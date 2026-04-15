Σκέψεις για αναβολή της αυριανής προ ημερησίας διατάξεως συζήτησης στη Βουλή σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων για το κράτος δικαίου γίνονται, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Newsbeast, αυτή την ώρα τόσο στο Μέγαρο Μαξίμου όσο και στις τάξεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης λόγω της εξαιρετικά κρίσιμης κατάστασης της υγείας του υφυπουργού Παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργου Μυλωνάκη.

Θυμίζουμε ότι το μέλος της κυβέρνησης κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του επονομαζόμενου «πρωινού καφέ» στο Μαξίμου αισθάνθηκε δυσφορία, λιποθύμησε και διακομίστηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου διαπιστώθηκε πως είχε υποστεί εγκεφαλική αιμορραγία. Μεταφέρθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και διασωληνώθηκε με τους γιατρούς να δίνουν μάχη να κρατηθεί στη ζωή. Μάλιστα, γύρω στις 12:00 το μεσημέρι μετέβη στο νοσηλευτικό ίδρυμα και ο ίδιος ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να ενημερωθεί διά ζώσης από τους γιατρούς για την κατάσταση του στενού του συνεργάτη, ενώ το παρών έδωσαν, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης και ο υφυπουργός Μάριος Θεμιστοκλέους.

Εξαιτίας λοιπόν του γεγονότος, ενδέχεται να ζητηθεί η αναβολή της αυριανής συνεδρίασης στη Βουλή «για την κατάσταση του Κράτους Δικαίου, των Θεσμών και της λειτουργίας του Κοινοβουλίου στην Ελλάδα», που έχει προγραμματιστεί για τις 11:00 το πρωί. Μάλιστα, υπάρχει ανοιχτός δίαυλος επικοινωνίας της έδρας της κυβέρνησης με το γραφείο του προέδρου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής Νίκου Ανδρουλάκη, καθώς υπάρχει ενδεχόμενο την αναβολή να τη ζητήσει και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Κι αυτό διότι τη διεξαγωγή της συζήτησης την έχει ζητήσει ο επικεφαλής του Κινήματος με επιστολή που είχε στείλει στον πρόεδρο του Κοινοβουλίου, Νικήτα Κακλαμάνη.

Χαρακτηριστικά στην επιστολή αναφέρεται πως: «Τα τελευταία επτά χρόνια, με ευθύνη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, διαμορφώνεται ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο σοβαρής θεσμικής υποχώρησης, το οποίο χαρακτηρίζεται από υποθέσεις που πλήττουν τη θεσμική τάξη, παραβιάσεις του Συντάγματος και του Κανονισμού της Βουλής, απόπειρες περιορισμού της διαφάνειας και λογοδοσίας και επιθέσεις σε Ανεξάρτητες Αρχές και ευρωπαϊκούς θεσμούς, όπως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία».

Ωστόσο, σε περίπτωση που διενεργηθεί η συνεδρίαση αύριο, θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι η συζήτηση θα επεκταθεί και στο ζήτημα των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά και από τις δύο νέες δικογραφίες που έφτασαν από την ευρωπαϊκή εισαγγελία. Άλλωστε, η Βουλή έκλεισε για τις εορτές του Πάσχα με τον ερχομό και της νέας, τρίτης δικογραφίας που αφορά δύο επιπλέον βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, τον Χαράλαμπο Αθανασίου και τον Τάσο Χατζηβασιλείου.