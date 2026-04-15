Κανονικά αναμένεται να διεξαχθεί η προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή των Ελλήνων την Πέμπτη, παρά τις συζητήσεις που προηγήθηκαν για πιθανή αναβολή λόγω της κατάστασης της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, προκειμένου να ενημερωθεί για την κατάσταση του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ.

Ο κ. Κακλαμάνης φέρεται να τον ενημέρωσε ότι η κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη χαρακτηρίζεται «σοβαρή αλλά ελεγχόμενη». Στο πλαίσιο αυτό, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ φέρεται να δήλωσε ότι, εφόσον η κυβέρνηση επιθυμούσε αναβολή της συνεδρίασης και ορισμό νέας ημερομηνίας, ο ίδιος δεν θα είχε αντίρρηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbeast.gr σε επικοινωνία που είχε με το Μέγαρο Μαξίμου ο Πρόεδρος της Βουλής, και συγκεκριμένα με τον γ.γ. του πρωθυπουργού Στέλιο Κουτνατζή, παρότι έκαναν λόγο για μια ευγενική κίνηση από τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, διαμηνύθηκε ότι η συζήτηση θα διεξαχθεί κανονικά αύριο στις 11.00 με βάση τον προγραμματισμό.

Μετά τις παραπάνω εξελίξεις, η προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση που έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη (16.04.2026) στη Βουλή θα διεξαχθεί κανονικά, με το πολιτικό θερμόμετρο να αναμένεται ιδιαίτερα υψηλό.

Η συζήτηση, η οποία έχει ζητηθεί με πρωτοβουλία του Νίκου Ανδρουλάκη, αφορά ζητήματα που σχετίζονται με το κράτος δικαίου και την υπόθεση των υποκλοπών, ωστόσο εκτιμάται ότι θα επεκταθεί και σε άλλες πολιτικές εξελίξεις.