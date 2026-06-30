Συναγερμός σήμανε στις αρχές μετά την πλήρη κατάρρευση τετραώροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, προκαλώντας σκηνές τραγωδίας στην Αθήνα. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας, απευθύνοντας δραματική έκκληση στους πολίτες για απόλυτη ησυχία. Η σιωπή ήταν απαραίτητη ώστε οι διασώστες να ακούσουν τυχόν σημάδια ζωής κάτω από τα συντρίμμια.

Στη μάχη έχουν ριχτεί δυνάμεις της ΕΜΑΚ με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους. Σύμφωνα με μαρτυρία αδελφού ενοίκου, στο υπερυψωμένο ισόγειο υπήρχε ένα σκυλάκι που δεν έχει βρεθεί ακόμα.



«Η αδερφή μου έλειπε τυχαία… ήταν μέσα το σκυλάκι της»: Συγκλονίζει η μαρτυρία του αδελφού μίας ενοίκου που αποκαλύπτει ότι έφυγε από το σπίτι λίγα λεπτά πριν την τραγωδία

Σοκαριστικές είναι οι λεπτομέρειες που συνεχίζουν να έρχονται στο φως της δημοσιότητας μετά την ολοκληρωτική κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, καθώς μια γυναίκα γλίτωσε τον θάνατο κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή.

Ο αδελφός της ενοίκου, η οποία διέμενε στο υπερυψωμένο ισόγειο, μίλησε στην εκπομπή Live News και περιέγραψε τις δραματικές στιγμές, εξηγώντας πως η αδελφή του σώθηκε επειδή βγήκε για εξωτερικές δουλειές λίγο πριν το κτίριο γίνει σωρός από μπάζα.

«Είναι σε κατάσταση σοκ, από τύχη ζει. Από τύχη, δηλαδή ήταν να μη φύγει απ’ το σπίτι. Και είχε μείνει μόνο το σκυλάκι στο σπίτι. Έμενε στο υπερυψωμένο ισόγειο η αδελφή μου».

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Το θρίλερ με τον αριθμό των εγκλωβισμένων κράτησε για ώρες, καθώς οι αρχικές πληροφορίες έκαναν λόγο για τέσσερα παγιδευμένα άτομα στο κτίριο των επτά διαμερισμάτων.

Ευτυχώς, η εξέλιξη ήταν καθησυχαστική, καθώς το οίκημα κατέρρευσε σταδιακά. Αυτό επέτρεψε σε τρεις ενοίκους να βγουν έγκαιρα και να επικοινωνήσουν με τους δικούς τους.

Την ίδια στιγμή, οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. στρέφονται στα αίτια της καταστροφής. Οι αρχές προχώρησαν ήδη σε πέντε προσαγωγές στο Αστυνομικό Τμήμα. Πρόκειται για τέσσερις εργάτες και τον ιδιοκτήτη του διπλανού οικοπέδου, όπου εκτελούνταν χωματουργικές εργασίες. Στο μικροσκόπιο βρίσκεται το αν οι παρεμβάσεις αυτές ήταν νόμιμες και αν επηρέασαν τη στατικότητα του κτιρίου.

Στο σημείο έχει μεταβεί κλιμάκιο της Πολεοδομίας για έλεγχο, ενώ η περιοχή παραμένει πλήρως αποκλεισμένη.

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