Η πρώτη αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό για τους τελικούς της Water Polo League ανδρών ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Τρίτη (26/5).

Ο τίτλος κρίνεται στις τρεις νίκες και οι δύο ομάδες θα κυνηγήσουν την πρώτη στο «Καπαγέρωφ», με τους «ερυθρόλευκους» να είναι το φαβορί και τους «πράσινους» να θέλουν να διαψεύδουν τις προβλέψεις.

Αναλυτικά το πρόγραμμα

13:30 HBO Max Μαρία Σάκκαρη-Λίντα Νόσκοβα Ρολάν Γκαρός Τένις

14:30 Eurosport Στέφανος Τσιτσιπάς- Αλεξάντρ Μουλέρ Ρολάν Γκαρός Τένις

18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – ΑΕΚ Πρωτάθλημα Χάντμπολ Α1 γυναικών

19:30 Mega News Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός Water Polo League

20:30 COSMOTE SPORT 6 HD Μπεσίκτας – Γαλατασαράι Turkish Basketball Super League

21:00 COSMOTE SPORT 7 HD Βίρτους Μπολόνια – Τρέντο Lega Basket Serie A