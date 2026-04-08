Έρχονται κοινοβουλευτικές μάχες μεγάλης έντασης

Καλημέρα σε όλους. Φθάσαμε στο μέσο της Μεγάλης Εβδομάδας και οι τόνοι παραμένουν υψηλοί στο πολιτικό σκηνικό. Ούτε το κατανυκτικό κλίμα των ημερών δεν έχει κοπάσει την ένταση, καθώς οι δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ δίνουν καύσιμη πολιτική ύλη και τροφοδοτούν τη σύγκρουση των πολιτικών κομμάτων. Από σήμερα όμως σιγά σιγά θα αρχίσουν να πέφτουν οι τόνοι και θα δούμε πολλά και έντονα επεισόδια από την Τρίτη του Πάσχα, οπότε και θα έχουμε την προετοιμασία για τις κοινοβουλευτικές μάχες που έρχονται με κεντρική αυτή της Πέμπτης του Πάσχα σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, όπου και θα ακούσουμε πολλά στη συζήτηση για το Κράτος Δικαίου. Θα είναι η πρώτη μεγάλη διά ζώσης σύγκρουση που μπορεί να δείξει και προς τα πού θα οδηγεί η κατάσταση την επόμενη μέρα.

Η κίνηση δυσαρέσκειας που δεν άρεσε καθόλου στο Μαξίμου

Γνωρίζουμε πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν αφήνει τίποτα στην τύχη του και η πρόσφατη τηλεοπτική του δήλωση δεν αποτέλεσε εξαίρεση. Ο πρωθυπουργός γνώριζε καλά, πριν καν πατηθεί η «εγγραφή», ότι αυτά που θα έλεγε θα προκαλούσαν αναταράξεις στα ενδοκομματικά νερά και γκρίνια στην Κοινοβουλευτική Ομάδα. Ήταν ένα ρίσκο υπολογισμένο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπήρξαν αντιδράσεις – όπως λένε οι λομπίστες στην Ουάσιγκτον «αν στην πολιτική θες να έχεις φίλους, τότε πάρε έναν σκύλο». Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές που τις τσέκαρα δύο και τρεις φορές, κάποιοι βουλευτές δεν περιορίστηκαν στα παράπονα μεταξύ τους, αλλά επικοινώνησαν και με τον Αντώνη Σαμαρά, μια κίνηση που μεταφράζεται και ως άνοιγμα προς τον Μεσσήνιο πολιτικό. Ακόμα και να μην θυμάται τι είχε πει ο Ευάγγελος Αβέρωφ -όποιος φεύγει από το μαντρί τον τρώει ο λύκος-, πρέπει να είναι αρκετά απελπισμένος κάποιος για να επενδύσει το πολιτικό του μέλλον στο αν θα κάνει κόμμα ο πρώην πρωθυπουργός. Η συγκεκριμένη κίνηση δυσαρέσκειας δεν άρεσε καθόλου στο Μαξίμου.

Η ένταση στη Βουλή

Πάντως ένα πρώτο δείγμα πήραμε χθες από τη συνεδρίαση της Επιτροπής Δεοντολογίας της Βουλής που συνεδρίασε για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, με τους βουλευτές να ζητούν να ελεγχθούν και την τελική απόφαση να περνά στην Ολομέλεια. Την άρση της ασυλίας τους ζήτησαν οι 11 βουλευτές της ΝΔ που περιλαμβάνονται στη δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, οι οποίοι μάλιστα είτε κατέθεσαν διά ζώσης είτε υπέβαλαν υπομνήματα. Ποιοι προτίμησαν να δώσουν το παρών – και δεν φοβήθηκαν, κατά τους συναδέλφους τους; Ο Κώστας Τσιάρας, μέχρι πρότινος υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, και ο έως την περασμένη Παρασκευή κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Νότης Μηταράκης, οι οποίοι εμφανίστηκαν στην αίθουσα 223 για εξηγήσεις.

Ο καβγάς Δουδωνή – Μηταράκη

Είδα όμως έναν καβγά που με προϊδέασε για όσα έρχονται. Ο Ν. Μηταράκης είχε έναν θερμό διάλογο με τον συνάδελφό του από το ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτη Δουδωνή. O γαλάζιος βουλευτής, είπε μεταξύ άλλων ότι «ο βουλευτής είναι ο πρώτος συνήγορος του πολίτη». «Αυτό που έκανα, εμπίπτει στη βουλευτική μου δραστηριότητα, αλλά παρ’ όλα αυτά ζητώ την άρση της ασυλίας μου», πρόσθεσε. Εκεί όμως αντέδρασε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ που είπε ότι την ώρα που συνεδριάζει η επιτροπή, ο βουλευτής της ΝΔ Χρήστος Μπουκώρος αντί να βρίσκεται με φυσική παρουσία στη συνεδρίαση ήταν σε τηλεοπτικό σταθμό, προκαλώντας τις αντιδράσεις των συναδέλφων του από τη γαλάζια παράταξη. Είπαν πολλά και διάφορα και ούτε λίγο, ούτε πολύ, βρίστηκαν.

Η οργή του Τσιάρα

Ο Κ. Τσιάρας εμφανίστηκε εξοργισμένος με την διάσταση που πήρε το θέμα και όπως μου έλεγαν και κυβερνητικά στελέχη, είναι ένας από τους βουλευτές που δεν υπάρχει κάτι μεμπτό για τον ίδιο και απλά, τον πήρε η μπάλα. Μου είπε καλή πηγή που ήταν εντός της Επιτροπής Δεοντολογίας, ότι ο βουλευτής Καρδίτσας, αφού σημείωσε πως αφορά η υπόθεση ζημιά 190 έως 429 ευρώ ζημιά, έδειξε ενόχληση καθώς όπως είπε, «έχω παιδιά, γυναίκα, μάνα» και «το μεγαλύτερο που μου κοστίζει αυτή τη στιγμή είναι η οικογένεια μου».

Δεύτερες σκέψεις

Με αφορμή την ιστορία του Κ. Τσιάρα και το πώς αντέδρασε η κυβέρνηση μου είπε καλή πηγή ότι υπάρχουν δεύτερες σκέψεις στο Μέγαρο Μαξίμου για τον βαθμό της αντίδρασης που υπήρξε. Κατά γενική παραδοχή, «μπήκαν όλοι στο ίδιο τσουβάλι» και αυτό ήταν τελικά λάθος. Μένει να φανεί πως θα το χειριστεί από εδώ και πέρα η κυβέρνηση και εάν θα αλλάξει κάτι.

Αναμονή στο ακουστικό

Για κάποιους βουλευτές της ΝΔ, μάλιστα, οι οποίοι δεν φαίνεται να έχουν καμία ουσιαστική εμπλοκή και τουλάχιστον από τα στοιχεία της δικογραφίας δεν εμφανίζονται να ζητούν κάτι παράνομο, είχε δημιουργηθεί η προσμονή ότι θα είχαν πιο ενεργή υποστήριξη. Έτσι τουλάχιστον ισχυρίζονται κάποιοι από τις συνομιλίες και τις διαβεβαιώσεις που είχαν – αν και η στήλη δεν το έχει επιβεβαιώσει αυτό. Τώρα αυτοί πως το εισέπραξαν και από πού, έχει ενδιαφέρον. Εκτός όμως από τους εμπλεκόμενους, την ίδια άποψη είχε και η πλειοψηφία των βουλευτών της ΝΔ αφού έβαζαν τον εαυτό τους στην θέση των συναδέλφων τους που έτυχε να τους πιάσει ο κοριός της ΕΥΠ όταν συνακροαζόταν τα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ και δεν φάνηκε να προβαίνουν σε επιλήψιμες πράξεις. Μύλος.

Διχάζει το ασυμβίβαστο

Ένα άλλο θέμα που προκαλεί εντάσεις στο εσωτερικό της ΝΔ είναι η πρόταση του πρωθυπουργού για το ασυμβίβαστο της ιδιότητας βουλευτή και υπουργού. Πέρασα χθες από τη Βουλή και ήταν το μόνο θέμα συζήτησης. Ούτε καν εάν θα γίνουν ή όχι πρόωρες εκλογές. Μάλιστα, μου είπαν ορισμένοι βουλευτές της ΝΔ, ότι είναι λάθος ένα μήνα πριν από το συνέδριο της ΝΔ να υπάρχουν αυτές οι εσωτερικές εντάσεις την ώρα που η ΚΟ έπρεπε να είναι ενωμένη και συμπαγής μετά τις τελευταίες εξελίξεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο επικίνδυνος δρόμος του ελιτισμού

Το να χρησιμοποιείται ο σταυρός προτίμησης ως το πρόβλημα των όποιων πελατειακών σχέσεων απέχει πολύ της πραγματικότητας. Όπως και το ότι η εφαρμογή ενός συστήματος με λίστα είναι η λύση. Το αντίθετο. Άκουσα τον Παύλο Μαρινάκη να τοποθετείται και μάλιστα επί της ουσίας σε αυτό το δίλημμα που ορισμένοι θέλουν να θέσουν και να επισημαίνει ότι για τον ίδιο προσωπικά η λογική της λίστας είναι ελιτίστικη καθώς και το πόσο σημαντικός και για τους ίδιους τους πολιτικούς είναι ο σταυρός. «Όσοι λένε ότι αν καταργηθεί ο σταυρός, θα καταργηθεί και το ρουσφέτι, θεωρώ ότι ακολουθούν έναν πολύ επικίνδυνο δρόμο ελιτισμού» είπε ο Μαρινάκης ο οποίος θα δοκιμαστεί για πρώτη φορά το 2027 στα Βόρεια της Αθήνας. Μίλησε για την επαφή με τους πολίτες που όπως είπε «αποτελούν την καλύτερη πηγή ενημέρωσης» και ξεκαθάρισε πως θεωρεί τον σταυρό ιερό αφού μέσω αυτού κρίνεται ο καθένας στην πολιτική και για όσο τον θέλουν οι ψηφοφόροι.

Εξελίξεις με υποκλοπές

Και να σας πάω σε ένα άλλο θέμα, καθώς έμαθα ότι διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου η απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών με την βαριά καταδίκη τεσσάρων ιδιωτών τις υποκλοπές. Άρα αρχίζει σιγά σιγά η νέα έρευνα που ανατέθηκε στον έμπειρο εισαγγελέα τον Σωτήρη Μπουγιούκο. Για να δούμε τι θα βγει από εκεί.

Η Κίμπερλι στο Πεντάγωνο

Και μέσα στην εσωτερική πολιτική μαυρίλα, είχαμε χθες και την επίσκεψη της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στο Πεντάγωνο. Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα επισκέφθηκε το υπουργείο Εθνικής Άμυνας και συναντήθηκε με τον υπουργό Νίκο Δένδια όπου και συζήτησαν επί μακρόν την ενίσχυση της ελληνοαμερικανικής αμυντικής συνεργασίας. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό.

Η στρατηγική της Καρυστιανού

Μαθαίνω πως στους διαδρόμους του επιτελείου της Μαρίας Καρυστιανού επικρατεί ένας ελαφρώς αναβρασμός. Η στροφή προς τα δεξιά, που κάποιοι εισηγήθηκαν ως στρατηγική διεύρυνσης, φαίνεται πως δεν απέδωσε τους αναμενόμενους καρπούς. Αντιθέτως, λειτούργησε ως μπούμερανγκ, προκαλώντας αναταράξεις και στο εσωτερικό της ομάδα της, με συνέπεια όπως σας ενημέρωσε η στήλη, να υπάρχει δυσαρέσκεια προς το πρόσωπο της βασικής συνεργάτιδας στην οργάνωση του νέου πολιτικού φορέα, την Μαρία Γρατσία. Η αλήθεια είναι πως το φλερτ με άκρως συντηρητικές θέσεις και κυρίως η δημόσια τοποθέτηση για το ζήτημα των αμβλώσεων, της κόστισε ακριβά όπως είδε και η ίδια στις δημοσκοπήσεις. Όπως μαθαίνω λοιπόν το καράβι της Μαρίας Καρυστιανού δεν θα «μπατάρει» θεαματικά άλλο από τα δεξιά. Ο στόχος της πλέον είναι να στοχεύσει σε κοινά που ανήκουν σε όλα τα πεδία της πολιτικής. Και από τα δεξιά και από τα αριστερά αλλά σε δυσαρεστημένους και θυμωμένους πολιτικά.

Για θαλασσινά με τον Τούμπουρο ο Τσίπρας

Πέρασα μία βόλτα προχθές το βράδυ από γνωστό στέκι των Βορείων Προαστίων που φημίζεται για τα θαλασσινά του και έπεσα επάνω στον Αλέξη Τσίπρα. Ο πρώην πρωθυπουργός, καθόταν με τον άνθρωπο που έχει γίνει το πρόσωπο στα πηγαδάκια του νέου πολιτικού του φορέα και αναφέρομαι στον μηχανολόγο και μέλος του ΔΣ του ΕΛΛΑΚΤΩΡ, Κωνσταντίνο Τούμπουρο, ενώ το τραπέζι ήταν οικογενειακό αφού τους συνόδευαν οι σύζυγοί τους. Δεν έμαθα αν έφαγαν ψάρι γιατί πήγα αργά αλλά είδα τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να δείχνει ιδιαίτερη αδυναμία στον παραδοσιακό χαλβά του καταστήματος, ένα γλυκό που, όπως λένε οι γνωρίζοντες, «τιμά» πάντα στις εξόδους του όταν πηγαίνει για φαγητό στο συγκεκριμένο μαγαζί.

Στο +3,2% το ΠΑΣΟΚ στο νομό Ηλείας

Έπεσε στα χέρια μου μια τοπική δημοσκόπηση που θεωρώ πως αξίζει να δούμε. Αναφέρομαι στην πρόσφατη μέτρηση της εταιρείας από την Πάτρα, DATA RC, για λογαριασμό της εφημερίδας «Πελοπόννησος» όπου καταγράφει μια σπάνια, για τα τρέχοντα δεδομένα, ανατροπή της πολιτικής κυριαρχίας σε περιφερειακό επίπεδο. Σύμφωνα με την δημοσκόπηση στον νομό Ηλείας, το ΠΑΣΟΚ με ποσοστό 27,9%, όχι μόνο ανακτά την πρωτοκαθεδρία στον νομό με διαφορά 3,2 μονάδων, αλλά επιτυγχάνει και μια εντυπωσιακή αύξηση της τάξεως του 8% μέσα σε λιγότερο από ένα έτος. Την ευθύνη σε αυτό την έχει ο Μιχάλης Κατρίνης ο οποίος παίζει μόνος του μπάλα στον νομό, ενώ στις εκλογές για την Κεντρική επιτροπή του κόμματος, έπαιξε στην επίθεση με τον Παύλο Γερουλάνο με συνέπεια να έχουν ανέβει και οι μετοχές του εσωκομματικά.

Αναποφάσιστος ο Ανδρουλάκης

Στη Χαριλάου Τρικούπη το κλίμα θυμίζει πλέον κάτι από τις παλιές καλές εποχές και, όπως με ενημέρωσε ο άνθρωπος μου, τα χαμόγελα στο επιτελείο του Νίκου Ανδρουλάκη είναι πλέον «εις διπλούν». Από τη μία, η δημοσκοπική άνοδος φέρνει αέρα αισιοδοξίας, και από την άλλη, οι εσωκομματικές μουρμούρες που ταλαιπώρησαν το προηγούμενο διάστημα φαίνεται να έχουν κοπάσει. Η πίεση του Συνεδρίου έφερε κούραση και όπως έμαθα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ακόμη δεν έχει αποφασίσει αν θα μείνει στην Αθήνα ή θα πάει για μία η δύο ημέρες στο Ηράκλειο Κρήτης.

Το έργο που υλοποιεί η Κυβέρνηση το καρπώνεται ο Δήμος;

Η Βασιλίσσης Όλγας παραδόθηκε. Και αν κρίνει κανείς από το αποτέλεσμα, δύσκολα δεν το λες και μια δικαίωση για τον Κώστα Μπακογιάννη, παρά τον πόλεμο που δέχθηκε. Ιδίως από τον σημερινό δήμαρχο. Κι ενώ αυτό το θυμάται μάλλον όλη η Αθήνα, ο μόνος που δείχνει να το έχει ξεχάσει είναι ο ίδιος ο Δούκας, που έσπευσε να παρουσιάσει το έργο ως επιτυχία της δικής του διοίκησης. Τι είχε πει παλαιότερα όταν τον είχαν ρωτήσει γιατί υπάρχουν τόσες καθυστερήσεις; «Το έργο το υλοποιεί η Ανάπλαση ΑΕ, που είναι μια εταιρεία στην οποία δεν συμμετέχει ο δήμος. Παλαιότερα είχε την ευθύνη της διοίκησης. Θυμίζω ότι όταν ανέλαβα, το πρώτο πράγμα που έγινε, ήταν μου πάρουν την Ανάπλαση. Άρα είναι ένα έργο το οποίο υλοποιεί η Κυβέρνηση», είχε δηλώσει επί λέξει ο δήμαρχος. Τελικά, η πολιτική έχει έναν τρόπο να ξεχνά. Επιλεκτικά, βεβαίως – βεβαίως.

«Χρυσοφόρα» μερίσματα 7,5 δισ. από Αττική και Εγνατία Οδό

Ξεπερνούν τα 5,3 δισ. ευρώ οι επενδύσεις σε Αττική και Εγνατία Οδό για τη ΓΕΚ Τέρνα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, αναμένεται να αποδώσουν χρυσοφόρα μερίσματα, που στο σύνολο της διάρκειας ζωής των έργων εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν τα 7,5 δισ. ευρώ. Να σας πω εδώ ότι όπως προκύπτει και από τα οικονομικά δεδομένα του ομίλου, ο τομέας των παραχωρήσεων της ΓΕΚ Τέρνα ενίσχυσε σημαντικά τα οικονομικά του μεγέθη, καθώς το έργο της Αττικής Οδού συνεισέφερε για το σύνολο του έτους, ενώ στα τέλη Δεκεμβρίου 2025 ξεκίνησε και επίσημα η 35ετής περίοδος παραχώρησης της Εγνατίας Οδού. Πέρσι, η κίνηση στην Αττική Οδό αυξήθηκε κατά 4,6% σε ετήσια βάση σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, ενώ η λειτουργική κερδοφορία του έργου ανήλθε στα 180 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, θετική ήταν η εικόνα και στους αυτοκινητοδρόμους της Νέας Οδού και της Κεντρικής Οδού, όπου η μέση ημερήσια κίνηση για το 2025 παρουσίασε ετήσια αύξηση κατά 1,7% και 12,5% αντίστοιχα.

Ένα βήμα πριν την ολοκλήρωση το project της Four Seasons στη Μύκονο

Από αρκετά διαφορετικά στάδια χρειάστηκε να περάσει όπως μαθαίνω, η επένδυση της Four Seasons στο Καλό Λιβάδι της Μυκόνου. Το πεντάστερο ξενοδοχείο που υλοποιείται μέσω της εταιρείας Blue Iris, έλαβε έγκριση στην αναθεώρηση για την παθητική και ενεργητική προστασία και ουσιαστικά ανοίγει ο δρόμος για να ολοκληρωθεί η υλοποίησή του. Η νέα ξενοδοχειακή μονάδα σύμφωνα με τον προγραμματισμό και τα όσα μαθαίνω από την αγορά, πρόκειται να λειτουργήσει μέσα στο φετινό καλοκαίρι. Το άνοιγμα δεν προβλέπεται να γίνει από τις αρχές της θερινής περιόδου, ωστόσο όπως όλα δείχνουν θα προλάβει ένα μέρος της φετινής σεζόν.

Τι ετοιμάζει η Quest για την Apple

Σε φάση νέας επέκτασης μαθαίνω ότι μπαίνει η iStorm, θυγατρική του ομίλου Quest, ενισχύοντας περαιτέρω το αποτύπωμά της για τα προϊόντα Apple σε Ελλάδα και Κύπρο. Με ήδη 19 καταστήματα στις δύο αγορές, η εταιρεία σχεδιάζει την προσθήκη ακόμη δύο νέων σημείων, εκ των οποίων το ένα αφορά την ελληνική αγορά. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το νέο κατάστημα στην Ελλάδα προορίζεται για την Αθήνα και εκτιμάται ότι θα ανοίξει προς το τέλος του έτους, εφόσον βρεθεί χώρος που να ανταποκρίνεται στα πρότυπα της εταιρείας. Την ίδια στιγμή δημιούργησε ένα ακόμα κατάστημα, το δεύτερο στη Λευκωσία, στο Mall of Cyprus. Παράλληλα, η Quest μέσω της iStorm ετοιμάζει ανακαίνιση του δικτύου της. Μέσα στο 2026 δρομολογείται η ανακαίνιση δύο καταστημάτων, ώστε να λειτουργούν με το μοντέλο Apple Premium Partner (APP), δηλαδή στο ανώτερο επίπεδο συνεργασίας και εμπειρίας λιανικής σύμφωνα με τις διαβαθμίσεις που θέτει η Apple.

Η Starbucks των Μαρινόπουλων με ζημιές 75 εκατομμυρίων και ο νέος διαχειριστής

Δια πυρός και σιδήρου πέρασε η Starbucks στην Ελλάδα, μία ακόμα από τις δραστηριότητες της οικογένειας Μαρινόπουλου στη χώρα μας. Εκτός από την πτωχευμένη αλυσίδα σούπερ μάρκετ που εξαγόρασε ο Σκλαβενίτης, την αλυσίδα ένδυσης Marks & Spencer που πέρασε στα χέρια της μητρικής εταιρείας αλλά και τη φαρμακοβιομηχανία Famar, ήρθε η Starbucks να ολοκληρώσει το καρέ. Μετά από 25 χρόνια και πολλά διαδοχικά έτη οικονομικών ζημιών, η γνωστή εταιρεία καφέ που εκπροσωπούσαν οι Γιάννης, Ανδρέας και Στέφανος Μαρινόπουλος σε Ελλάδα και Κύπρο, πέρασε και επίσημα στην κουβετιανή Alshaya Group. Αρκεί να σας πω ότι η Starbucks είχε συσσωρεύσει ζημίες 75 εκατομμυρίων ευρώ στα χρόνια της λειτουργίας της. Επομένως, η νέα σελίδα, που άργησε όπως αποδείχθηκε να έρθει, ήταν κάτι για πολλούς αναμενόμενο.

Η Τράπεζα της Ελλάδος ανοίγει την επαγγελματική πόρτα σε φοιτητές

Ανοίγει όπως μαθαίνω την πόρτα της σε φοιτητές η Τράπεζα της Ελλάδος, με την προοπτική πρακτικής άσκησης. Προϋπόθεση αποτελεί να έχουν τελειώσει τα 2/3 των μαθημάτων τους και τουλάχιστον να έχουν συμπληρώσει το τέταρτο εξάμηνο των σπουδών. Οι αιτήσεις ξεκίνησαν να είναι διαθέσιμες, ήδη από χθες, Μεγάλη Τρίτη, στις 5 το απόγευμα. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία δεν αποκλείεται κάποιοι από τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα, να βρουν την επόμενη επαγγελματική τους απασχόληση.

Επένδυση 44 εκατομμύρια από τον Τιτάνα

Νέο επενδυτικό ακούω ότι βάζει στο «κάδρο» η τσιμεντοβιομηχανία Τιτάν. Το συνολικό ύψος της επένδυσης που προγραμματίζει είναι 43,84 εκατομμύρια ευρώ και από αυτά θα λάβει ενίσχυση από τον Αναπτυξιακό Νόμο, η οποία αγγίζει τα 14 εκατομμύρια ευρώ. Η επένδυση πρόκειται να πραγματοποιηθεί στο εργοστάσιο που διατηρεί η επιχείρηση στο Καμάρι Βοιωτίας. Ο Τιτάνας, μαζί με άλλες μεγάλες ή μικρότερες επιχειρήσεις συγκαταλέγεται στη λίστα των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων μέσω του Αναπτυξιακού.