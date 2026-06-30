Την άρση ασυλίας της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, για τρεις δικογραφίες που έχουν διαβιβαστεί στη Βουλή, αποφάσισε κατά πλειοψηφία η Ολομέλεια.

Υπέρ της άρσης ασυλίας και για τις τρεις δικογραφίες ψήφισαν 173 βουλευτές, κατά τάχθηκαν 36, ενώ 27 ψήφισαν «παρών», επί συνόλου 236 βουλευτών που συμμετείχαν στην ονομαστική ψηφοφορία.

Οι τρεις υποθέσεις συνδέονται με περιστατικά που φέρονται να σημειώθηκαν στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας, στις 20 Μαρτίου 2026, καθώς και στο συγκρότημα «Γαιόπολις» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, όπου διεξάγεται η κύρια δίκη για την υπόθεση των Τεμπών.

Οι τρεις δικογραφίες

Η πρώτη δικογραφία αφορά αναφορά που υπέβαλε στις 20 Μαρτίου 2026 δικαστική γραμματέας της Λάρισας.

Η υπόθεση αφορά φερόμενες αξιόποινες πράξεις που σχετίζονται με παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, παραβίαση απορρήτου προφορικής συνομιλίας, διακοπή και σοβαρή διατάραξη της λειτουργίας δημόσιας υπηρεσίας, καθώς και απλή συνέργεια σε απόπειρα διακεκριμένης φθοράς πράγματος που χρησιμεύει για το κοινό όφελος.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, τα περιστατικά φέρονται να τελέστηκαν εντός του Δικαστικού Μεγάρου Λάρισας.

Η δεύτερη δικογραφία σχηματίστηκε μετά από έκθεση ένορκης εξέτασης αστυνομικού της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας, η οποία επέχει θέση έγκλησης.

Η υπόθεση αφορά φερόμενη παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων σε βάρος του συγκεκριμένου αστυνομικού, επίσης εντός του Δικαστικού Μεγάρου Λάρισας, στις 20 Μαρτίου 2026.

Η τρίτη δικογραφία σχηματίστηκε από ένορκες εξετάσεις τριών αστυνομικών, οι οποίες επέχουν θέση μήνυσης, και αφορά περιστατικό που φέρεται να σημειώθηκε στην είσοδο του κτιρίου του συγκροτήματος «Γαιόπολις» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, την 1η Απριλίου 2026, κατά την έναρξη της δίκης για την υπόθεση των Τεμπών.

Και αυτή η δικογραφία αφορά φερόμενη παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, κατά συρροή.

Η συζήτηση για τις τρεις δικογραφίες διεξήχθη στην Ολομέλεια χωριστά για κάθε υπόθεση.

Η αντίδραση της Ζωής Κωνσταντοπούλου

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αντέδρασε έντονα, υποστηρίζοντας ότι η διαδικασία διεξάγεται χωρίς τη νόμιμη απαρτία και υπό την παρουσία βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας οι οποίοι, όπως είπε, είτε έχουν καταμηνυθεί είτε έχουν καταγγελθεί από την ίδια και βρίσκονται σε σύγκρουση συμφερόντων.

Η κ. Κωνσταντοπούλου ανέφερε ότι είχε ζητήσει την αναβολή της συνεδρίασης της Ολομέλειας, καθώς είναι συνήγορος τριών οικογενειών θυμάτων των Τεμπών.

Καταλόγισε στην κυβερνητική πλειοψηφία ότι, με τη διαδικασία αυτή, επιχειρεί να στερήσει από τις οικογένειες το δικαίωμα να έχουν τον συνήγορό τους στη δίκη των Τεμπών.

Όπως είπε, είχε αποστείλει σχετική επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, ζητώντας αναβολή της συνεδρίασης.

Παράλληλα, κατηγόρησε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ότι δεν σέβονται τους νεκρούς των Τεμπών.

«Ψευδικογραφίες» και καταγγελίες για πολιτική δίωξη

Αναφερόμενη στην πρώτη δικογραφία, η κ. Κωνσταντοπούλου τη χαρακτήρισε «αστεία» και υποστήριξε ότι σχηματίστηκε εκ των υστέρων, ως «δήθεν αδίκημα», μετά τις καταγγελίες συγγενών θυμάτων των Τεμπών για τη χορήγηση σημαντικού οπτικοακουστικού υλικού.

Η ίδια έκανε λόγο για «ψευδικογραφία» που, όπως υποστήριξε, σχηματίστηκε «σε αντίποινα» και «κατά παραγγελία» του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη.

Για τη δικογραφία που αφορά την αστυνομικό κατά την έναρξη της δίκης των Τεμπών, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υποστήριξε ότι η αστυνομικός όχι μόνο την πρόσβαλε, αλλά και την εμπόδισε να εισέλθει στην αίθουσα του δικαστηρίου, ενώ ήταν συνήγορος οικογενειών θυμάτων και εν ενεργεία βουλευτής.

Η κ. Κωνσταντοπούλου ανέφερε ότι βιντεοσκόπησε την αστυνομικό, υποστηρίζοντας ότι εκείνη παραβίασε το καθήκον της και τη νομιμότητα, και σημείωσε ότι αντίστοιχα βίντεο έχουν δημοσιοποιηθεί και από μέσα ενημέρωσης.

Αναφερόμενη στη διαβίβαση των δικογραφιών, επιτέθηκε και στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, υποστηρίζοντας ότι οι συγκεκριμένες υποθέσεις δεν είναι ικανές να την κάμψουν.

ΝΔ: «Δεν πρόκειται για πολιτική δίωξη»

Από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Στράτος Σιμόπουλος υποστήριξε ότι η Βουλή δεν καλείται να τοποθετηθεί για τα Τέμπη, αλλά για μηνύσεις που αφορούν τη δραστηριότητα της κ. Κωνσταντοπούλου ως δικηγόρου.

Όπως είπε, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έχει κάθε δικαίωμα να ασκεί το επάγγελμά της, όμως δεν μπορεί, κατά την άποψή του, κάθε μήνυση που αφορά τη δράση της σε δικαστικό χώρο να παρουσιάζεται ως πολιτική δίωξη.

«Άλλο η πολιτική δραστηριότητα που ασκείται μέσα στη Βουλή ή έξω από αυτήν και άλλο η δράση της ως δικηγόρου», ανέφερε.

ΚΚΕ και Νίκη ψήφισαν κατά

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, Νίκος Καραθανασόπουλος, δήλωσε ότι το κόμμα του δεν τοποθετείται ευκαιριακά, αλλά από θέση αρχών, και ψήφισε κατά της άρσης ασυλίας και στις τρεις υποθέσεις.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νίκης, Γιώργος Ρούντας, ανέφερε ότι, παρά τις πολιτικές διαφωνίες με την Πλεύση Ελευθερίας, το ζήτημα αφορά τη στάση απέναντι στους δημοκρατικούς θεσμούς.

Υποστήριξε ότι η Βουλή και η ποινική διαδικασία δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως μέσο πολιτικής πίεσης ή πολιτικής δίωξης και δήλωσε ότι η Νίκη θα ψηφίσει κατά της άρσης ασυλίας της κ. Κωνσταντοπούλου και στις τρεις περιπτώσεις.

Πλεύση Ελευθερίας: «Ενορχηστρωμένη προσπάθεια πολιτικής δίωξης»

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρος Καζαμίας, υποστήριξε ότι οι δικογραφίες αποτελούν «ενορχηστρωμένη προσπάθεια πολιτικής δίωξης» της Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η δραστηριότητά της δεν σχετίζεται αποκλειστικά με την ιδιότητά της ως δικηγόρου, αλλά και με την πολιτική της ιδιότητα, καθώς υπερασπίζεται οικογένειες θυμάτων των Τεμπών.

Ο κ. Καζαμίας υποστήριξε επίσης ότι ο χρόνος διαβίβασης των δικογραφιών συνδέεται με την πολιτική συγκυρία και έκανε λόγο για «ψευτοκατηγορίες».

Άρση ασυλίας και του Τάσου Οικονομόπουλου

Κατά τη σημερινή συνεδρίαση, η Ολομέλεια αποφάσισε κατά πλειοψηφία και την άρση ασυλίας του βουλευτή της Νίκης, Τάσου Οικονομόπουλου, όπως είχε ζητήσει και ο ίδιος.

Η υπόθεση αφορά αυτεπάγγελτη διαδικασία που έχει κινηθεί από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, μετά από φωτιά που προκλήθηκε στο σπίτι του κατά την αδέξια αλλαγή φιάλης υγραερίου.

Υπέρ της άρσης ασυλίας του ψήφισαν 226 βουλευτές, κατά 4, ενώ 6 ψήφισαν «παρών».