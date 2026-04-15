Αντίστροφα κυλάει ο χρόνος για ακόμα μία πολιτική αναμέτρηση στη Βουλή ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αντιπολίτευση. Η ατμόσφαιρα είναι κάτι παραπάνω από ηλεκτρισμένη με τη Χαριλάου Τρικούπη να έχει προσδώσει στην προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση για το κράτος δικαίου, που θα γίνει αύριο το πρωί, χαρακτήρα μονομαχίας και το Μέγαρο Μαξίμου ως μια πολιτική αφετηρία για τη νέα συνταγματική αναθεώρηση.

Παράλληλα, όπως τονίζουν συνεργάτες του πρωθυπουργού, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα δώσει απαντήσεις για το σύνολο της κριτικής που γίνεται το τελευταίο διάστημα.

Ο πρωθυπουργός, εκτός από τις απαντήσεις που θα δώσει, θα περάσει στην αντεπίθεση κατηγορώντας την αντιπολίτευση για τοξικότητα και για μια διαρκή προσπάθεια να δηλητηριάσει την κοινή γνώμη παρουσιάζοντας το Μέγαρο Μαξίμου ως άντρο σκανδάλων.

Εκεί, ωστόσο, που θα εστιάσει θα είναι στην παρουσίαση ενός πλαισίου προτάσεων για τη συνταγματική αναθεώρηση.

Θα αναδείξει συγκεκριμένες θεσμικές αλλαγές που – κατά την κυβερνητική οπτική – διαφοροποιούν τη σημερινή λειτουργία του πολιτικού συστήματος από το παρελθόν. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η αποφυγή της κατεπείγουσας νομοθέτησης, ο περιορισμός άσχετων τροπολογιών, η ενίσχυση της κοινοβουλευτικής λογοδοσίας των υπουργών και η συστηματική λειτουργία του υπουργικού συμβουλίου. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί και στην ψηφιοποίηση του κράτους, η οποία παρουσιάζεται ως εργαλείο ενίσχυσης της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας.

Μετά από πολλές διαβουλεύσεις και προτάσεις στο εσωτερικό της γαλάζιας κοινοβουλευτικής ομάδας, ο πρωθυπουργός θα παρουσιάσει ένα συνεκτικό πακέτο προτάσεων και, εκτός από την καθιέρωση ασυμβίβαστου μεταξύ υπουργικής και βουλευτικής ιδιότητας αλλά και πιθανής μείωσης του αριθμού των βουλευτών, θα επικεντρωθεί και σε ζητήματα τα οποία θα επιλυθούν μέσα από την αναθεώρηση του συντάγματος.

Το κυβερνητικό αφήγημα συνδέει τις προτεινόμενες αλλαγές με την ανάγκη εκσυγχρονισμού του πολιτικού συστήματος και ενίσχυσης της αξιοπιστίας των θεσμών. Όπως επισημαίνουν στελέχη της πλειοψηφίας, στόχος είναι ένα Σύνταγμα πιο λειτουργικό, που θα επιτρέπει την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και θα καθιστά το κράτος πιο φιλικό προς τον πολίτη.

Στην ίδια κατεύθυνση εντάσσονται και προτάσεις που αφορούν τη θέσπιση δημοσιονομικών κανόνων, ώστε να αποτρέπεται η διόγκωση ελλειμμάτων και χρέους, καθώς και παρεμβάσεις σε ζητήματα όπως η μονιμότητα και η αξιολόγηση στο Δημόσιο. Στο τραπέζι βρίσκεται επίσης η αλλαγή του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης και η αναθεώρηση του άρθρου 16.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ζητήσει από τα κόμματα της αντιπολίτευσης να αποφύγουν μια στείρα καταγγελτική στάση

Ο πρωθυπουργός αναμένεται να απευθύνει κάλεσμα για συναινέσεις, ζητώντας από τα κόμματα της αντιπολίτευσης να αποφύγουν, όπως θα υποστηρίξει, μια στείρα καταγγελτική στάση. Το μήνυμα που επιδιώκει να εκπέμψει είναι ότι οι θεσμικές αλλαγές απαιτούν ευρύτερες συγκλίσεις και όχι μικροκομματικές αντιπαραθέσεις.

Στη ΝΔ δεν τρέφουν αυταπάτες, ωστόσο, όπως σημειώνουν, το ΠΑΣΟΚ κάποτε συμπεριφέρθηκε θεσμικά και μαζί με τη ΝΔ έσωσαν τη χώρα από το χείλος της καταστροφής. Και εδώ, όπως λένε, είναι μια κρίσιμη καμπή για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το οποίο θα πρέπει να αποφασίσει με ποιους θα πάει και ποιους θ’ αφήσει. Αν θα τιμήσει το παρελθόν του ή αν θα συνταχθεί με τις δυνάμεις του ανέξοδου λαϊκισμού.