Σε 19 συλλήψεις προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ. στο πλαίσιο έρευνας που πραγματοποιήθηκε για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας κατηγορούνται ότι δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών εντός γηπέδων. Παράλληλα, κατηγορούνται ότι εμπλέκονται και σε περιστατικά επιθέσεων και ληστείας, με οπαδικό υπόβαθρο.

Προηγήθηκε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση το τελευταίο 24ωρο στη Θεσσαλονίκη και τη Μύκονο για τη σύλληψη των εμπλεκόμενων προσώπων. Εκτός από τους 19 συλληφθέντες, στη δικογραφία περιλαμβάνονται κι άλλα άτομα, μεταξύ αυτών ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης που αναζητείται και φαίνεται να βρίσκεται στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος ως διευθύνων την οργάνωση διώκεται ήδη για υπόθαλψη εγκληματία στην υπόθεση της δολοφονίας του 20χρονου Κλεομένη, τον περασμένο Μάρτιο στην Καλαμαριά. Επιπλέον, ανάμεσα σε αυτούς που βρίσκονται στη δικογραφία είναι, κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 23χρονος που κατηγορείται για το φονικό επεισόδιο σε βάρος του 20χρονου και είναι ήδη προσωρινά κρατούμενος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας που ξεκίνησε τον περασμένο Ιανουάριο η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, τα κατηγορούμενα ως μέλη της εγκληματικής οργάνωσης διακινούσαν ναρκωτικές ουσίες στο γήπεδο ποδοσφαίρου και μπάσκετ όπου αγωνιζόταν η ομάδα τους.

Επιπλέον, από την αστυνομική έρευνα προέκυψε η εμπλοκή της εγκληματικής οργάνωσης σε ληστεία με θύμα οπαδό αντίπαλης ομάδας, από τον οποίο άρπαξαν δίκυκλο. Η δικογραφία φαίνεται να περιλαμβάνει οπαδικές επιθέσεις και απειλές, όπως επίσης και μία απόπειρα εμπρησμού σε ισόγειο πολυκατοικίας όπου στεγαζόταν παλιότερα σύνδεσμος αντίπαλου σωματείου της Θεσσαλονίκης.

Η δράση της εγκληματικής οργάνωσης φαίνεται να εκκινεί το 2021 ενώ πολλές από τις διωκόμενες πράξεις τελέστηκαν μετά το αιματηρό επεισόδιο εις βάρος του Κλεομένη.

Κατά τη χθεσινή αστυνομική επιχείρηση συνελήφθησαν 17 άτομα στη Θεσσαλονίκη και δύο στην Μύκονο. Οι πρώτοι από τους συλληφθέντες οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον της εισαγγελέως πρωτοδικών Θεσσαλονίκης η οποία τους παρέπεμψε να απολογηθούν σε ειδική ανακρίτρια ναρκωτικών.

Εις βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη -κατά περίπτωση- για εγκληματική οργάνωση (συγκρότηση ένταξη και διεύθυνση), ληστεία και ηθική αυτουργία στη ληστεία, διακίνηση ναρκωτικών (εντός και εκτός εγκληματικής οργάνωσης), υπόθαλψη εγκληματία, σωματικές βλάβες με αθλητικό υπόβαθρο, βιαιοπραγίες και απειλές εντός αθλητικών χώρων, απόπειρα εμπρησμού, παραβάσεις του νόμου περί όπλων κ.ά. Οι κατηγορίες είναι με τις επιβαρυντικές διατάξεις του αθλητικού νόμου, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.