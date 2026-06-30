Η Κέιτ Μίντλετον μετά τη μάχη που έδωσε με τον καρκίνο επέστρεψε στις απαιτητικές σωματικές δραστηριότητες, αφήνοντας ένα προσωπικό μήνυμα υποστήριξης σε έναν 11χρονο ορειβάτη με αναπηρία.

Κατά τη διάρκεια της πεζοπορικής δοκιμασίας αντοχής «Three Peaks Challenge», η οποία περιλαμβάνει την ανάβαση στα τρία ψηλότερα βουνά της Σκωτίας, της Αγγλίας και της Ουαλίας, η πριγκίπισσα της Ουαλίας συνάντησε τον μικρό Τεντ, ο οποίος κινείται σε αναπηρικό αμαξίδιο και ολοκλήρωσε το ίδιο εγχείρημα με τη βοήθεια των δικών του ανθρώπων.

Η συνάντηση αυτή οδήγησε την Κέιτ Μίντλετον σε μια ασυνήθιστη για τα βασιλικά δεδομένα κίνηση, καθώς προχώρησε σε χρηματική εισφορά στον ιστότοπο της καμπάνιας του 11χρονου, υπογράφοντας ιδιοχείρως με το αρχικό της.

«Ένα από τα πραγματικά αξιοσημείωτα σημεία της πρόκλησης «Three Peaks Challenge» ήταν η γνωριμία με εμπνευσμένους ανθρώπους όπως εσείς κατά τη διάρκεια της διαδρομής. Θερμά συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα για τη συγκέντρωση χρημάτων για έναν τόσο υπέροχο σκοπό. C».

Με αυτό το σημείωμα, το οποίο έφερε την επίσημη υπογραφή «Catherine Wales», η Κέιτ Μίντλετον στήριξε τον σκοπό του αγοριού, ο οποίος συγκεντρώνει πόρους για το ίδρυμα «Molly Olly’s Wishes», έναν φορέα που πραγματοποιεί τις επιθυμίες βαριά ασθενών παιδιών. Η προσπάθεια του Τεντ, που έχει ήδη ανέβει στο Μπεν Νέβις και δύο φορές στο Σνόουντον, απέφερε πάνω από 16.200 λίρες, ξεπερνώντας κατά πολύ τον αρχικό στόχο των 5.000 λιρών.

Το μήνυμα για την ολιστική φροντίδα υγείας

Η ίδια η πριγκίπισσα συμμετείχε στη δοκιμασία για την οικονομική ενίσχυση του Royal Marsden Cancer Charity, του αντικαρκινικού κέντρου όπου έλαβε την ιατρική της φροντίδα. Στην κορυφή του Μπεν Νέβις, το βράδυ της 27ης Ιουνίου, αποτυπώθηκε σε φωτογραφία με αδιάβροχο και καπέλο, στέλνοντας ένα μήνυμα για τις προεκτάσεις της ασθένειας.

Η Κέιτ Μίντλετον αναφέρθηκε ανοιχτά στην εμπειρία που είχε με τον καρκίνο σημειώνοντας:

«Ο καρκίνος δεν επηρεάζει μόνο το σώμα. Αλλάζει τον τρόπο που σκέφτεσαι και αισθάνεσαι επηρεάζοντας βαθιά κάθε πλευρά της ζωής σου. Το γνωρίζω αυτό προσωπικά και το ταξίδι μέσα και μετά από την θεραπεία απαιτεί πολλά περισσότερα από φάρμακα».

Στη συνέχεια της ανάρτησής της, εξήγησε τον ακριβή λόγο πίσω από αυτή την αθλητική προσπάθεια στα βρετανικά βουνά:

«Μέσα από αυτή την πρόκληση θέλω να ευαισθητοποιήσω τον κόσμο για τις βαθύτερες επιπτώσεις μιας σοβαρής ασθένειας και να αναδείξω τη σημασία της ολιστικής φροντίδας».

Σύμφωνα με πληροφορίες του περιοδικού Hello!, η διαδρομή της πριγκίπισσας έγινε υπό την επίβλεψη της Ομάδας Διάσωσης των Βουνών, ενώ στη γραμμή του τερματισμού την περίμεναν ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, τα παιδιά τους, οι γονείς της και ο αδελφός της, Τζέιμς.