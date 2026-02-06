Το κύμα ρευστοποιήσεων που ξεκίνησε από τη Wall Street συμπαρέσυρε σήμερα, Παρασκευή, και τα ασιατικά ταμπλό, με τους κυριότερους δείκτες να καταγράφουν απώλειες και το κλίμα στις τάξεις των επενδυτών να επιδεινώνεται ραγδαία, σε μια μέρα που η ακραία μεταβλητότητα χτύπησε τα πολύτιμα μέταλλα και τα κρυπτονομίσματα.

«Παρακολουθούμε μια τεράστια μετακίνηση κεφαλαίων, όπου ο Nasdaq μένει εμφανώς πίσω σε σχέση με τον S&P 500 και τις “βαρετές” μετοχές του κλάδου των βασικών καταναλωτικών αγαθών», εξηγεί ο Πρασάντ Μπαγιάνι της BNP Paribas Wealth Management. «Η αγορά αρχίζει να αναρωτιέται: “Ωραία η τεχνητή νοημοσύνη (AI), αλλά πότε θα αρχίσει η απόσβεση της επένδυσης;”».

Το «Software-mageddon» και ο φόβος της ανεργίας

Στη Νέα Υόρκη, πτωτικά κινήθηκαν οι μετοχές για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση. Ο S&P 500 διέγραψε όλα τα κέρδη του έτους, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν ότι τα νέα μοντέλα AI ίσως αρχίσουν να «ροκανίζουν» τα κέρδη των εταιρειών λογισμικού. Η κατάσταση αυτή έχει ήδη λάβει την ονομασία «Software-mageddon», με τον κλάδο λογισμικού να χάνει περίπου 1 τρισεκατομμύριο δολάρια σε αξία από τα τέλη Ιανουαρίου, σύμφωνα με το Reuters.

Την ίδια στιγμή, οι ανησυχίες για την αμερικανική οικονομία εντείνονται, καθώς οι ανακοινώσεις για απολύσεις στις ΗΠΑ εκτινάχθηκαν τον Ιανουάριο στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 17 ετών για τον συγκεκριμένο μήνα.

Ανάσα για κρυπτονομίσματα και μέταλλα

Μετά το χθεσινό σοκ, όπου χάθηκαν δισεκατομμύρια δολάρια από την αγορά των κρυπτονομισμάτων, οι τιμές δείχνουν σημάδια σταθεροποίησης. Το Bitcoin σημείωσε άνοδο 2,6% στα 64.735 δολάρια, ανακάμπτοντας από το χαμηλό των 60.008 δολαρίων, ενώ το Ether κέρδισε 3,1%.

Ανάλογη εικόνα παρουσιάζουν και τα πολύτιμα μέταλλα. Το ασήμι ανέκτησε μέρος των τεράστιων απωλειών του (είχε υποχωρήσει έως και 10%), καταγράφοντας άνοδο 1,9%, ενώ ο χρυσός ενισχύθηκε κατά 1,6% στα 4.843 δολάρια.

Συνάλλαγμα και ενέργεια

Στην αγορά συναλλάγματος, ο δείκτης του δολαρίου υποχώρησε ελαφρώς στο 97,79, ενώ η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς ομολόγου διαμορφώθηκε στο 4,186%. Τέλος, στον τομέα της ενέργειας, το πετρέλαιο τύπου Brent σημείωσε άνοδο 1,1%, στα 68,28 δολάρια το βαρέλι.