Στην εξάρθρωση συμμορίας που είχε διαπράξει ληστείες στην Κω προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές, συλλαμβάνοντας τρεις νεαρούς ηλικίας 17, 20 και 21 ετών. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης (συμμορία), ληστείες, οπλοκατοχή, υπεξαίρεση και κατοχή ναρκωτικών ουσιών, κατά περίπτωση.

Παράλληλα, στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ο 48χρονος πατέρας του 17χρονου κατηγορούμενου για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι τρεις δράστες τα ξημερώματα της Δευτέρας 29 Ιουνίου, αφαίρεσαν με τη χρήση βίας δύο κινητά τηλέφωνα από τρία νεαρά άτομα, ενώ λίγο νωρίτερα είχαν αποπειραθεί να ληστέψουν δύο νεαρές γυναίκες.

Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κω και θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη ποινική διαδικασία, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Οι αστυνομικές Αρχές συνεχίζουν την προανάκριση για να διαπιστωθεί εάν οι κατηγορούμενοι εμπλέκονται και σε άλλες αξιόποινες πράξεις.