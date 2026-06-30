Ένας φίλαθλος της Ιαπωνίας έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά την ήττα της εθνικής του ομάδας από τη Βραζιλία στο Παγκόσμιο Κύπελλο, με τις εικόνες να τον δείχνουν να ξεσπά σε κραυγές απογοήτευσης μέσα στις εξέδρες. Ωστόσο, νεότερα πλάνα από την τηλεοπτική μετάδοση δημιουργούν αμφιβολίες για το κατά πόσο η αντίδρασή του ήταν αυθόρμητη.

Η Ιαπωνία προηγήθηκε νωρίς απέναντι στη Βραζιλία και διατήρησε το προβάδισμα με 1-0 μέχρι την ανάπαυλα. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Κασεμίρο ισοφάρισε, διατηρώντας ζωντανές τις ελπίδες των Ιαπώνων για παράταση, όμως ο Γκάμπριελ Μαρτινέλι πέτυχε το νικητήριο γκολ στα τελευταία λεπτά, χαρίζοντας στη Βραζιλία την πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης και στέλνοντας την Ιαπωνία εκτός συνέχειας.

Το ξέσπασμα του φιλάθλου που έγινε viral

Μετά το τελευταίο γκολ, οι κάμερες κατέγραψαν αρκετούς απογοητευμένους Ιάπωνες φιλάθλους στις εξέδρες, όμως ένας από αυτούς ξεχώρισε. Ο φίλαθλος, ο οποίος φορούσε τη μπλε φανέλα της Ιαπωνίας και είχε βάψει μπλε ακόμη και τα μαλλιά του, βρέθηκε περικυκλωμένος από Βραζιλιάνους οπαδούς.

Κλείνοντας τα μάτια του, άρχισε να ουρλιάζει προς τον ουρανό από απογοήτευση, ενώ στη συνέχεια έβγαλε οργισμένος αυτό που έμοιαζε να είναι ένα μπουφάν ή κιμονό. Βραζιλιάνοι φίλαθλοι επιχείρησαν να τον τυλίξουν με τη σημαία της χώρας τους σε μια κίνηση παρηγοριάς, όμως εκείνος δεν ανταποκρίθηκε.

Λίγο αργότερα συνέχισε να φωνάζει, ενώ οι κάμερες κατέγραψαν μια ομάδα Βραζιλιάνων να τον περικυκλώνει και να τον αγκαλιάζει σε μια ένδειξη συναδελφικότητας μεταξύ φιλάθλων.

Τα σχόλια στα social media και οι αμφιβολίες για τη σκηνή

Το βίντεο διαδόθηκε γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν το πάθος του Ιάπωνα φιλάθλου.

«Φαντάσου να περνάς τη μεγαλύτερη στενοχώρια της ζωής σου και οι άνθρωποι γύρω σου να πανηγυρίζουν για αυτό που σου προκάλεσε τον πόνο», έγραψε ένας χρήστης στο Χ.

Ένας ακόμη σχολίασε: «Είναι επώδυνο να το βλέπεις. Η Ιαπωνία ήταν μία από τις καλύτερες ομάδες αυτού του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Πολλά συγχαρητήρια σε αυτούς».

Άλλος χρήστης ανέφερε: «Είναι πραγματικά αστείο να βλέπεις φιλάθλους από διαφορετικές χώρες να ζουν μαζί τη στιγμή».

Ένας τέταρτος έγραψε: «Γελούσα ασταμάτητα όταν το είδα ζωντανά. Μου ανέβασε αμέσως τη διάθεση μετά την ήττα».

Ωστόσο, παρότι το στιγμιότυπο αποτέλεσε μία από τις πιο πολυσυζητημένες στιγμές της φάσης των «32», ενδέχεται να μην ήταν αυθεντικό.

Λίγα δευτερόλεπτα πριν από την έντονη αντίδρασή του, η τηλεοπτική μετάδοση έδειξε τον ίδιο φίλαθλο να δίνει το κινητό του τηλέφωνο σε έναν Βραζιλιάνο που βρισκόταν μπροστά του. Εκείνη τη στιγμή χαμογελούσε και κρατούσε το κινητό οριζόντια, σαν να ζητούσε από τον άλλο φίλαθλο να καταγράψει την αντίδρασή του.

Έτσι, αν και υπάρχουν ενδείξεις ότι το ξέσπασμα μπορεί να ήταν σκηνοθετημένο, το αποτέλεσμα του αγώνα ήταν απολύτως πραγματικό, με τη Βραζιλία να εξασφαλίζει την πρόκριση στη φάση των «16».