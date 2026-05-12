Νέες ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις καταγράφηκαν στο Κίεβο νωρίς το πρωί της Τρίτης, αμέσως μετά τη λήξη της τριήμερης κατάπαυσης του πυρός, όπως ανακοίνωσε μέσω Telegram ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της ουκρανικής πρωτεύουσας, Τιμούρ Τκατσένκο.

«Μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα του εχθρού βρίσκονται αυτή τη στιγμή πάνω από το Κίεβο. Παρακαλούμε μείνετε σε καταφύγια ως την άρση του συναγερμού. Μπορεί να έχει θόρυβο», ανέφερε ο κ. Τκατσένκο, κάνοντας λόγο για πτώση μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος εφόρμησης σε πολυκατοικία στη συνοικία Ομπολόνσκι.

During Russia's drone attack, debris fell on a house in Kyiv.



Officials say the shot-down UAV landed on the roof of a 20-storey building in the Obolon area.

There are no reports of injuries. pic.twitter.com/cpu358liLf — Tim White (@TWMCLtd) May 12, 2026

Πρόκειται για τον πρώτο συναγερμό του είδους στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας από την 8η Μαΐου. Ανακωχή τριών ημερών, που ανακοινώθηκε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, άρχισε το Σάββατο.

🚨🇺🇦Kyiv: High-rise building on fire as a result of the Shahed attack by Russians on the city pic.twitter.com/i4k1u2i6iY — ✝ ⚔️ Hunter UA ✠ 🇺🇸🇺🇦 (@UaCoins) May 12, 2026

Οι δυο χώρες αλληλοκατηγορήθηκαν για σειρά παραβιάσεων της κατάπαυσης του πυρός όσο τελούσε σε ισχύ.

Το Κίεβο κατηγόρησε τον ρωσικό στρατό για επιθέσεις drones στο ανατολικό τμήμα της χώρας κι η Μόσχα τον ουκρανικό στρατό για επιθέσεις στην περιφέρεια Μπιέλγκοροντ.