Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται η υπόθεση των απειλών κατά του πρώην πλέον ομοσπονδιακού τεχνικού της Νότιας Κορέας, Χονγκ Μιουνγκ-Μπο, μετά τον πρόωρο αποκλεισμό της εθνικής ομάδας από το Μουντιάλ.

Λίγες ώρες αφότου ο 56χρονος προπονητής υπέβαλε την παραίτησή του από την τεχνική ηγεσία, οι αστυνομικές αρχές ξεκίνησαν έρευνα για διαδικτυακές απειλές που στρέφονταν εναντίον του.

Όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα, σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης γινόταν λόγος για σχεδιαζόμενη επίθεση σε βάρος του Χονγκ Μιουνγκ-Μπο κατά την άφιξή του στο αεροδρόμιο του Ίντσεον, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Η αστυνομία επιχειρεί να ταυτοποιήσει τον χρήστη που δημοσίευσε το απειλητικό μήνυμα, εξετάζοντας όλα τα διαθέσιμα ψηφιακά στοιχεία, ενώ παράλληλα έχουν ενισχυθεί τα μέτρα ασφαλείας γύρω από τον πρώην ομοσπονδιακό τεχνικό. Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στη Νότια Κορέα, καθώς οι αρχές αντιμετωπίζουν τις απειλές με τη μέγιστη σοβαρότητα.