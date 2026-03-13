Η κανονική περίοδος της EuroLeague πλησιάζει στο φινάλε της και κάθε παιχνίδι αποκτά πλέον καθοριστική σημασία για τις ομάδες που θέλουν να συνεχίσουν την πορεία τους στην Ευρώπη.

Ορισμένοι σύλλογοι παλεύουν για μια θέση στη δεκάδα, όπως η Dubai BC και η Αρμάνι Μιλάνο, άλλοι στοχεύουν στην πρώτη εξάδα – ανάμεσά τους ο Παναθηναϊκός, η Μονακό, η Μπαρτσελόνα, ο Ερυθρός Αστέρας και η Ζάλγκιρις Κάουνας- ενώ οι ομάδες της κορυφής δίνουν μεγάλη μάχη για την πρώτη τετράδα που εξασφαλίζει πλεονέκτημα έδρας στα playoffs. Σε αυτή τη μάχη βρίσκονται ο Ολυμπιακός, η Ρεάλ Μαδρίτης, η Βαλένθια και η Χάποελ Τελ Αβίβ.

Με την 31η αγωνιστική να βρίσκεται σε εξέλιξη και αρκετές εκκρεμότητες ακόμη στο πρόγραμμα, η Φενέρμπαχτσε φαίνεται να έχει εξασφαλίσει σε μεγάλο βαθμό τη θέση της, ενώ τέσσερις ομάδες διεκδικούν τις τρεις υπόλοιπες θέσεις πίσω από την πρωταθλήτρια Ευρώπης.

Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού (20-11)

Φενέρμπαχτσε εντός

Μπασκόνια εντός

Βαλένθια εκτός

Βιλερμπάν εκτός

Ρεάλ Μαδρίτης εντός

Χάποελ Τελ Αβίβ εκτός

Αρμάνι Μιλάνο εντός

Το πρόγραμμα της Ρεάλ Μαδρίτης (20-11)

Ζάλγκιρις Κάουνας εκτός

Χάποελ Τελ Αβίβ εντός

Αναντολού Εφές εντός

Μπασκόνια εκτός

Ολυμπιακός εκτός

Φενέρμπαχτσε εκτός

Ερυθρός Αστέρας εντός

Το πρόγραμμα της Βαλένθια (20-11)

Μπαρτσελόνα εντός

Ολυμπιακός εντός

Παρτίζαν εκτός

Βίρτους Μπολόνια εκτός

Αρμάνι Μιλάνο εντός

Παναθηναϊκός εντός

Dubai BC εκτός

Το πρόγραμμα της Χάποελ Τελ Αβίβ (17-11)

Μπαρτσελόνα εκτός

Παρί εντός

Βίρτους Μπολόνια εντός

Ρεάλ Μαδρίτης εκτός

Μπασκόνια εκτός

Παναθηναϊκός εντός

Φενέρμπαχτσε εντός

Ολυμπιακός εντός

Μακάμπι Τελ Αβίβ εκτός

Μονακό εκτός

Με τη Χάποελ να αγωνίζεται πλέον μακριά από το Τελ Αβίβ και να έχει μπροστά της ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα – αντιμετωπίζοντας έξι ομάδες που βρίσκονται στην πρώτη δεκάδα – ο Ολυμπιακός, η Ρεάλ Μαδρίτης και η Βαλένθια φαίνεται να έχουν το προβάδισμα για να ολοκληρώσουν την κανονική περίοδο μέσα στην πρώτη τετράδα.

Οι Ισραηλινοί, βέβαια, εξακολουθούν να κρατούν την τύχη στα χέρια τους. Ακόμη κι αν δεν καταφέρουν να εξασφαλίσουν πλεονέκτημα έδρας στα playoffs, παραμένουν το φαβορί για την πέμπτη θέση της κατάταξης.