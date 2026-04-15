BEAST

Έρχεται η «μητέρα των μαχών»

Χριστός Ανέστη, Χρόνια Πολλά. Σήμερα θα ξεκινήσω με τις πληροφορίες που έχω συγκεντρώσει για την αυριανή μεγάλη μάχη, «μητέρα των μαχών» θα την ονόμαζα. Η συζήτηση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών για το Κράτος Δικαίου που ζήτησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης θα δώσει όπως μου λένε μια καλή ευκαιρία στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να περάσει στην αντεπίθεση μετά τις νέες δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και βέβαια την υπόθεση με τον τίτλο σπουδών του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και βουλευτή Καβάλας, Μακάριου Λαζαρίδη.

Ανοίγει την συνταγματική βεντάλια

Έμαθα λοιπόν από την πηγή μου ότι ο πρωθυπουργός αναμένεται να ανοίξει όλη την συνταγματική βεντάλια και να βάλει στο δημόσιο διάλογο μια σειρά αλλαγών που δεν θα αφορούν μόνο το ασυμβίβαστο των βουλευτών που συζητούσαμε το προηγούμενο διάστημα. Θέλει να εμφανιστεί πάλι ως μεταρρυθμιστής και άρα αναμένεται να ακούσουμε μια σειρά προτάσεων για ζητήματα που αφορούν, τον αριθμό των βουλευτών, τα ασυμβίβαστα, τις περιφέρειες και τον αριθμό των εδρών, κ.ά.

Στην αντεπίθεση για ΟΠΕΚΕΠΕ

Εκεί όμως που θα εστιάσει ο Πρωθυπουργός είναι και ο ΟΠΕΚΕΠΕ όταν προκληθεί. Το επιχείρημα που προτάσσει το Μέγαρο Μαξίμου είναι ότι οι Ελληνικές διωκτικές αρχές ήταν εκείνες που οδήγησαν την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ στο σημερινό της σημείο, αξιοποιώντας τις επισυνδέσεις και την αστυνομική έρευνα. Σύμφωνα μάλιστα με τη λογική που επικρατεί στο πρωθυπουργικό επιτελείο και άρα αυτό θα φανεί και στη συζήτηση στη Βουλή, είναι ότι στην περίπτωση του ΟΠΕΚΕΠΕ κάθε άλλο παρά ζήτημα «βαθέως κράτους» υφίσταται, καθώς οι θεσμικοί μηχανισμοί λειτούργησαν αποτελεσματικά. Επί τη ευκαιρία έμαθα ότι το κυβερνητικό επιτελείο χρειάστηκε να ξεκλέψει χρόνο τις ημέρες του Πάσχα, για να στήσει τη γραμμή άμυνας ενόψει της αυριανής συζήτησης στη Βουλή.

Όχι σε εκλογές

Πάντως επειδή μεγάλη συζήτηση γίνεται για το εάν θα γίνουν ή όχι εκλογές νωρίς και εάν θα κάνει νύξη ο πρωθυπουργός αύριο, μου λένε οι πηγές μου ότι όλα είναι ανοικτά για το εάν θα πει κάτι. Βέβαια εάν προκληθεί θα απαντήσει και δεν θα το αφήσει ασχολίαστο, αλλά μόνος του δεν φαίνεται, με βάσει τα δεδομένα έως χθες το βράδυ, να κάνει αναφορά. Εάν προκληθεί που αυτό θα γίνει σίγουρα, μου λένε οι καλές πηγές μου ότι θα επιμείνει στην εξάντληση της τετραετίας και σε αυτό δεν αλλάζει άποψη.

Κάνε εκλογές και η μομφή

Αντίθετα, η αντιπολίτευση, όπως μαθαίνω όλα τα κόμματα, θα θέσουν θέμα πρόωρων εκλογών. Θα προτάξουν το επιχείρημα ότι με όσα γίνονται το τελευταίο διάστημα, ειδικά μετά τις νέες δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και βάζουν και το ζήτημα των υποκλοπών, ο πρωθυπουργός δεν μπορεί να σταθεί. Βέβαια το κάθε κόμμα έχει τη δική του λογική και επιχειρηματολογία, αν και συγκλίνουν στο αίτημα. Επειδή όμως το αίτημα δεν θα εισακουσθεί από τον Πρωθυπουργό, μένει να φανεί κατά πόσο θα επιτευχθεί και η αναγκαία κοινοβουλευτική πλειοψηφία για να κατατεθεί πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης. Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει συμφωνία για κατάθεση κοινού αιτήματος.

Η ιστορία Λαζαρίδη

Πάντως χθες στον πρωινό καφέ στο Μέγαρο Μαξίμου έμαθα ότι έγινε συζήτηση και για τον Μακάριο Λαζαρίδη και το θέμα που προέκυψε για τον τίτλο σπουδών του. Η γραμμή χθες το πρωί ήταν να στηριχθεί ο υφυπουργός, αν και δέχθηκε πυρά από βουλευτές και πρώην υπουργούς όπως ο Στέλιος Πέτσας, και αυτό υπήρχε έως αργά χθες το βράδυ. Βέβαια επειδή στη ζωή και στην πολιτική όλα είναι απρόβλεπτα και δεν υπάρχουν σταθερές, όλα μπορεί να ανατραπούν ανά πάσα ώρα και στιγμή εάν υπάρξει κάποιο θέμα που μπορεί να εκθέσει τον πρωθυπουργό και να φέρει την κυβέρνηση σε δύσκολη θέση.

Η υπογραφή του Χρυσομάλλη

Μικρή ανακατωσούρα προκάλεσε το δημοσίευμα ότι ο Μίλτος Χρυσομάλλης -ο άνθρωπος που, ως γνωστόν, δεν του παίρνεις λέξη για τον Μεσσήνιο πρώην πρωθυπουργό- επέλεξε να ευχηθεί για το Πάσχα υπογράφοντας λιτά ως «Βουλευτής Μεσσηνίας» και όχι ως βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Με συνέπεια η απουσία του «ΝΔ» δίπλα από τον τίτλο του ήταν αρκετή για να φουντώσουν τα σενάρια για νέοι κόμμα υπό τον Αντώνη Σαμαρά. Και επειδή πάντα υπάρχουν καλοθελητές και δεν στέκομαι σε εικασίες, τον πήρα τηλέφωνο για να μου πει τι ισχύει και τι όχι. Τον πέτυχα «ζεστό» στην περιοδεία του στην περιφέρειά του και τον ρώτησα αν «εκεί που υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά». Όπως μας εξήγησε ο ίδιος, χαμογελώντας για τον ντόρο που δημιουργήθηκε, δεν υπάρχει κανένα κρυφό νόημα. Εδώ και έξι ολόκληρα χρόνια, στα τοπικά μέσα της Μεσσηνίας, οι ευχές του φέρουν την ίδια ακριβώς «σφραγίδα». Ο λόγος είναι απλός, ανθρώπινος και τοπικιστικός, όπως μου είπε. Θέλει να απευθύνεται προσωπικά σε κάθε Μεσσήνια και κάθε Μεσσήνιο, χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς ταμπέλες. Αυτά.

Δεύτερες σκέψεις για πρόταση μομφής

Με το ενδιαφέρον να στρέφεται και πάλι στη Βουλή μετά τις πασχαλινές διακοπές πηγή μου που βρίσκεται σε επαφή με τη Χαριλάου Τρικούπη, μού μετέφερε ότι παρότι την Πέμπτη αναμένεται μετωπική σύγκρουση Μητσοτάκη – Ανδρουλάκη για το κράτος δικαίου και τους θεσμούς, το ΠΑΣΟΚ δεν προσανατολίζεται τελικά στο να καταθέσει πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης. Οι τόνοι βέβαια αναμένεται να ανέβουν κατακόρυφα και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ μετά και τα νεότερα δεδομένα που έρχονται στο φως της δημοσιότητας. «Έχουμε μπει σε ένα περίεργο κύκλο και δεν βλέπω να βγαίνουμε από αυτόν» έλεγε στενός συνεργάτης του Νίκου Ανδρουλάκη, προϊδεάζοντας και για νεότερες εξελίξεις στην υπόθεση των υποκλοπών.

Τι τρέχει με Τσίπρα και Φάμελλο

Και να πάω και λίγο στις πληροφορίες που διακινούνται στο παρασκήνιο για επικείμενη συνάντηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλου και του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα. Υπήρξε σχετικό δημοσίευμα στο Βήμα της Κυριακής που κυκλοφόρησε λόγω του Πάσχα από το απόγευμα της Μεγάλης Παρασκευής. Άρα η πληροφορία διακινήθηκε περίπου τέσσερις μέρες και χθες έγιναν κινήσεις, άρα με πολύ αργά αντανακλαστικά. Βέβαια Πάσχα ήταν που να ασχοληθούν με τα πολιτικά. Όμως, όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά, παρά την επιχείρηση διάψευσης -χαλαρή μέσω διαρροών- από την Κουμουνδούρου. Μόνο που συνομιλητές του Τσίπρα απ’ ότι έμαθα δεν την διέψευδαν.

Το «τεστ ηθικής» και οι πολιτικές καραμπόλες

Να σταθώ λίγο ακόμη στον Αλέξη Τσίπρα ο οποίος ζήτησε -εμμέσως πλην σαφώς- παραίτηση και παράδοση της έδρας όσον βουλευτών επιθυμούν και επιθυμεί να πορευτούν στον νέο του πολιτικό φορέα. Λογικό μου ακούγεται από τη στιγμή που το ίδιο έκανε και αυτός. Βέβαια ο όρος του πρώην πρωθυπουργού βάζει δύσκολα στους ενδιαφερόμενους. Η απαίτησή του για παράδοση της βουλευτικής έδρας ως προϋπόθεση συμμετοχής λειτουργεί ως «τεστ ηθικής», αναγκάζοντας τους βουλευτές να επιλέξουν ανάμεσα στο αξίωμά τους και το νέο εγχείρημα. Γι’ αυτό λοιπόν πήρα δύο βουλευτές οι οποίοι είναι ωσεί παρών στο κόμμα με το οποίο έχουν εκλεγεί για να μου πουν τι προτίθεται να κάνουν. Και οι δύο μου ανέφεραν ότι αν το κόμμα ανακοινωθεί τον Σεπτέμβριο θα παραδώσουν τις έδρες τους στο τέλος του θέρους και λίγο νωρίτερα. Βέβαια όπως μου τόνισε χαρακτηριστικά ο ένας εκ των δύο θα είμαστε και εν αναμονή των δημοσκοπήσεων – δηλαδή κοιτώντας και αποφασίζοντας τελευταία στιγμή. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξουν πολιτικές καραμπόλες την ώρα που ο Τσίπρας δεν τρελαίνεται για να τους εντάξει στο κόμμα αλλά από την άλλη καραδοκεί ο Νίκος Ανδρουλάκης. Όλα θα εξαρτηθούν τους επόμενους μήνες όχι μόνο για τον πρώην πρωθυπουργό αλλά γενικότερα για την κεντροαριστερά.

Το τηλεφώνημα Σαμαρά – Καρυστιανού

Το τελευταίο διάστημα ακούω συνεχώς φήμες που θέλουν τον Αντώνη Σαμαρά και τη Μαρία Καρυστιανού να έχουν χτίσει έναν ισχυρό δίαυλο επικοινωνίας. Οι φήμες δεν περιορίζονται μόνο σε τηλεφωνικές επαφές, αλλά κάνουν λόγο ακόμα και για επίσκεψη της Μ. Καρυστιανού στην οικία του πρώην πρωθυπουργού – όπου φέρεται να συζητήθηκαν οι πολιτικές εξελίξεις και το θέμα των Τεμπών, το οποίο ο Μεσσήνιος πολιτικός στηρίζει με θέρμη. Σύμφωνα με αυτά που ακούω και αυτά που διαβάζω, «μυρίζει» πολιτική σύμπραξη. Ποια είναι η αλήθεια; Η μοναδική επαφή που υπήρξε ανάμεσα στον πρώην πρωθυπουργό και την Μαρία Καρυστιανού περιορίζεται σε ένα -και μοναδικό- τηλεφώνημα. Όπως σας είχα εγκαίρως ενημερώσει, η επικοινωνία αυτή έγινε πριν από αρκετό καιρό και είχε αποκλειστικά ανθρώπινο χαρακτήρα. Η Μαρία Καρυστιανού θέλησε απλώς να εκφράσει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια για τον άδικο χαμό της κόρης του Αντώνη Σαμαρά, μια κίνηση ευγένειας και ενσυναίσθησης.

Στις ΗΠΑ ο Νικήτας και ο Δούκας

Στις ΗΠΑ θα βρεθεί σε λίγες μέρες ο Πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης για να συμμετάσχει, την επόμενη εβδομάδα, στις εκδηλώσεις της ελληνικής ομογένειας για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου. Στις ΗΠΑ ήδη βρίσκεται εδώ και μέρες, και μάλιστα έκανε Ανάσταση και Πάσχα, ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας που βρίσκεται και για μια ενδιαφέρουσα σύναξη στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ με άλλους περίπου 40 δημάρχους από διάφορους δήμους του πλανήτη.

Τα δύο νέα αποκτήματα για τον όμιλο Αγγελικούση

Δύο νέα LNG carriers εντάσσονται στον στόλο του ομίλου Αγγελικούση, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία του στην παγκόσμια αγορά μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου. Πρόκειται για τα πλοία Anuta Siedziowna-Ina και Rotmistrz Witold Pilecki, τα οποία αποτελούν το πέμπτο και το έκτο πλοίο μιας σειράς 13 συνολικά LNG carriers που έχει παραγγείλει η Maran Gas Maritime στα ναυπηγεία Hanwha Ocean. Η παράδοσή τους έχει προγραμματιστεί εντός μήνα που διανύουμε. Με χωρητικότητα 174.000 κυβικών μέτρων, τα δύο πλοία αντιπροσωπεύουν την πλέον σύγχρονη γενιά LNG carriers, ενσωματώνοντας προηγμένες τεχνολογίες που στοχεύουν στη βελτίωση της αποδοτικότητας, της αξιοπιστίας και της επιχειρησιακής ευελιξίας, με όσο το δυνατόν μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Ο σχεδιασμός τους περιλαμβάνει γάστρα βελτιστοποιημένη για μεγαλύτερο εύρος εμπορικών ταχυτήτων, αποδοτικό σύστημα πρόωσης ME-GI, γεννήτριες άξονα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας επί του πλοίου, καθώς και σύστημα Air Lubrication, που συμβάλλει στην περαιτέρω αναβάθμιση των επιδόσεών τους. Σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης σχεδίασης, τα πλοία εμφανίζουν χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου, εξασφαλίζοντας από τις χαμηλότερες περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις μεταξύ των LNG carriers που δραστηριοποιούνται σήμερα στην αγορά. Τα δύο νεότευκτα παραδίδονται στην πολωνική Orlen στο πλαίσιο μακροχρόνιων ναυλοσυμφώνων, με τη Maran Gas Maritime να ενισχύει τη συνεργασία της με τον ενεργειακό όμιλο της Πολωνίας.

Στασιμότητα για τον διαγωνισμό της ΠΑΕΓΑΕ

Μου λένε άνθρωποι από την κατασκευαστική αγορά, ότι ο διαγωνισμός για την κατασκευαστική των αποθηκών της ΠΑΕΓΑΕ, εμφανίζει καθυστερήσεις. Και πως παρά το γεγονός ότι η εταιρεία συμφερόντων της Εθνικής Τράπεζας στον τομέα των logistics, έχει κάνει τον απαιτούμενο τεχνικό έλεγχο, δεν έχει ανακοινώσει ακόμα ποιος θα είναι ο ανάδοχος. Σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, η ΕΚΤΕΡ κατέθεσε οικονομική προσφορά κοντά στα 150 εκατ. ευρώ, τιμή που εμφανίζεται χαμηλότερη σε σχέση με τις προσφορές άλλων μεγάλων τεχνικών ομίλων που δήλωσαν ενδιαφέρον στον διαγωνισμό με κατάθεση προσφορών και συγκεκριμένα οι Avax, Aktor και Metka. Το συγκεκριμένο έργο αφορά την επέκταση και αναβάθμιση των αποθηκευτικών εγκαταστάσεων στη Μαγούλα, μια περιοχή που εξελίσσεται τα τελευταία χρόνια σε βασικό κόμβο logistics της Αττικής λόγω της εγγύτητάς της στο Θριάσιο, στον άξονα της Αττικής Οδού και στο λιμάνι του Πειραιά. Οι νέες υποδομές αναμένεται να ενισχύσουν σημαντικά τις δυνατότητες αποθήκευσης και διακίνησης εμπορευμάτων, σε μια περίοδο όπου η ζήτηση για σύγχρονους logistics χώρους αυξάνεται γρήγορα χάρη στην ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου και των διεθνών εφοδιαστικών αλυσίδων.

Σε αναμονή οι υποψήφιοι για τη Μαρίνα Αγίου Κοσμά

Μου έλεγε στέλεχος με το οποίο μιλάω ότι η Μαρίνα Αγίου Κοσμά, παρά το γεγονός ότι από πλευράς Lamda, είχαν κληθεί υποψήφιοι ανάδοχοι να καταθέσουν προσφορές, ακόμα δεν έχει τελεσφορήσει. Μεταξύ των ενδιαφερόμενων φέρονται να είναι σύμφωνα με τις πληροφορίες μου είναι οι Χριστόφορος Κωνσταντινίδης, η ΚΕΠΑ Αττικής ΑΤΕ, η Αρχιμήδης ΑΤΕ καθώς και η ΤΕΚΑΛ. Παρά το γεγονός ότι η κατάθεση των προσφορών έγινε το περασμένο καλοκαίρι, προς το παρόν ουδέν νεότερο από το μέτωπο.

Ένας παλιός γνώριμος στα «λιμέρια» της Dimand

Καθήκοντα συμβούλου στη Dimand ανέλαβε πρόσφατα ο πρώην Γενικός Διευθυντής Εταιρικών Σχέσεων και Βιώσιμης Ανάπτυξης της ΓΕΚ Τέρνα, Κώστας Λάμπρου. Μάλιστα, άνθρωπος της αγοράς μου έλεγε ότι σήμερα θα κάνει πιθανότατα και την επίσημη «πρώτη» του καθώς η Dimand παρουσιάζει τα οικονομικά της πεπραγμένα στο Χρηματιστήριο Αθηνών, όπου αναμένεται να βρίσκεται και ο Λάμπρου. Η αποχώρησή του από τη ΓΕΚ Τέρνα την περασμένη χρονιά είχε προκαλέσει έκπληξη σε κάποιους, με τον ίδιο να επικαλείται τότε προσωπικούς λόγους. Ωστόσο δεν άργησε να βρει την επόμενή του στέγη, όπως τουλάχιστον φαίνεται εκ του αποτελέσματος.

Τι θα έχουν τα νέα γραφεία της Lidl στη Στοά Αρσακείου

Γραφεία αλλά και κουζίνες για μαγειρική έχουν ήδη διαμορφωθεί στις καινούργιες εγκαταστάσεις της Lidl στη Στοά Αρσακείου. Το έργο μάλιστα έχει προχωρήσει πολύ, σε σημείο που θεωρείται ουσιαστικά ολοκληρωμένο από κατασκευαστικής άποψης. Ενώ στον τομέα των συσκευών για τις κουζίνες έχει συνεργαστεί και η Miele. Εκτός από τις κουζίνες και τα σημεία γευστικών δοκιμών, στο χώρο που θα γίνονται μαθήματα μαγειρικής και γνωριμίας με τα υλικά της μεσογειακής γαστρονομίας, στον όροφο θα υπάρχουν και γραφεία των διοικητικών υπηρεσιών. Αλλά και γραφείο προέδρου διοίκησης, το οποίο ουσιαστικά δεν θα θυμίζει έναν τυπικό χώρο γραφείου, αλλά θα έχει μία πιο «ελεύθερη διάταξη». Δεν θα πρόκειται για το μόνιμο γραφείο του, αλλά για χώρο όπου θα μπορεί να κάνει τις συναντήσεις του όταν έρχεται στην Αθήνα καθότι η έδρα της Lidl είναι στη Σίνδο της Θεσσαλονίκης. Στο χώρο αναμένεται ότι θα μετακομίσουν και άτομα από διοικητικές υπηρεσίες της αλυσίδας στην Ελλάδα, τον Ιούνιο, όταν και θα λειτουργήσει επίσημα η Στοά. Σας θυμίζω ότι το μοντέλο της Food Academy είναι κάτι που ήδη έχει εφαρμοστεί στη Lidl Κύπρου και «τρέχει» εκεί τα τελευταία χρόνια.