρωθυπουργός έδειξε ότι και αυτός κάνει ένα ακόμα βήμα πιο μπροστά, αν και είναι άγνωστο εάν θα κάνει κόμμα ή όχι, κάτι που έκανε πιο σαφές όμως χθες βράδυ στον ΑΝΤ1 ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στον Νίκο Χατζηνικολάου στην εκπομπή του, «Ενώπιος Ενωπίω».

Για προβατίνα και Τσίπρα

Η αλήθεια είναι πως σε παραδοσιακές ταβέρνες, οι τηλεοράσεις όταν είναι ανοιχτές είναι «συντονισμένες» συνήθως σε κάποιο εγχώριο ντέρμπι ποδοσφαίρου ή σε ευρωπαϊκές βραδιές Champions League. Το να βλέπεις όμως μια ολόκληρη παρέα από αυτοδιοικητικούς να παρατάνε το ποδόσφαιρο για χάρη μιας πολιτικής συνέντευξης είναι από μόνο του το απόλυτο παραπολιτικό highlight. Αναφέρομαι στο ραντεβού που δόθηκε χθες σε γνωστή ταβέρνα της Σταμάτας από βουλευτή που θα μετακινηθεί στον νέο πολιτικό φορέα του Αλέξη Τσίπρα, για να παρακολουθήσουν τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στον Νίκο Χατζηνικολάου. Όπως με ενημέρωσε άνθρωπος που ήταν στο τραπέζι, τιμήθηκε δεόντως η προβατίνα, που από ό,τι φάνηκε ήταν το καλύτερο «καύσιμο» για τις συμμαχίες που κυοφορούνται ενόψει των εξελίξεων στην Κεντροαριστερά.

Ο οξύς Ανδρουλάκης και η ενότητα

Και επειδή αναφέρθηκα στην ομιλία του Αντώνη Σαμαρά, να σταθώ και στα όσα είπε και ο Ν. Ανδρουλάκης στη Βουλή. Ήταν η πρώτη φορά που ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ήταν τόσο οξύς και μάλιστα έθεσε και θέμα εκλογών. Για το ζήτημα αυτό δεν υπάρχει διαφωνία στο εσωτερικό και έμαθα πως καταγράφεται ομοφωνία στην κίνηση αυτή. Γι’ αυτό και το ΠΑΣΟΚ που είναι σε εκλογική ετοιμότητα, δεν πρόκειται να καταθέσει πρόταση μομφής, αλλά θα ανεβάζει τους τόνους στη λογική των επιχειρημάτων του Ν. Ανδρουλάκη περί παρακράτους που το είπε 3-4 φορές χθες και κυβέρνησης υποδίκων.

Πίσω από τις κλειστές πόρτες

Αμέσως μετά την άκρως αιχμηρή ομιλία του στη Βουλή, ο Νίκος Ανδρουλάκης κατευθύνθηκε χθες το μεσημέρι στην αίθουσα όπου ξεκίνησε η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, κεκλεισμένων των θυρών. Μάλιστα, όταν μπήκε, αρκετοί σηκώθηκαν από τη θέση τους, ενώ δεν έλειψαν και τα συγχαρητήρια για τον δυναμισμό του στο κοινοβούλιο και την επιχειρηματολογία του κατά της κυβέρνησης. Τώρα, τι αποφασίστηκε; Κλιμάκωση της επίθεσης στην κυβέρνηση και επιμονή στο αίτημα για πρόωρες εκλογές, εν αναμονή των δικογραφιών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα σχηματοποιήσουν την πράσινη πρόταση για προανακριτική επιτροπή. Αρκετή συζήτηση έγινε και για την υπόθεση των υποκλοπών σημειώνοντας ότι θα υπάρξουν και άλλες εξελίξεις – κινήσεις που θα εκθέτουν το Μέγαρο Μαξίμου, ενώ στο τραπέζι έπεσε και η πρόταση μομφής, με τον πρόεδρο Ανδρουλάκη να λέει: «Δεν πρόκειται να κάνουμε αυτό το δώρο στην κυβέρνηση, να συσπειρώσουμε δηλαδή τη ΝΔ και μάλιστα τώρα που σπάει το απόστημα».

Το σπριντ του βουλευτή Γιαννακούρα

Όλη η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ, ή σχεδόν όλη για να είμαι ακριβής, ήταν στην ομιλία του Ανδρουλάκη χθες στη Βουλή όπου ζήτησε εκλογές μετά τις εξελίξεις στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την υπόθεση των υποκλοπών. Βέβαια ένας βουλευτής ο οποίος ήταν στη Βουλή παραλίγο να έχανε την ομιλία του προέδρου του, αφού την ώρα που ανέβηκε στο βήμα ο Νίκος Ανδρουλάκης αυτός ήταν στο παραδοσιακό σημείο της Βουλής, όπου αγοράζεις εφημερίδες και καραμέλες. Αναφέρομαι στον «Βενιαμίν» της ομάδας, όχι σε ηλικία αλλά σε κοινοβουλευτική θητεία, Βαγγέλη Γιαννακούρα, ο οποίος φαίνεται πως ακόμη ανακαλύπτει τις μικρές ιεροτελεστίες του Μεγάρου. Ο βουλευτής της Αρκαδίας, για καλή του τύχη, εκείνη την ώρα πέρασε μπροστά του συνεργάτης του κόμματος ο οποίος τον ενημέρωσε ότι ανέβηκε στο βήμα ο πρόεδρος. Ο Γιαννακούρας ξαφνιάστηκε και εγκαταλείποντας το «περίπτερο» του Μεγάρου, ξεκίνησε ένα γρήγορο σπριντ προς την Ολομέλεια. Και όπως μου είπε άνθρωπος που έχει φάει με το κουτάλι τις ομιλίες πολιτικών αρχηγών, «στην πολιτική, η ενημέρωση από τα πηγαδάκια είναι χρυσός, αλλά ο συγχρονισμός με τον εκάστοτε πρόεδρο είναι επιβίωση».

Η ηθοποιός, Βασιλική Δαλίσκα, με την Καρυστιανού

Την προηγούμενη εβδομάδα έγραφα ότι η Μαρία Καρυστιανού δεν αστειεύεται και προχωράει ακάθεκτη με τα ψηφοδέλτια, την ώρα που πολλοί πίστευαν ότι δεν θα κάνει το βήμα στην πολιτική κεντρική σκηνή. Είδατε ότι ανακοίνωσε μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το ξεκίνημα για το κόμμα της και μέχρι και σήμερα είχε φτάσει τα 20.000 likes. Δεν τα λες και λίγα σε έναν υπό διαμόρφωση πολιτικό φορέα. Αυτό είχε συνέπεια να δούμε και ποιοι θα την ακολουθήσουν στο εγχείρημά της, όπως η ηθοποιός Βασιλική Δαλίσκα, η οποία με μία ανάρτησή της αναφέρει ότι αποδέχεται την πρόταση της Μαρίας Καρυστιανού να συμμετάσχει στο Κίνημα πολιτών ως υποψήφια.

Το καμπανάκι του Κόμαρεκ

Το 2013, η Allwyn μπήκε στον ΟΠΑΠ όταν η Ελλάδα ήταν η τελευταία επιλογή κάθε επενδυτή. Σήμερα, ο ιδρυτής της, Κάρελ Κόμαρεκ, χτύπησε ο ίδιος το καμπανάκι στο Χρηματιστήριο Αθηνών, για την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών, ενός ομίλου κεφαλαιοποίησης 11 δισ. ευρώ, που μετά τη συνένωση με τον ΟΠΑΠ αποτελεί τον δεύτερο μεγαλύτερο εισηγμένο όμιλο λοταριών και τυχερών παιχνιδιών διεθνώς. Το timing δεν είναι τυχαίο. Έρχεται λίγο μετά την ανακοίνωση της MSCI για επαναταξινόμηση της ελληνικής αγοράς στις ανεπτυγμένες. Ο ίδιος ο Κόμαρεκ το είπε καθαρά: «Ανοίγουμε ένα νέο κεφάλαιο γεμάτο αυτοπεποίθηση, ορμή και απεριόριστες δυνατότητες».

Grand Μασούτης και 113 διαμερίσματα

Στα πρότυπα μεγάλων αλυσίδων του εξωτερικού, αλλά και εταιρειών του κατασκευαστικού κλάδου στην Ελλάδα, κινείται ο Μασούτης με το νέο project στις Τρεις Γέφυρες, συνδυάζοντας λιανεμπόριο και κατοικία σε μία ενιαία ανάπτυξη. Η επένδυση αφορά τη δημιουργία ενός ακόμα Grand Μασούτης στην Αττική, τα εγκαίνια του οποίου πραγματοποιούνται σήμερα το πρωί, ενώ πάνω από το κατάστημα αναπτύσσονται δύο εννεαώροφες πολυκατοικίες με συνολικά 113 διαμερίσματα. Το project υλοποιείται σε οικόπεδο που απέκτησε η αλυσίδα πριν από τρία χρόνια. Η συνολική επιφάνεια του οικοπέδου ανέρχεται πλέον στα 6.000 τ.μ., με το συνολικό κόστος της επένδυσης να διαμορφώνεται στα 35 εκατ. ευρώ. Η συνολική επιφάνεια των κτισμάτων φτάνει τα 16.000 τ.μ. Από αυτά, τα 1.500 τ.μ. αφορούν το Grand Μασούτης, τα 500 τ.μ. αποθήκη και τα 14.000 τ.μ. τα διαμερίσματα. Στο σχέδιο περιλαμβάνονται ακόμα 64 υπόγειες θέσεις στάθμευσης για τους ενοίκους, καθώς και 122 υπαίθριες θέσεις για την εξυπηρέτηση του καταστήματος. Οι τιμές θα διαμορφώνονται ανάλογα με τον όροφο, ξεκινώντας από τα 4.200 ευρώ ανά τ.μ. για τον πρώτο όροφο και φτάνοντας έως τα 6.700 ευρώ ανά τ.μ. για τον ένατο. Τα διαμερίσματα θα έχουν επιφάνειες από 40 έως 100 τ.μ., με το project να στοχεύει σε ένα ευρύ φάσμα αγοραστών, σε μια περιοχή της Αττικής όπου οι μεικτές αναπτύξεις κερδίζουν σταδιακά έδαφος.

Πότε ολοκληρώνεται η εξαγορά της Κρητικός

Με λιγότερες «θυσίες» καταστημάτων από όσες αρχικά προεξοφλούσε η αγορά φαίνεται ότι προχωρά η εξαγορά της Κρητικός από τη Μασούτης, με το ενδιαφέρον πλέον να στρέφεται στο τελικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της συμφωνίας. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι τα σημεία πώλησης που θα αποκοπούν από το κοινό δίκτυο δεν θα ξεπεράσουν τα 30 με 35, αριθμός αισθητά χαμηλότερος από τις πρώτες εκτιμήσεις. Οι περισσότερες παρεμβάσεις αναμένονται σε περιοχές με περιορισμένο γεωγραφικό εκτόπισμα, όπου παρατηρείται η μεγαλύτερη επικάλυψη παρουσίας των δύο αλυσίδων και άρα εντονότερο ενδιαφέρον από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Από τη στιγμή που θα δοθεί η έγκριση, οι δύο πλευρές θα έχουν στη διάθεσή τους δύο μήνες για να κλείσουν όλες τις εκκρεμότητες και να περάσουν στο επόμενο στάδιο. Αυτό μεταφράζεται πρακτικά σε ολοκλήρωση της συναλλαγής την 1η Ιουνίου, ημερομηνία που θεωρείται πλέον το βασικό ορόσημο για τη νέα σελίδα του ομίλου. Με τη συμφωνία, η Μασούτης ενισχύει αποφασιστικά την παρουσία της στην Αττική, εξισορροπώντας το αποτύπωμά της με τη Θεσσαλονίκη και αποκτώντας πλέον σαφώς πιο πανελλαδικά χαρακτηριστικά.

Είχε δίκιο ο Θεοδωρικάκος

Εκ του αποτελέσματος τελικά αποδεικνύεται ότι είχε δίκιο ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, που νομοθέτησε τη νέα Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς. Η νέα Αρχή με ενιαία δομή, εφοδιασμένη με το «όπλο» του πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους από το υπουργείο Ανάπτυξης, όχι μόνο άρχισε το σαφάρι ελέγχων αλλά «έριξε» και τα πρώτα πρόστιμα σε πρατήρια βενζίνης σε Αττική και Ρόδο. Μαθαίνω μάλιστα ότι οι έλεγχοι συνεχίζονται σε καθημερινό επίπεδο, στοιχείο που με βεβαιότητα θα οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι θα υπάρξει καινούρια επιβολή προστίμων, εφόσον διαπιστωθούν νέες παρατυπίες

Η επίσκεψη Σκρέκα σε εταιρεία ιχνηλάτησης τροφίμων

Μαθαίνω ότι ο πρώην υπουργός και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Σκρέκας, μαζί με στέλεχος από το πρωθυπουργικό γραφείο, βρέθηκαν στα γραφεία εταιρείας, η οποία έχει αναπτύξει πρωτότυπο λογισμικό για την ιχνηλάτηση της προέλευσης των τροφίμων. Οι άνθρωποι που μου μεταφέρουν την πληροφορία λένε ότι η κυβέρνηση έχει ενδιαφέρον να δημιουργήσει ένα πλέγμα ιχνηλάτησης με τεχνολογικό εργαλείο, όπως η συγκεκριμένη, ονόματι Modus DCS, η οποία διασυνδέει σε πραγματικό χρόνο πληροφορίες που προέρχονται από προϊόντα μεγάλης κλίμακας όπως φρούτα, κηπευτικά, τυριά, αλλαντικά, γαλακτοκομικά, κρασιά, κ.ά.

Πρεμιέρα για την πλατφόρμα USSPS στα Ναυπηγεία Σαλαμίνας

Σε μία συμβολική αλλά σημαντική κίνηση προχωρούν στις 30 Απριλίου, όπως με πληροφόρησαν, τα Ναυπηγεία της Σαλαμίνας, με την ονοματοδοσία της πλατφόρμας USSPS. Η USSPS δεν είναι μια συμβατική θαλάσσια πλατφόρμα, αλλά ένα νέο σύστημα επιτήρησης που αναπτύσσει η ελληνική εταιρεία ETME σε συνεργασία με ευρωπαϊκούς αμυντικούς φορείς. Πρόκειται για μη επανδρωμένη ημισταθερή πλωτή πλατφόρμα θαλάσσιας επιτήρησης, η οποία εντάσσεται σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα αμυντικής και τεχνολογικής συνεργασίας. Η πλατφόρμα κατασκευάζεται στα Ναυπηγεία Σαλαμίνας, με την ETME να έχει ανακοινώσει ότι το έργο περνά στη φάση υλοποίησης σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων του υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Τεχνικός συντονιστής του προγράμματος είναι η γαλλική Naval Group, με την οποία τα Ναυπηγεία συνεργάζονται για την κατασκευή των φρεγατών. Το project χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ελλάδα και την Κύπρο, στοιχείο που αναδεικνύει και τη βαρύτητά του σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στην πράξη, η εν λόγω πλατφόρμα προορίζεται να λειτουργήσει ως μια πλωτή υποδομή επιτήρησης στη θάλασσα, φέροντας τεχνολογίες που συνδέονται με την παρακολούθηση θαλάσσιων περιοχών και κρίσιμων διαδρομών.

Προχωρά η αδειοδότηση για το σχολείο CGS στο Ελληνικό

Σε τροχιά ωρίμανσης μπαίνει το σχέδιο για τη δημιουργία του νέου σχολικού συγκροτήματος των Εκπαιδευτηρίων Κωστέα-Γείτονα στο Ελληνικό, καθώς οι διαδικασίες αδειοδότησης φαίνεται να προχωρούν με σταθερό ρυθμό. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μου, το project έχει ήδη εξασφαλίσει την προέγκριση της οικοδομικής άδειας, ένα βήμα που θεωρείται κρίσιμο, καθώς ανοίγει τον δρόμο για την τελική αδειοδότηση και, στη συνέχεια, για την έναρξη των εργασιών. Την ίδια στιγμή, οι εμπλεκόμενοι στην επένδυση κινούνται για να κλειδώσουν και το εταιρικό σχήμα που θα «τρέξει» το εγχείρημα. Στο πλαίσιο αυτό, όπως σας είπα ήδη μέσα από τη στήλη πριν από λίγες μέρες, η Inspired Group, μαζί με τα αδέλφια Χρήστο και Ζωή Γείτονα, προχώρησαν στη σύσταση της εταιρείας ειδικού σκοπού Ellinikon International School, μέσω της οποίας θα αναπτυχθεί το νέο διεθνές σχολείο μέσα στον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού. Ο σχεδιασμός συνδέεται άμεσα με τις ανάγκες της νέας οικιστικής ανάπτυξης στην περιοχή, όπου διαμορφώνεται το μοντέλο της λεγόμενης «πόλης των 15 λεπτών».

Ο Αντετοκούνμπο στους πιο ακριβοπληρωμένους αθλητές όλων των εποχών

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο συγκαταλέγεται στη λίστα του διεθνούς αθλητικού μέσου για το επιχειρείν στον αθλητισμό, Sportico, με τους πιο ακριβοπληρωμένους αθλητές παγκοσμίως, αποτελώντας τη μοναδική ελληνική παρουσία στην κατάταξη. Ο Έλληνας σούπερ σταρ του NBA τοποθετείται στην 43η θέση, με τις συνολικές απολαβές του να διαμορφώνονται στα 615 εκατ. ευρώ. Η παρουσία του στη συγκεκριμένη λίστα αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία, αν ληφθεί υπόψη ότι πρόκειται για μία κατάταξη όπου κυριαρχούν ορισμένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του παγκόσμιου αθλητισμού (στην πρώτη θέση ο Μάικλ Τζόρνταν), ενώ ο Έλληνας αθλητής των Μπακς, περιλαμβάνεται και στους λίγους εν ενεργεία αθλητές που βρίσκονται σε αυτό το επίπεδο συνολικών εσόδων.

Πρωταθλήτρια του βόλεϊ, CEO της Αναπτυξιακής Τράπεζας

Κάτι που δεν ήξερα έμαθα πριν από λίγες ώρες και ομολογουμένως εξεπλάγην. Η είδηση είναι ότι στην πρότερη νιότη της η διευθύνουσα σύμβουλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων, Αντιγόνη Λυμπεροπούλου, έκανε κάποτε πρωταθλητισμό με τα χρώματα του Ολυμπιακού. Ωστόσο στην πορεία την κέρδισε ο κόσμος των επιχειρήσεων, έχοντας συμβάλει καθοριστικά στην προσέλκυση και διάθεση κεφαλαίων στο επιχειρηματικό οικοσύστημα και ειδικά στην ανάπτυξη επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Ωστόσο η ίδια φρόντισε να θυμηθεί τη διάστασή της ως πρωταθλήτρια σε συνέδριο που έγινε χθες το μεσημέρι στο Ζάππειο, θυμούμενη με συγκίνηση τις εποχές εκείνες.