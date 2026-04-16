Πόσο εύθραυστη είναι η υγεία όλων

Καλημέρα σε όλους με ευχές να έχουμε υγεία. Ένα ακόμα περιστατικό, όπως το χθεσινό με τον 53χρονο υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ Γιώργο Μυλωνάκη ανέδειξε πόσο εύθραυστη είναι η ζωή όλων. Η στήλη εύχεται περαστικά και ταχεία ανάρρωση σε ένα νέο άνθρωπο. Όπως ήταν φυσικό αυτή η περιπέτεια, κλόνισε και πάγωσε όλους τους ενοίκους του Μεγάρου Μαξίμου με πρώτο τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη που είδε μπροστά του να καταρρέει ο στενός του συνεργάτης. Μίλησα με αρκετούς που συμμετείχαν στον πρωινό καφέ όπου και έγινε το ατυχές περιστατικό και είναι συγκλονισμένοι.

Βαρύ το κλίμα

Ο Γ. Μυλωνάκης μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο του Ευαγγελισμού που είναι πολύ κοντά από το Μέγαρο Μαξίμου και βέβαια έφθασε άμεσα και το ΕΚΑΒ. Και ήταν σωτήρια η απόσταση διότι ο Ευαγγελισμός είναι το νοσοκομείο που μπορεί να αντιμετωπισθεί με εμβολισμό το ανεύρυσμα εγκεφάλου. Μουδιασμένοι και λιγομίλητοι στο Μέγαρο Μαξίμου μετά την αιφνίδια περιπέτεια υγείας του στενού συνεργάτη του πρωθυπουργού η οποία κρίνεται ως ιδιαιτέρως σοβαρή. Με όσους κατάφερα να μιλήσω χθες -γιατί πολλοί δεν σήκωναν καν τα τηλέφωνα- παρέπεμπαν στο ιατρικό ανακοινωθέν και στις πληροφορίες από τον Ευαγγελισμό. Ομολογώ ότι είναι από τις λίγες φορές που το κλίμα ήταν τόσο βαρύ.

Κανονικά η συζήτηση

Πολλά λέχθηκαν περί αναβολής της σημερινής συζήτησης στη Βουλή σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών για το Κράτος Δικαίου, αλλά στο Μέγαρο Μαξίμου, όπως έμαθα, δεν το εξέτασαν εκτός εάν ήταν οριακή η κατάσταση της υγείας του Γ. Μυλωνάκη. Με βάσει όσα είχαν ως πληροφόρηση ως αργά το απόγευμα δεν ετέθη θέμα αναβολής. Πάντως να είστε σίγουροι ότι σήμερα από την πλευρά του Κυριάκου Μητσοτάκη θα επισημανθεί ότι όταν η πολιτική δηλητηριάζεται από κλίμα τοξικότητας και υψηλής έντασης η οποία εκφεύγει της πολιτικής και υπάρχουν «τυφλά» χτυπήματα κατά παντός επιστητού μπορεί να υπάρξουν και τέτοιες καταστάσεις όπως αυτή του Γ. Μυλωνάκη.

Εύσημα στον Ανδρουλάκη

Τι έμαθα όμως; Στο πρωθυπουργικό επιτελείο απέδωσαν τα εύσημα στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη που πρότεινε την αναβολή της σημερινής προ ημερησίας διατάξεως συζήτησης σε ένδειξη σεβασμού για την κατάσταση της υγείας του Γ. Μυλωνάκη. Μου είπε μάλιστα πολύ στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού, ότι η κίνηση αυτή του προέδρου του ΠΑΣΟΚ τον τιμάει. Για την ιστορία ο Ν. Ανδρουλάκης τηλεφώνησε στον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη και του είπε, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι εάν κριθεί από το Μέγαρο Μαξίμου ότι η κατάσταση της υγείας του υφυπουργού είναι τέτοια που πρέπει να αναβληθεί η συζήτηση, αυτός δεν θα σταθεί εμπόδιο.

Η αρνητική στάση της αντιπολίτευσης

Εκτός όμως από τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τουλάχιστον έως νωρίς χθες το βράδυ, ουδείς εκ των πολιτικών αρχηγών ζήτησε από τον Πρόεδρο της Βουλής αναβολή της σημερινής συζήτησης. Kαι αυτό σχολιάζεται αρνητικά από πολλούς.

Ανοίγει τη συνταγματική βεντάλια

Άρα, σήμερα ο προγραμματισμός του πρωθυπουργού που χθες πήγε και στον Ευαγγελισμό για περίπου 50 λεπτά ώστε να δει πως είναι η υγεία του συνεργάτη του κάτι που έκαναν και άλλοι υπουργοί, θα προχωρήσει κανονικά. Θα ανοίξει όπως σας έγραφα και χθες όλη τη συνταγματική βεντάλια και πολλά θέματα. Τι άκουσα όμως και μένει να αποδειχθεί σήμερα; Θα υπάρχουν αρκετές απουσίες βουλευτών της ΝΔ, όπως διεμήνυσαν διάφοροι στον γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Μάξιμο Χαρακόπουλο σε μια μέρα που ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συγκρουστεί με επτά αρχηγούς.

Το ενδιαφέρον Τασούλα

Η είδηση για τη σοβαρή περιπέτεια του Γιώργου Μυλωνάκη ταρακούνησε και το Προεδρικό Μέγαρο. Ο Κώστας Τασούλας νωρίς το πρωί θέλησε να τηλεφωνήσει απευθείας στον υπουργό Υγείας για να μάθει για την κατάσταση της υγείας του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επικοινώνησε και με τη σύζυγο του Γ. Μυλωνάκη και δημοσιογράφο, Τίνα Μεσσαροπούλο. Στον ολιγόλεπτο διάλογο που είχαν ο Τασούλας ευχήθηκε περαστικά στον υφυπουργό με την ίδια να τον ευχαριστεί για το τηλεφώνημά του.

Εσωκομματικά τζαρτζαρίσματα

Ο πρωθυπουργός μπορεί να ξεκαθαρίζει ότι οι εκλογές θα γίνουν την Άνοιξη του 2027 και παρά τη σεναριολογία να επιμένει στην εξάντληση του εκλογικού κύκλου ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι στις περιφέρειες δεν γίνεται ήδη το σύστριγγλο ανάμεσα στους ανθυποψήφιους της ίδιας παράταξης. Μιλούσα με υποψήφιο στο Βόρειο τομέα και μου περιέγραφε λίγο την κατάσταση. Ομολογώ σάστισα. «Θα δώσω τη μάχη μου μέχρι τέλους» μου είπε, εξηγώντας μου ότι ήδη οι εσωκομματικοί του αντίπαλοι διασπείρουν φήμες ότι μπορεί να μην κατέβει για να αποδυναμώσουν την υποψηφιότητά του.

Στο ΠΑΣΟΚ Κασιμάτη και Τζάγκρη, κλείνει το μάτι στον Τσίπρα ο Καστανίδης

Μεγάλο πανηγύρι γίνεται με τους ανεξάρτητους βουλευτές για το πού θα καταλήξουν. Παρά την έντονη ονοματολογία και τις συνεχείς διαρροές, για ένα σημαντικό τμήμα αυτού του άτυπου μπλοκ, η πολιτική μπίλια παραμένει στον αέρα, καθώς οι τελικές αποφάσεις θα εξαρτηθούν και από καραμπόλες με άλλους υποψηφίους. Πάντως ορισμένες κινήσεις στη γεωγραφία της Κεντροαριστεράς φαίνεται να έχουν ήδη δρομολογηθεί, με το ΠΑΣΟΚ να αποτελεί τον βασικό πόλο έλξης. Όπου εκεί όπως σας έχω ενημερώσει εδώ και καιρό η κάθοδος της Νίνας Κασιμάτη με τα ψηφοδέλτια του Κινήματος θεωρείται προειλημμένη απόφαση, παρά το γεγονός ότι η συγκεκριμένη προοπτική προκαλεί εσωκομματικές ενστάσεις στην εκλογική της περιφέρεια. Την ίδια στιγμή, το φλερτ της Χαριλάου Τρικούπη με τη Θεοδώρα Τζάκρη φαίνεται πως έχει μετουσιωθεί σε μια συμφωνία και απλά περιμένουμε το πότε θα ανακοινωθεί. Η ένταξη της βουλευτού Πέλλας στο σχεδιασμό του Νίκου Ανδρουλάκη θεωρείται κλειδωμένη, με το επιτελείο του κόμματος να επιλέγει ωστόσο τη στρατηγική της σιωπής αφού δεν θέλει να μπει στο μικροσκόπιο της Νέας Δημοκρατίας. Στη λογική του πολιτικού αιφνιδιασμού, οι επίσημες τοποθετήσεις αναμένεται να γίνουν στο παρά πέντε της προεκλογικής περιόδου με την Χαριλάου Τρικούπη να λέει όσο πιο κοντά στις εκλογές τόσο πιο καλά για εκείνους. Όσον αφορά τον Χάρη Καστανίδη, τώρα, η απόφαση του Νίκου Ανδρουλάκη είναι μπλοκ και delete με συνέπεια ο ίδιος και εκνευρισμένος να είναι όπως μαθαίνω και να διαδίδει δεξιά και αριστερά ότι θα στηρίξει το νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα.

Επιταχύνει ο Τσίπρας

Η μεταπασχαλινή περίοδος βρίσκει τον Αλέξη Τσίπρα και το στρατηγείο του στην Αμαλίας να κινούνται σε εντατικούς ρυθμούς με τις πληροφορίες να λένε ότι στο τέλος Απριλίου αναμένεται η διακήρυξη του νέου κόμματος με τον τίτλο -όπως ακούγεται- «Η Αριστερά στη νέα εποχή». Επόμενοι σταθμοί των περιοδειών του με την Ιθάκη ανά χείρας είναι η Καλαμάτα και το Ηράκλειο, ενώ έμαθα ότι ψήνεται και στο ομώνυμο νησί του Ιονίου για πολύ συγκεκριμένους συμβολισμούς. Οι παρεμβάσεις του ολοένα και θα πυκνώνουν το επόμενα διάστημα και θα έχουν καθαρά πολιτικό χαρακτήρα.

Ο Δούκας σε πάνελ με Τσίπρα

Ο Αλέξης Τσίπρας θα βρεθεί την προσεχή εβδομάδα στο ίδιο πάνελ με τον δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα και τον δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μώραλη σε παρουσίαση βιβλίου για τον Γιάννη Μπουτάρη που διετέλεσε δήμαρχος Θεσσαλονίκης. Όπως ήταν φυσικό η κοινή παρουσία Δούκα και Τσίπρα άνοιξε συζητήσεις από χθες που έγινε γνωστή η εκδήλωση.

«Πονοκέφαλος» διαρκείας στην Κουμουνδούρου

Δύσκολα μαθαίνω ωστόσο τα πράγματα στην Κουμουνδούρου, με τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και κυρίως τον Σωκράτη Φάμελλο να καλούνται να πάρουν αποφάσεις για το μέλλον του κόμματος το επόμενο δίμηνο. Το ζητούμενο είναι ποιον δρόμο θα ακολουθήσει και με ποιο τρόπο. Πληροφοριοδότης μου έλεγε ότι στο τραπέζι έχει πέσει η διεξαγωγή εντός έκτακτου συνεδρίου, το οποίο και θα δώσει απαντήσεις για την πορεία του κόμματος. Ωστόσο άγνωστο παραμένει εάν θα γίνει ή θα περιοριστούν στις αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ- όπου όπως λένε οι κακές γλώσσες- ελέγχεται πλήρως από τον Αλέξη Τσίπρα.

Το μπλόκο στα social media

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε νέα εφαρμογή επαλήθευσης ηλικίας για την προστασία ανηλίκων στο διαδίκτυο με έμφαση στην ανωνυμία, με την Ελλάδα συγκαταλέγεται στις πρώτες χώρες εφαρμογής. Το νέο εργαλείο θα επιτρέπει την επιβεβαίωση ηλικίας χωρίς αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων, με έμφαση στην ανωνυμία και την προστασία της ιδιωτικότητας. Γιατί το αναφέρω; Διότι προ ημερών έγινε γνωστές οι αποφάσεις της ελληνικής κυβέρνησης και χθες στην Ε.Ε. αναφέρθηκαν ιδιαίτερα στην Ελλάδα που συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή για την υιοθέτηση της νέας τεχνολογίας. Η Ελλάδα, η οποία με ενέργειες του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης ήδη την έχει ενσωματώσει στο Kids Wallet (για την αγορά καπνικών προϊόντων κλπ) με στόχο την προστασία των ανηλίκων, την πρόληψη της εξάρτησης σε νεαρή ηλικία, την ενίσχυση της διαφάνειας και την εποπτεία της αγοράς, έχει ήδη δείξει τον δρόμο, τον οποίο θα ακολουθήσουν σύντομα Γαλλία, Δανία, Ιταλία, Ισπανία, Κύπρος και Ιρλανδία, στα αντίστοιχα εθνικά ψηφιακά πορτοφόλια, χώρες με τις οποίες η χώρα μας συνεργάζεται στενά. Να, που είμαστε και σε κάτι πρωτοπόροι.

Η κρίση στη Μ. Ανατολή και η ευκαιρία για την Ελλάδα

Μιλούσα πριν λίγες ώρες με άνθρωπο της αγοράς ακινήτων. Και μου έλεγε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δημιουργεί νέες γεωοικονομικές πιέσεις στην ευρύτερη περιοχή, αλλά ταυτόχρονα ανοίγει και ένα παράθυρο ευκαιρίας για χώρες όπως η Ελλάδα και συνολικά η νότια και νοτιοδυτική Ευρώπη. Ήδη, έχει παρατηρηθεί ότι φυσικά πρόσωπα, οικογένειες και επιχειρήσεις αναζητούν ασφαλέστερα περιβάλλοντα για να μεταφέρουν το σπίτι, τη δραστηριότητα ή και τα κεφάλαιά τους. Το ερώτημα για την Ελλάδα δεν είναι αν μπορεί να προσελκύσει μέρος αυτής της ζήτησης, αλλά κατά πόσο είναι επαρκώς προετοιμασμένη να την υποδεχτεί. Η δυνατότητα αξιοποίησης αυτής της συγκυρίας συνδέεται άμεσα με μια σειρά από κρίσιμους παράγοντες. Για παράδειγμα το αν η χώρα μπορεί να προσφέρει ανταγωνιστικό φορολογικό πλαίσιο, αντίστοιχο με εκείνο στο οποίο είχαν συνηθίσει οι ενδιαφερόμενοι, το αν υπάρχουν διαθέσιμες κατοικίες για αγορά ή ενοικίαση, αλλά και το αν η αγορά διαθέτει επαρκή εμπορικά ακίνητα ώστε να εγκατασταθούν επιχειρήσεις που θα επιλέξουν να μεταφέρουν εδώ μέρος ή το σύνολο της δραστηριότητάς τους.

Η δικαίωση Σαββίδη για τον ΟΛΘ

Η περσινή χρονιά θυμίζω ότι σημαδεύτηκε από μια σκληρή επιχειρηματική αναμέτρηση με επίκεντρο τον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης. Από τη μία πλευρά βρέθηκε ο Ιβάν Σαββίδης και από την άλλη η πανίσχυρη οικογένεια Ντρέιφους, η οποία επιχείρησε να αποκτήσει την πλειοψηφία του ΟΛΘ. Τελικά, ο Σαββίδης διατήρησε τον έλεγχο και όπως όλα δείχνουν σήμερα, η επιλογή του αυτή δικαιώνεται. Αυτό δείχνουν οι αριθμοί για την πορεία του 2025. Για να γίνω πιο συγκεκριμένος, τα έσοδα του ομίλου έφτασαν πέρσι τα 107,4 εκατ. ευρώ, έναντι 100,7 εκατ. ευρώ το 2024, καταγράφοντας αύξηση 6,7%. Κύριος μοχλός αυτής της ανόδου ήταν ο Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων, ο οποίος ενίσχυσε τα έσοδά του κατά 8 εκατ. ευρώ. Αντίστοιχα, τα καθαρά κέρδη μετά από τους φόρους αυξήθηκαν στα 30,8 εκατ. ευρώ από 28 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας άνοδο 9,7%. Επομένως ο ισχυρός άνδρας του ομίλου έχει κάθε λόγο να αισθάνεται δικαιωμένος. Όχι μόνο ηθικά αλλά και εκ του αποτελέσματος.

Τι τζίρο έκαναν το δίμηνο τα σούπερ μάρκετ

Τα σούπερ μάρκετ αποτελούν κομμάτι της καθημερινότητας όλων μας με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Αυτό λοιπόν που διαβάζω από τα στοιχεία που μελετάω τακτικά, είναι ότι οι πωλήσεις ταχυκίνητων καταναλωτικών προϊόντων στα ράφιασυνεχίζουν ανοδικά, επιβεβαιώνοντας ότι το οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων και ποτών παραμένει σε τροχιά ανάπτυξης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Circana για το πρώτο δίμηνο του 2026, ο συνολικός τζίρος διαμορφώθηκε στα 2,15 δισ. ευρώ, έναντι 1,981 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, καταγράφοντας αύξηση 9%. Το μεγαλύτερο μέρος του τζίρου της αγοράς εξακολουθεί να προέρχεται από τα συσκευασμένα προϊόντα, τα οποία συνεισφέρουν το 76,5%, ενώ το υπόλοιπο 23,5% αφορά τα ζυγιζόμενα-χύμα προϊόντα. Σε απόλυτα μεγέθη, οι πωλήσεις των συσκευασμένων προϊόντων ανήλθαν σε 1,651 δισ. ευρώ από 1,528 δισ. ευρώ πέρσι, ενώ στα προϊόντα επί ζυγίω ο τζίρος έφτασε τα 507 εκατ. ευρώ από 453 εκατ. ευρώ.

Προσιτή κατοικία με ενοίκιο έως 600 ευρώ από τη Dimand

Φαίνεται ότι ο τομέας της κατοικίας στην Ελλάδα, δεδομένης και της υφιστάμενης κρίσης, θα μας απασχολήσει από πολλές και διαφορετικές πλευρές. Η Dimand, εταιρεία που αναπτύσσει κατά κύριο λόγο μεγάλα ακίνητα όπως το Μινιόν και ο Πύργος του Πειραιά, αποφάσισε να εισέλθει στον τομέα της κοινωνικής και προσιτής κατοικίας, προσθέτοντας έναν δεύτερο βασικό πυλώνα δραστηριότητας δίπλα στις μέχρι σήμερα αναπτύξεις της. Η εταιρεία σχεδιάζει κατοικίες προς ενοικίαση ή και πώληση που θα απευθύνονται στη μεσαία τάξη, επιχειρώντας να απαντήσει στο οξύ πρόβλημα στέγασης που καταγράφεται στην ελληνική αγορά. Όπως επισημάνθηκε από τη διοίκηση σε παρουσίαση στο Χρηματιστήριο, η έννοια της προσιτότητας δεν αφορά πλέον μόνο τα χαμηλά εισοδήματα, αλλά επεκτείνεται πλέον σε ένα ευρύ τμήμα της μεσαίας τάξης. Στο πλαίσιο αυτό, η Dimand έχει ήδη εντοπίσει και αποκτήσει ακίνητα, ενώ δρομολογεί πιλοτικό έργο σε μη προβεβλημένη περιοχή, προκειμένου να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα για το κόστος, τη διαχείριση και τις αναγκαίες υποδομές. Το πρώτο εγχείρημα προβλέπει την ανάπτυξη κτιρίων συνολικής επιφάνειας 10.000 τ.μ. κοντά στο κέντρο της Αθήνας (ευρύτερη περιοχή Ελαιώνα), όπου θα δημιουργηθούν 140 διαμερίσματα με προσιτό μίσθωμα. Οι κατοικίες θα απευθύνονται σε νοικοκυριά με καθαρό οικογενειακό εισόδημα 2.200 έως 2.400 ευρώ τον μήνα, ενώ το ενοίκιο δεν θα ξεπερνά τα 600 ευρώ.

«Μεθυστικός» τζίρος παρά το επιχειρηματικό διαζύγιο στον Τσιλιλή

Κι ενώ η ποτοποιία Τσιλιλή, στιγματίστηκε τα προηγούμενα χρόνια από το επιχειρηματικό διαζύγιο των αδερφών Μάκη και Κώστα Τσιλιλή, αυτό φαίνεται να μην επηρεάζει την έως τώρα πορεία της. Από τα στοιχεία που έχω στη διάθεσή μου, η εταιρεία που παράγει το γνωστό τσίπουρο, κατάφερε να αυξήσει το τζίρο της κατά 5% το 2025 σε σύγκριση με το 2024, χρονιά κατά την οποία ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 11,06 εκατ. ευρώ, επομένως στα 11,6 εκατ. ευρώ έφτασε ο τζίρος του 2025. Ανοδική ήταν και η πορεία του όγκου πωλήσεων, αποτέλεσμα της ενίσχυσης των εξαγωγών τη χρονιά που πέρασε. Συγκεκριμένα, οι εξαγωγές λειτούργησαν ως βασικός μοχλός ανάπτυξης, με την κεντρική Ευρώπη και συγκεκριμένα χώρες όπως Γερμανία, Ολλανδία, Αυστρία και Βέλγιο, να αποτελούν τη δύναμη πυρός για την αποσταγματοποιία.