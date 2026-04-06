BEAST

Τα βλέμματα στην παρέμβαση Μητσοτάκη

Καλημέρα και καλή Μεγάλη Εβδομάδα. Την ηρεμία αυτών των ημερών αναζητά η κυβέρνηση που ανεβαίνει έναν Γολγοθά με την υπόθεση των νέων δικογραφιών του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην καθιερωμένη κυριακάτικη ανασκόπησή του στο Facebook, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λίγο μετά τον μίνι ανασχηματισμό της κυβέρνησης, στη σκιά του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, έκανε λόγο για έναν «άρρωστο» οργανισμό, που έχει πλέον απορροφηθεί από την ΑΑΔΕ. Το ενδιαφέρον είναι τώρα στη σημερινή παρέμβαση του πρωθυπουργού για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που θα δώσει και το στίγμα της επόμενης περιόδου. Η κίνηση αυτή αποφασίστηκε το Σάββατο μετά την ορκωμοσία των νέων μελών της κυβέρνησης, καθώς δεν θα γινόταν υπουργικό συμβούλιο για το οποίο αποφασίστηκε συνεδρίαση στο τέλος του μήνα.

Η διαχείριση του Μαξίμου

Καλή πηγή μού είπε ότι ένα από τα πολλά προβλήματα που είχε να διαχειριστεί το πρωθυπουργικό επιτελείο και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν και το πώς θα περιβάλλουν με προστασία εκείνους τους υπουργούς και βουλευτές για τους οποίους θεωρούν ότι κακώς βρίσκονται στη συγκεκριμένη δικογραφία. Έμαθα λοιπόν ότι δόθηκαν σε κάποιους διαβεβαιώσεις ότι πολύ σύντομα θα καταγραφεί δημοσίως μία υπερασπιστική γραμμή για εκείνους, διαχωρίζοντάς τους από τους υπόλοιπους που έχουν είτε βαριά εμπλοκή είτε σοβαρό πλημμέλημα. Θα φανεί αν θα γίνει και πώς.

Τι συμβαίνει με την Προανακριτική

Για να συσταθεί Προκαταρκτική (ή Προανακριτική) Επιτροπή, όπως συζητείται, χρειάζονται 30 υπογραφές βουλευτών. Τότε θα εισαχθεί στην Ολομέλεια όπου συζητείται και στο τέλος γίνεται μυστική ψηφοφορία με κάλπες. Αν εγκριθεί η πρόταση για σύσταση της επιτροπής, τότε είτε θα ακολουθηθεί το μοντέλο Τριαντόπουλου με διαδικασίες εξπρές, είτε οι συνεδριάσεις θα γίνουν κανονικά και θα καταλήξει σε πόρισμα στην Ολομέλεια. Και πάλι, για τη λήψη απόφασης θα στηθούν κάλπες για να αποφασιστεί η συγκρότηση ή μη του Δικαστικού Συμβουλίου. Η σύνθεση του Δικαστικού Συμβουλίου προκύπτει μετά από κλήρωση στην Ολομέλεια μεταξύ μελών του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας. Τότε γίνονται όλες οι ανακριτικές πράξεις και η συλλογή εγγράφων, ώστε να συγκληθεί το ειδικό δικαστήριο.

Μετά το Πάσχα

Όσον αφορά τους βουλευτές τα πράγματα είναι διαφορετικά. Από την περασμένη Παρασκευή το βράδυ οι εμπλεκόμενοι βουλευτές, 11 στο σύνολό τους, είχαν λάβει γνώση της δικογραφίας στα σημεία που τους αφορά. Την επόμενη μέρα τα μέλη της Επιτροπής Δεοντολογίας πήγαν να λάβουν αντίτυπο για να διαβάσουν τη δικογραφία. Τη Μεγάλη Τρίτη αναμένεται να συνεδριάσει η Επιτροπή. Άρα αύριο οι εμπλεκόμενοι βουλευτές θα μπορούν να είναι παρόντες, ενώ ενδεχομένως να ζητηθούν και εξηγήσεις από τους ίδιους. Την άρση ή μη της ασυλίας τους θα αποφασίσει μετά το Πάσχα η Ολομέλεια με ονομαστική ψηφοφορία. Σε περίπτωση άρσης ασυλίας τους, τότε κινείται κανονικά η ποινική διαδικασία. Να σημειώσω ότι οι κινήσεις της Επιτροπής Δεοντολογίας είναι ταχύτατες, καθώς με δεδομένο ότι η δικογραφία αφορά αδικήματα που έχουν τελεστεί το 2021 υπάρχει κίνδυνος παραγραφής λόγω πενταετίας.

Η απόφαση Μητσοτάκη

Να σας δώσω λίγο παρασκήνιο για τις κινήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο πρωθυπουργός έμαθα είχε πάρει από την Πέμπτη τις αποφάσεις του, αντιλαμβανόμενος ότι δεν μπορούν να διασωθούν οι τρεις υπουργοί που περιλαμβάνονταν στη δικογραφία, δηλαδή ο Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο Κώστας Τσιάρας και ο Δημήτρης Βαρτζόπουλος. Επίσης, η μπάλα πήρε τον Χρήστο Κέλλα που αναφερόταν στην πρώτη δικογραφία και σχεδόν βέβαια θα περιλαμβάνεται στην τρίτη που επίκειται σε μερικούς μήνες. Κάπως έτσι επιστρατεύτηκαν, πέραν του Μαργαρίτη Σχοινά, ο Ευάγγελος Τουρνάς που επιστρέφει στην Πολιτική Προστασία και ο Μακάριος Λαζαρίδης που υπουργοποιείται για πρώτη φορά, ενώ κενή έμεινε η θέση Βαρτζόπουλου στο υπουργείο Υγείας.

Στοχευμένες παρεμβάσεις, όχι εκλογές

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνοντας γρήγορες κινήσεις και ενώ πορεύεται σε συμπληγάδες, καθώς η υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ πιέζει σε δόσεις την κυβέρνηση, έσπευσε να στείλει ορισμένα ξεκάθαρα μηνύματα. Αρχικά, δεν πίστευε εδώ και καιρό στην ανάγκη ενός ευρύτερου ανασχηματισμού και το έδειξε κάνοντας μόνο σημειακές αλλαγές, με ελάχιστη αξιοποίηση του «πάγκου» της ΝΔ. Κάτι που δεν χαροποίησε τους αναμένοντες γαλάζιους βουλευτές και αυτό το άκουσα από τουλάχιστον έξι με τους οποίους μίλησα. Επίσης ξεκαθαρίζει σε όλους τους τόνους ότι δεν πρόκειται να υποκύψει στις εισηγήσεις περί πρόωρων εκλογών σε ένα ταραγμένο περιβάλλον. Δεν είναι μόνο ο ΟΠΕΚΕΠΕ που ναρκοθετεί το σκηνικό, αλλά και η παγκόσμια αβεβαιότητα λόγω του πολέμου που παρατείνεται και προοιωνίζεται μια σειρά αρνητικών εξελίξεων για την οικονομία.

Η έξοδος Καραμανλή

Με βάση τη δικογραφία εμπλέκονται με δυνητικά κακουργηματικές πράξεις ή βουλευτής Τρικάλων, Κατερίνα Παπακώστα, και ο πρώην υπουργός, Κώστας Καραμανλής, συνεργάτης του οποίου φέρεται να μιλά με συνεργάτη του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπήλιου Λιβανού, ζητώντας μεσολάβηση για να πληρωθούν παραγωγοί βιολογικών προϊόντων στις Σέρρες. Η θέση των δύο βουλευτών είναι εξαιρετικά δύσκολη, με πρώτη την περίπτωση της Κ. Παπακώστα. Ομοίως δύσκολη θεωρείται η περίπτωση του πρώην γραμματέα της ΝΔ, Κώστα Σκρέκα, ο οποίος ελέγχεται για πλημμέλημα και παρέδωσε καθήκοντα στον στενό συνεργάτη του Κυριάκου Μητσοτάκη, Στέλιο Κονταδάκη, μέχρι να εκλεγεί νέος γραμματέας του κόμματος μετά το συνέδριο. Ήταν εξαρχής δεδομένο πως Παπακώστα και Καραμανλής δεν θα ήταν στα ψηφοδέλτια της ΝΔ το 2027. Για τον Κ. Καραμανλή που ανακοίνωσε ο ίδιος πως δεν θα είναι υποψήφιος έγιναν πολλές παρασκηνιακές διαβουλεύσεις. Τελικά του δόθηκε το δικαίωμα να πει ο ίδιος ότι δεν θα είναι υποψήφιος και όχι να ανακοινωθεί από τη ΝΔ, αν και δεν θα παραιτηθεί έως τις εκλογές όπως θέλουν πολλοί συνάδελφοί του.

Η ΝΔ και η Προανακριτική

Πάντως με τα παρόντα δεδομένα φαντάζει δύσκολο, όπως μου είπε κεντρικός υπουργός, η ΝΔ να μην συναινέσει σε Προανακριτική Επιτροπή για τους πρώην υπουργούς, Σπήλιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή, που περιλαμβάνονται στην υπουργική δικογραφία. Κατά πάσα πιθανότητα αυτό θα σημαίνει ενεργοποίηση του μοντέλου της Προανακριτικής με διαδικασίες εξπρές, προκειμένου η περίπτωσή τους να αξιολογηθεί εν συνεχεία από Δικαστικό Συμβούλιο, όπως έγινε στις περιπτώσεις Καραμανλή και Τριαντόπουλου για τα Τέμπη.

Τα μηνύματα Μητσοτάκη με τις αλλαγές

Πάμε λίγο στις αλλαγές που έγιναν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέδειξε άμεσα αντανακλαστικά: δεν περίμενε την κατά περίπτωση εξέταση της πιθανής εμπλοκής των πολιτικών προσώπων που αναφέρονται στη δικογραφία, αλλά προχώρησε σε αντικαταστάσεις. Έτσι, εκτός κυβέρνησης έμειναν οι Γιάννης Κεφαλογιάννης, Κώστας Τσιάρας και Δημήτρης Βαρτζόπουλος. Δεύτερον, με τους αντικαταστάτες τους, διεμήνυσε ότι οι κινήσεις δεν προοιωνίζονται εκλογικό αιφνιδιασμό.

Η επιλογή Σχοινά και η επιστροφή Τουρνά

Ο Μαργαρίτης Σχοινάς έχοντας διατελέσει αντιπρόεδρος της Κομισιόν, έχει την πολιτική και τεχνοκρατική εμπειρία αλλά και στέλνει το μήνυμα «ευρωπαϊκού αέρα», στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης που καλείται πλέον να υλοποιήσει την μετάβαση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, αναλαμβάνει επικεφαλής ο έμπειρος Βαγγέλης Τουρνάς, ο οποίος διαθέτει βαθιά επιχειρησιακή γνώση και ήταν πρόσωπο – κλειδί στην αναβάθμιση των δυνατοτήτων της Πολιτικής Προστασίας, τα προηγούμενα χρόνια. Ο Ευάγγελος Τουρνάς, ξέρει το Πολιτικής Προστασίας απ’ έξω κι ανακατωτά καθώς έχει διατελέσει υφυπουργός από το 2021 έως το 2023, ορίστηκε υπηρεσιακός υπουργός στο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στην κυβέρνηση του Ιωάννη Σαρμά προ των εκλογών και επανήλθε στη θέση του Υφυπουργού στην Κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη 2023. Η επιλογή, τέλος, του Μακάριου Λαζαρίδη, σηματοδοτεί την αξιοποίηση ενός δραστήριου, κοινοβουλευτικά, στελέχους της κυβερνώσας παράταξης.

Μιλάνε για εκλογές

Πάντως, με όποιον βουλευτή και να μιλήσεις, θα σε ρωτήσει πότε θα ανακοινωθούν πρόωρες εκλογές. Το γεγονός ότι ο πρωθυπουργός πήρε γρήγορα αποφάσεις και έκανε μόνο διορθωτικές κινήσεις και όχι ένα μεγάλο ανασχηματισμό ήταν η αφορμή σε αρκετούς βουλευτές, μεταξύ αυτών και ορισμένους της ΝΔ, να λένε σε «πηγαδάκια» ότι οι πρόωρες εκλογές έχουν πάρα πολλές πιθανότητες πλέον. Δύσκολο, θα έλεγα, και μένει βέβαια αυτό να αποδειχθεί ποια πλευρά θα δικαιωθεί. Τα στοιχήματα, πάντως, πέφτουν στο Κοινοβούλιο.

Τα σενάρια για πρόταση μομφής

Τα σενάρια στους διαδρόμους της Βουλής ήθελαν τον ΣΥΡΙΖΑ να καταθέτει πρόταση δυσπιστίας με υπογραφές από το ΚΚΕ, τη Νέα Αριστερά, την Πλεύση Ελευθερίας. Όμως, παρά τους ευσεβείς πόθους, κάτι τέτοιο δεν θα συμβεί. Και αυτό διότι το ΚΚΕ παραδοσιακά δεν συνυπογράφει με άλλα κόμματα.

Μόνο τέσσερις βουλευτές πήγαν χθες στη βουλή

Χαμηλές προσελεύσεις χθες στη βουλή, παρότι Κυριακή των Βαΐων παρέμεινε ανοιχτή λόγω δικογραφιών. Άνθρωπός μου που ήταν χθες, μου μετέφερε ότι είδε -μόνο- τους εξής: Θεανώ Φωτίου (Νέα Αριστερά), η Μαρία Κομνηνάκα (ΚΚΕ), ο Παύλος Πολάκης (ΣΥΡΙΖΑ), ο Παναγιώτης Δουδωνής (ΠΑΣΟΚ) – που ήταν και το Σάββατο εκεί. Ωστόσο δεν εθεάθη κανένας κυβερνητικός βουλευτής, τουλάχιστον από τον πληροφοριοδότη μου. Βέβαια, διανεμήθηκε στους εκπροσώπους των κομμάτων η δικογραφία και με CD συνεπώς η μελέτη μπορούσε να γίνει και εκ του μακρόθεν. Πάντως πληροφορήθηκα ότι ο πρόεδρος της επιτροπής Δεοντολογίας, Γιώργος Γεωργαντάς έλαβε από χθες το μεσημέρι τις επιστολές των δύο πρώην υπουργών Κώστα Τσιάρα και Γιάννη Κεφαλογιάννη οι οποίοι και του ανακοίνωσαν ότι παραιτούνται της βουλευτικής τους ασυλίας. κάνοντας γνωστή την πρόθεσή τους να τεθούν οικειοθελώς στη διάθεση της Δικαιοσύνης, Την ίδια γραμμή αναμένεται να ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι.

Η συνάντηση των 300 για χάρη του Τσίπρα

Από τις τηλεδιασκέψεις του ΠΑΣΟΚ για το συνέδριο που μας πέρασε, θα περάσω στις τηλεδιασκέψεις που γίνονται για τον καινούργιο πολιτικό φορέα του Αλέξη Τσίπρα. Όπως έμαθα συναντήθηκαν μέσω Zoom 300 άτομα, και πλέον, από όλους τους νομούς της χώρας, όπου ο κύριος αριθμός τους δραστηριοποιείται σε παραγωγικούς αυτοδιοικητικούς συνδικαλιστικούς χώρους. Η συνάντηση έγινε με πρωτοβουλία του δικτιού που συμμετέχουν οι Διονύσης Τεμπονέρας, Αντώνης Κοτσακάς, Θεοχάρης Τσιόκας. Κεντρικό θέμα η συμβολή στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου με αντιστοίχιση στις σύγχρονες κοινωνικές παραγωγικές ανάγκες αλλά για να μην γελιόμαστε με κερασάκι στην τούρτα τον πρώην πρωθυπουργό. Όπως μου μετέφερε ο άνθρωπος που γνωρίζει ιδεολογικά αυτό το εγχείρημα, κοινός τόπος η ανάληψη πρωτοβουλιών μονομέτωπου αγώνα με οριογραμμή τη μη εμπλοκή σε σχήματα που θα συμμετέχει η ΝΔ – κυβέρνηση ειδικού σκοπού ή μεταβατική. Μου τόνισε χαρακτηριστικά ότι στη συνάντηση, η σύνθεση της ξεπέρασε τις περιχαρακώσεις ή συγκολλήσεις παραδοσιακών κομματικών ομάδων. Στην τηλεδιάσκεψη συναντήθηκαν όλες οι φυλές του προοδευτικού χώρου, σοσιαλιστές, αριστεροί, οικολόγοι, κομμουνιστές, σοσιαλδημοκράτες ενώ συμφωνήθηκε να γίνεται σε τακτική βάση με στόχο να συναντηθεί η κοινωνική αντιπολίτευση με την πολιτική.

Έρχεται πολιτικό διαζύγιο Καρυστιανού – Γρατσία

Η Μαρία Καρυστιανού προσπαθεί, όπως μαθαίνω, να προστατέψει ως κόρη οφθαλμού το πολιτικό της κεφάλαιο μετά τα λάθη που έγιναν στην αρχή όπου ανήγγειλε τα σχέδια της, για την κάθοδο της στην πολιτική σκηνή. Η μετατόπιση της προς τα δεξιά τελικά δεν της βγήκε ενώ ζημιά έγινε με την άποψή της για τις αμβλώσεις. Την πήγε στα τάρταρα δημοσκοπικά. Μετά τον Νικόλα Φαραντούρη, που κόπηκε από το στενό περιβάλλον της Καρυστιανού, οι πληροφορίες θέλουν ένα νέο, ηχηρό κόψιμο να βρίσκεται προ των πυλών. Το νέο πρόσωπο που ετοιμάζεται να δει την πόρτα της εξόδου είναι πρόσωπο που θεωρούσε τη θέση του κλειδωμένη και δεδομένη μην σας πω. Αναφέρομαι στο δεξί χέρι της και ηγούμενη του νέου πολιτικού φορέα που ακούει στο όνομα Μαρία Γρατσία. Αυτό που της καταλογίζεται είναι ότι την παρέσυρε στο θέμα των αμβλώσεων ενώ επίσης και σε μία άκρως συντηρητική πολιτική, που έχει ως επίκεντρο τα μοναστήρια. Όπως μου ανέφερε και άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει καλά το θέμα μου τόνισε ότι «η Μαρία Γρατσία με τις πολιτικές της απόψεις θα την φέρει στο 5% και αυτό πλέον το γνωρίζει η Μαρία Καρυστιανού». Στην περίπτωση του Φαραντούρη η στήλη βγήκε αληθινή στο 100%. Θα δούμε και αν θα συμβεί το ίδιο και με την Γρατσία.

Γιατί τα άλλα κόμματα δεν παίρνουν θέση;

Λοιπόν έχουμε και λέμε. Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, η Ένωση Εισαγγελέων και η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων καταγγέλλουν και καταδικάζουν τη συμπεριφορά της Ζωής Κωνσταντοπούλου με τους τελευταίους να θέτουν και θέμα παραπομπής της σε πειθαρχικό όργανο. Με όλα αυτά που παρακολουθούμε τις τελευταίες ημέρες ίσως κάποιοι άργησαν, όμως σε κάθε περίπτωση εμφανίζονται να αντιδρούν. Αντιθέτως, στο άλλο πεδίο δράσης, σε αυτό της πολιτικής τα πράγματα είναι κάπως διαφορετικά προκαλώντας και εύλογα ερωτήματα και απορίες ειδικά για τη στάση της αντιπολίτευσης. Είδα τον Παύλο Μαρινάκη να επισημαίνει με αφορμή τη συμπεριφορά της Ζ. Κωνσταντοπούλου το γεγονός ότι «τα υπόλοιπα κόμματα και ειδικά το ΠΑΣΟΚ, πρέπει να έχουν μια πιο καθαρή θέση απέναντι στην εργαλειοποίηση μιας τραγωδίας». Και τον ακούσαμε να λέει και κάτι ακόμη που έχει ιδιαίτερη σημασία στην παρούσα φάση. Ότι «η προστασία της Δικαιοσύνης δεν είναι κομματική υποχρέωση. Είναι δημοκρατικό καθήκον». Όσοι ζητούν δικαιοσύνη και τιμωρία των ενόχων πρέπει να θέσουν θεσμικά αναχώματα στηρίζοντας τους μόνους που μπορούν να αποδώσουν δικαιοσύνη. Τους δικαστές.

Η Κίμπερλι στη Μητρόπολη

Στη Μητρόπολη Αθηνών βρέθηκε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ για την Κυριακή των Βαΐων. Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα έδωσε το «παρών» στη λειτουργία στη Μητρόπολη Αθηνών, σε μια ημέρα με ιδιαίτερη σημασία για την Ορθοδοξία. Η παρουσία της κινήθηκε σε κλίμα κατάνυξης και σεβασμού, ενόψει της Μεγάλης Εβδομάδας. Δίπλα της βρέθηκαν ο Βασίλης Κικίλιας, υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς και η Λίνα Μενδώνη, υπουργός Πολιτισμού.

Τι γίνεται με το πολυσυζητημένο σύστημα ανακύκλωσης

Μου λένε ότι το τελευταίο διάστημα υπάρχει κινητικότητα γύρω από το πολυσυζητημένο DRS, το σύστημα επιστροφής εγγύησης για τις συσκευασίες, παρότι η έναρξή του θα έπρεπε ήδη να έχει γίνει από την 1η Δεκεμβρίου 2025. Η εταιρεία DRS Hellas, που προορίζεται να τρέξει αποκλειστικά το ελληνικό μοντέλο εγγυοδοτικής ανακύκλωσης, κινείται τώρα για την εξασφάλιση χρηματοδότησης, με ομολογιακό δάνειο 2 εκατ. ευρώ από μετόχους της, ώστε να αποκτήσει την αναγκαία ρευστότητα και να περάσει επιτέλους στο στάδιο της λειτουργίας. Το δάνειο στηρίζουν, σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία, βασικοί εταιρικοί μέτοχοι όπως η Coca-Cola Τρία Έψιλον Ελλάδος, η Αθηναϊκή Ζυθοποιία, η Ολυμπιακή Ζυθοποιία, η Ηπειρωτική Βιομηχανία Εμφιαλώσεων (Βίκος), η Μεντεκίδης που παράγει τα νερά Σέλι και Βιός, η Βότομος που παράγει το νερό Zaros και τα Νερά Πηγών Γράμμου του εφοπλιστή Παναγιώτη Τσάκου, με διαφορετικά ποσοστά συμμετοχής. Την ίδια στιγμή, άλλοι σημαντικοί παίκτες, όπως η Ένωση Σούπερ μάρκετ Ελλάδος, η Χήτος που παράγει το Ζαγόρι και η Λουξ, δεν συμμετέχουν προς το παρόν στη συγκεκριμένη χρηματοδοτική κίνηση, κρατώντας αποστάσεις. Το επόμενο ορόσημο τοποθετείται στα μέσα Απριλίου, όταν αναμένεται να έχει κλείσει και τυπικά η διαδικασία του ομολογιακού. Ωστόσο, ακόμη και με τη θεσμική έγκριση από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης, το δύσκολο κομμάτι θα είναι μετά και αφορά στην ανάπτυξη υποδομών, οργάνωση της εφοδιαστικής αλυσίδας, συνεργασία με το λιανεμπόριο και, πάνω απ’ όλα, η εξοικείωση του καταναλωτή με ένα νέο μοντέλο επιστροφής συσκευασιών.

Στο ΚΑΣ το εμβληματικό Corfu Palace

Από την έγκριση Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου περνά αύριο η το ιστορικό Corfu Palace, το εμβληματικό ξενοδοχείο της Κέρκυρας που ανακαινίζεται εκ βάθρων. Το γνωστό ακίνητο, που έχει περάσει στον έλεγχο του Χένρι Χόλτερμαν, επικεφαλής της Reggeborgh και βασικού μετόχου της Ελλάκτωρ, βρίσκεται ήδη σε φάση πλήρους ανακατασκευής, με τις εργασίες να έχουν ξεκινήσει από τα τέλη του 2024. Ο στόχος, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, είναι το ξενοδοχείο να επιστρέψει σε λειτουργία μέσα στη φετινή χρονιά, εφόσον κυλήσουν όλα χωρίς εμπόδια. Η επένδυση για την αποκατάσταση και αναβάθμιση του ιστορικού συγκροτήματος υπολογίζεται στα 15 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας ότι πρόκειται για project με ιδιαίτερο βάρος τόσο για το νησί όσο και για την ευρύτερη ξενοδοχειακή αγορά. Υπενθυμίζεται ότι πριν περάσει το 2023 στον Ολλανδό επιχειρηματία, το Corfu Palace ανήκε στην οικογένεια Φωκά. Τη λειτουργική διαχείριση της μονάδας έχει ήδη αναλάβει η SWOT Hospitality. Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στο αν θα τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα και αν το ιστορικό ξενοδοχείο θα προλάβει να ξαναμπεί φέτος στον τουριστικό χάρτη της Κέρκυρας με νέα ταυτότητα.

Η μάχη περιπτέρων – μίνι μάρκετ

Τα στοιχεία που έχω στη διάθεσή μου δείχνουν ότι η μετατόπιση της καταναλωτικής δαπάνης προς τα σούπερ μάρκετ συνεχίζεται. Τα μικρού μεγέθους σούπερ μάρκετ να κερδίζουν ολοένα και μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς. Καταστήματα 100 έως 400 τετραγωνικών μέτρων, αναδεικνύονται στον ταχύτερα αναπτυσσόμενο τύπο καταστήματος για το 2025, καταγράφοντας αύξηση πωλήσεων της τάξης του 9%. Η δυναμική αυτή αποδίδεται κυρίως στην ευκολία πρόσβασης, την ταχύτητα εξυπηρέτησης και την εγγύτητα στις γειτονιές, στοιχεία που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες καταναλωτικές συνήθειες. Σε ένα περιβάλλον όπου ο χρόνος αποκτά ολοένα μεγαλύτερη αξία, οι καταναλωτές στρέφονται σε λύσεις που συνδυάζουν επάρκεια προϊόντων με άμεση εξυπηρέτηση. Αντίθετα, το παραδοσιακό εμπόριο, που περιλαμβάνει πολύ μικρά καταστήματα τροφίμων και περίπτερα, συνεχίζει να δέχεται πιέσεις, με τις πωλήσεις να υποχωρούν κατά 3%. Η πτώση αυτή αντικατοπτρίζει τις διαρθρωτικές αλλαγές στην αγορά, αλλά και τον αυξημένο ανταγωνισμό από πιο οργανωμένα και τεχνολογικά εξελιγμένα δίκτυα λιανικής.

H Jackaroo που αντικατέστησε την Pasteria

Πληροφορούμαι ότι το κατάστημα της γνωστής αλυσίδας ιταλικών εστιατορίων La Pasteria, στη Γλυφάδα, έκανε τον κύκλο του. Και ότι στη θέση του άνοιξε η αλυσίδα Jackaroo, η οποία ειδικεύεται στο κοτόπουλο και έχει αποκτήσει μεγάλη δημοφιλία το τελευταίο διάστημα. Θυμίζω εδώ ότι τόσο η La Pasteria όσο και η Jackaroo υπάγονται στον όμιλο Vivartia που μεταξύ άλλων έχει εταιρείες όπως η γαλακτοβιομηχανία Δέλτα, τα Goody’s, τα Everest και άλλα. Η επιλογή να κλείσει η La Pasteria στη Γλυφάδα, όπως μου έλεγε άνθρωπος της αγοράς, είναι ότι αφενός τα Jackaroo έχουν ζήτηση τελευταία, αφετέρου η Γλυφάδα «υποστηρίζει» καταναλωτικά την αμερικανικής φιλοσοφίας κουζίνα, την οποία έχει το Jackaroo.

Σήμερα τα «σπουδαία» για την Quest

Στη χρηματιστηριακή αγορά ετοιμάζονται σήμερα για τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 2025 της Quest Holdings, με τις εκτιμήσεις να δείχνουν ότι ο όμιλος του Θεόδωρου Φέσσα βαδίζει προς ακόμη μία χρονιά ανόδου. Οι προβλέψεις κάνουν λόγο για τζίρο 1,43 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 8,5%, λειτουργικά κέρδη στα 103 εκατ. ευρώ με άνοδο 12% και καθαρά κέρδη στα 53 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα κατά 8% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Το βασικό αφήγημα πίσω από τις επιδόσεις αυτές είναι η πολυσχιδής ανάπτυξη των δραστηριοτήτων, αλλά και η συμβολή των μικρών οικιακών της Μπενρουμπή – με μάρκες όπως izzy, Pyrex – και μετά την ενοποίησή της στον όμιλο Quest. Ο οποίος όπως σας έχω πει έχει αποκτήσει και ποσοστό 10% στον όμιλο Φουρλή, επενδύοντας και σε ένα ακόμα τομέα εκτός από τις εταιρείες όπως η Apple, η Xiaomi, η Uni Systems, η εταιρεία κούριερ ACS και άλλες που βρίσκονται στην ομπρέλα του.