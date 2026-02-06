Σε τροχιά ελεύθερης πτώσης βρέθηκε το Bitcoin την Πέμπτη, με τις πιέσεις να κλιμακώνονται, καθώς οι επενδυτές απομακρύνονται μαζικά από τις τοποθετήσεις υψηλού ρίσκου. Η υποχώρηση αυτή τροφοδοτήθηκε εν μέρει από την έντονη αστάθεια στις τιμές των πολύτιμων μετάλλων, αλλά και από τις εκτεταμένες ρευστοποιήσεις στις μετοχές των εταιρειών τεχνολογίας.

Το κορυφαίο κρυπτονόμισμα «κατρακύλησε» στα 63.295 δολάρια, αγγίζοντας το χαμηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2024 – την περίοδο δηλαδή πριν από την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε καλλιεργήσει προσδοκίες στήριξης του κλάδου κατά την προεκλογική του εκστρατεία. Με ημερήσια πτώση που άγγιξε το 12,6%, το Bitcoin κατέγραψε τη χειρότερη επίδοσή του σε επίπεδο 24ώρου από τον Νοέμβριο του 2022.

Μαζικές ρευστοποιήσεις και βαριές απώλειες για Bitcoin και Ether

Σύμφωνα με τα στοιχεία της CoinGlass, μέσα σε μόλις ένα εικοσιτετράωρο ρευστοποιήθηκαν θέσεις στο Bitcoin ύψους περίπου 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων. Η συνολική εικόνα της αγοράς είναι αποκαρδιωτική: από το ιστορικό υψηλό των 4,379 τρισ. δολαρίων στις αρχές Οκτωβρίου, η συνολική αξία της αγοράς κρυπτονομισμάτων έχει συρρικνωθεί κατά 2 τρισεκατομμύρια, με τα 800 δισεκατομμύρια εξ αυτών να «εξανεμίζονται» μόνο τον τελευταίο μήνα.

Οι απώλειες της τρέχουσας εβδομάδας για το Bitcoin φτάνουν το 17%, ανεβάζοντας τη συνολική πτώση για το 2026 στο 28%. Ακόμα χειρότερη είναι η εικόνα για το Ether, το δεύτερο μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα, το οποίο υποχώρησε πάνω από 13% την Πέμπτη (στα 1.854 δολάρια). Το Ether μετρά απώλειες 19% αυτή την εβδομάδα και σχεδόν 38% από την αρχή του έτους.

Συγκοινωνούντα δοχεία με μέταλλα και χρηματιστήριο

Η ψυχολογία της αγοράς επηρεάστηκε, σύμφωνα με το Reuters, άμεσα από τις πιέσεις που δέχτηκαν οι μετοχές και τα μέταλλα. Ο χρυσός και το ασήμι παρουσιάζουν έντονη νευρικότητα λόγω κερδοσκοπικών κινήσεων, με το ασήμι να σημειώνει βουτιά έως και 18%.

Η αναταραχή αυτή έχει αρχίσει να μεταφέρεται και στο χρηματιστήριο, συμπαρασύροντας τις μετοχές εταιρειών που διατηρούν μεγάλα αποθέματα σε Bitcoin, εντείνοντας τους φόβους ότι η κρίση ξεφεύγει από τα στενά όρια των ψηφιακών νομισμάτων και διαχέεται στην ευρύτερη οικονομία.

Μετά το χθεσινό σοκ, όπου χάθηκαν δισεκατομμύρια δολάρια από την αγορά των κρυπτονομισμάτων, οι τιμές δείχνουν σημάδια σταθεροποίησης. Το Bitcoin σημείωσε άνοδο 2,6% στα 64.735 δολάρια, ανακάμπτοντας από το χαμηλό των 60.008 δολαρίων, ενώ το Ether κέρδισε 3,1%.