Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης.

Ο Γιώργος Μυλωνάκης, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε λιποθυμικό επεισόδιο κατά τη διάρκεια του πρωινού καφέ με τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου.

Αμέσως κλήθηκε ασθενοφόρο, το οποίο τον μετέφερε στο νοσοκομείο. Μετά από τις εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εντοπίστηκε ανεύρυσμα στον εγκέφαλο.

Σε λίγο αναμένεται ιατρικό ανακοινωθέν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτή την ώρα διασωληνώνεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.