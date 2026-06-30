Αλλαγές στο οργανόγραμμα του Ολυμπιακού δρομολογούνται, με τον Πορτογάλο Αντόνιο Μιγκέλ Καρντόσο να αποχωρεί από την Γκιμαράες και να αναλαμβάνει θέση υψηλόβαθμου στελέχους στην «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ. Ο 49χρονος παράγοντας φέρεται ήδη να βρίσκεται στην Ελλάδα, με τον ρόλο του να επικεντρώνεται κυρίως σε διαπραγματεύσεις, επαφές με ποδοσφαιριστές και ευρύτερα τεχνοκρατικά ζητήματα του συλλόγου.

Την ίδια στιγμή, ο Ντάρκο Κοβάσεβιτς παραμένει επικεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος, διατηρώντας τον κεντρικό του ρόλο στη δομή του συλλόγου.

Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκονται συζητήσεις και με τον Αντόνιο Κορδόν για το ενδεχόμενο επιστροφής του στον Ολυμπιακό, με τις δύο πλευρές να προγραμματίζουν σχετικό ραντεβού το προσεχές διάστημα.